Geronimo La Russa

L’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha eletto Geronimo La Russa 19° Presidente dell’ACI per il quadriennio 2025-2028.L’associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: La Russa ha ottenuto, infatti, oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto.





Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato, due figlie, è avvocato, Presidente dell’Automobile Club di Milano e ha già ricoperto la carica di Vice Presidente dell’Automobile Club d’Italia. Figlio del presidente del Senato, è uno dei fondatori di ACI Storico e grande cultore di motori e corse sportive. “È per me un grande onore – ha dichiarato Geronimo La Russa, subito dopo l’elezione – essere stato eletto a guidare l’ACI, un’Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata”.





La Russa succede ad Angelo Sticchi Damiani, dichiarato decaduto dall'incarico dopo due mandati, e sostituito da un Commisario sino all'elezione di oggi. La sua nomina giunge in un momento cruciale per l’ACI, chiamato a fronteggiare sfide come il rafforzamento della sicurezza stradale, la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e il consolidamento della presenza italiana nel motorsport internazionale, con particolare attenzione agli eventi di Formula 1 a Monza e al Rally di Sardegna nel World Rally Championship. La sua visione strategica sarà fondamentale per mantenere l’ACI come punto di riferimento per oltre un milione e duecentomila soci e per promuovere l’eccellenza italiana nel settore della mobilità.