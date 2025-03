La nuova Jaecoo 7 Super Hybrid - .

Jaecoo7 Super Hybrid, l modello ibrido globale di Omoda&Jaecoo recentemente lanciato in Italia, ha completato un test indipendente lungo tutta la Penisola superando abbondantemente l’autonomia dichiarata dal costruttore. Dopo i precedenti record ottenuti in una serie di maratone in Cina, Singapore, Indonesia, Thailandia, Brasile e Spagna nei mesi scorsi, ha stabilito un nuovo record di autonomia, raggiungendo i 1.413 km di percorrenza con un pieno di benzina e batteria da 18,3 kWh carica al 100%, superando abbondantemente i dati di omologazione WLTP.

Partendo da Lecce, in Puglia, Jaecoo 7 Super Hybrid ha percorso tutto lo Stivale da sud a nord, attraverso diversi centri urbani, per arrivare fino al Lago di Tenno, in Trentino, senza soste per rifornirsi. Con una guida attenta sì ai consumi e sempre entro i limiti imposti dal codice della strada, ma su un percorso aperto al traffico, il Suv cinese ha dimostrato prestazioni eccezionali in diverse condizioni stradali e ambientali durante tutto il viaggio.

L'efficiente coordinamento tra il motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione e la trasmissione DHT consente a Jaecoo 7 Super Hybrid di produrre 143 CV di potenza massima e 215 Nm di coppia che, sommata alla potenza del motore elettrico da 204 CV (150 kW) e 340 Nm, porta la potenza complessiva di sistema a oltre 340 CV, paragonabile a quella di un motore tre litri turbo. Durante il test su terreni ondulati e in condizioni stradali complesse, il veicolo è stato capace di affrontare con successo le salite, mantenendo un'erogazione di potenza costante e continua. L’erogazione della potenza è tempestiva e rapida in fase di accelerazione, con uno scatto da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi. Inoltre, grazie alla sua riserva di potenza, anche la ripresa dalle velocità superiori è garantita, permettendo sorpassi più rapidi e offrendo un'esperienza di guida potente.

Anche durante il test italiano, Jaecoo 7 Super Hybrid ha dimostrato ancora una volta di essere il leader indiscusso della sua categoria. Grazie al pacco batterie ibrido ad alte prestazioni da18’3 kWh, l’autonomia in modalità 100% elettrica è arrivata fino a 132 km, ovvero il 45% in più rispetto al dato di omologazione. Queste prestazioni garantiscono al veicolo un'autonomia elettrica sufficiente per oltre una settimana nell’uso medio e offrono anche un'esperienza di guida fluida e silenziosa grazie al sistema DHT ibrido integrato. Nella guida EV, la tecnologia di controllo intelligente regola in modo fluido l'erogazione di potenza, eliminando qualsiasi sussulto e garantendo accelerazioni senza soluzione di continuità. Nelle frenetiche aree urbane, l'eccezionale silenziosità di JAECOO 7 mantiene l'abitacolo estremamente confortevole, garantendo un'esperienza di guida comoda indipendentemente dai rumori esterni.

Allo stesso tempo,la vettura eccelle anche nel risparmio energetico. Durante il test di autonomia, il consumo di carburante a batterie completamente scariche è stato di appena 4,68 l/100 km, molto al di sotto del dato omologato WLTP di 6 l/100 km. JAECOO 7 Super Hybrid è in grado di bilanciare con successo l'elevata potenza e l'economia di esercizio, azzerando l’ansia da ricarica e riducendo al minimo i rifornimenti di carburante e i relativi costi. Anche nelle aree urbane congestionate e con frequenti soste, ha dimostrato di mantiene consumi contenuti e può persino essere guidato come un veicolo 100% elettrico anche quando la batteria è completamente scarica, a dimostrazione delle sue straordinarie prestazioni multidimensionali