La Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, tra i 47 imputati (44 persone e tre società: Ilva spa, Riva fire e Riva Forni Elettrici) nel processo chiamato 'Ambiente Svenduto' sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico. Rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. La pubblica accusa aveva chiesto 28 anni per Fabio Riva e 25 anni per Nicola Riva. Condannato a 3 anni l'ex governatore pugliese Nichi Vendola per i quale i pm avevano chiesto 5 anni.

I quattro pm del processo (Mariano Buccoliero, Remo Epifani,Raffaele Graziano e Giovanna Cannalire) hanno chiesto condanne per circa 400 anni complessivi, diverse sanzioni pecuniarie verso le società - che rispondono per la legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese - e la confisca degli impianti dell'acciaio.

La Corte d'Assise ha condannato a 3 anni di reclusione l'ex presidente della Provincia Gianni Florido, che risponde di una tentata concussione e di una concussione consumata, reati che avrebbe commesso in concorso con l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva (condannato a 3 anni) e l'ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ilva Girolamo Archinà (condannato a 21 anni e mezzo) che dopo i Riva è quello che ha avuto la condanna più pesante. Ventuno anni di reclusione sono stati invece inflitti all'ex direttore del siderurgico Luigi Capogrosso (28 la richiesta dei pm). Condannato a 17 anni e sei mesi l'ex consulente della procura Lorenzo Liberti.

Condannato a 2 anni anche Giorgio Assennato, ex Dg di Arpa Puglia. I pm avevano chiesto per lui la condanna ad un anno ed Assennato in aula nei giorni scorsi aveva anche rinunciato alla prescrizione. Assennato è accusato di favoreggiamento verso l'ex presidente della Regione Vendola, in quanto avrebbe negato le pressioni esercitate da quest'ultimo su Arpa Puglia perché ammorbidisse il tiro suI'Ilva.

Adolfo Buffo, ex direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto, ed attuale direttore generale di Acciaierie d'Italia (società tra ArcelorMittalItalia e Invitalia), è stato condannato a 4 anni. Per Buffo, i pm avevano chiesto la condanna a 20 anni. A Buffo era contestata anche la responsabilità di due incidenti mortali sul lavoro. L'ex presidente Ilva, Bruno Ferrante, è stato invece assolto. Per l'ex prefetto di Milano, i pm avevano chiesto 17 anni. Bruno Ferrante si era insediato comepresidente del cda Ilva a luglio 2012, cioè poche settimane prima del sequestro degli impianti da parte della magistratura.



La Corte d'Assise di Taranto ha disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per il reato di disastro ambientale imputato alla gestione Riva. Per il momento questa decisione non ha alcun effetto immediato sulla produzione e sull'attività del siderurgico di Taranto. La confisca degli impianti è stata chiesta dai pm, ma essa sarà operativa ed efficace solo a valle del giudizio definitivo della Corte di Cassazione, mentre adesso si è solo al primo grado di giudizio.Gli impianti di Taranto, quindi, restano sequestrati ma con facoltà d'uso agli attuali gestori della fabbrica. Gli impianti pugliesi sono infatti ritenuti strategici per l'economia nazionale da una legge del 2012 confermata anche dalla Corte Costituzionale. Per area a caldo si intendono parchi minerali, agglomerato, cokerie, altiforni e acciaierie. Nel passaggio degli impianti dall'attuale proprietà di Ilva in amministrazione straordinaria all'acquirente, cioè la società Acciaierie d'Italia tra ArcelorMittal Italia e Invitalia, è previsto il dissequestro degli impianti come condizione sospensiva. Passaggio per ora collocato entro maggio 2022.



I giudici erano riuniti in Camera di consiglio dalla tarda serata del 19 maggio scorso. Il processo è iniziato il 17 maggio 2016 e scaturisce dall'inchiesta che portò al sequestro degli impianti dell'area a caldo del siderurgico e agli arresti a partire dal 26 luglio 2012. "E' un momento storico questo e lo accogliamo con un applauso" con queste parole i rappresentanti del comitato 'Giustizia per Taranto' che questa mattina erano all'esterno della Scuola Sottufficiali della Marina militare, dove i giudici erano riuniti , hanno commentato il dispositivo della sentenza letto dalla presidente Stefania D'Errico. Ha annunciato il ricorso in appello l'ex governatore Vendola. "Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. È come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l'ombra di una prova" ha commentato parlando di "una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare" che colpisce chi non ha mai sostenuto l'amministrazione Riva.