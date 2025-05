L'Alfa Romeo 8C 2300 degli Anni 30 che ha vinto l'edizione 2024 del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este - .

Tradizione e innovazione si incontrano ancora una volta, nel prossimo wek-end (dal 23 al 25 maggio 2025), al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, ospitato dal Bmw Group Classic in collaborazione con l'hotel di Villa d'Este di Cernobbio, per una partnership che, nella sua forma attuale, prosegue da 20 anni. La presentazione della nuova edizione è andata in scena nei giorni scorsi nel cortile della nuova House of Bmw a Milano, in via Manzoni. "Non a caso presentiamo la nuova edizione nella nuova House of Bmw - ha commentato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - perché questo sarà il teatro di numerose attività fino luglio 2025. E' un luogo che unisce i valori del brand che sono tradizione e innovazione, proprio come il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este".

Sulla sponda del lago di Como, durante i giorni dell'evento, circa 50 delle auto più spettacolari di tutte le epoche si sfideranno a colpi di preferenze nelle rispettive categorie per aggiudicarsi i numerosi premi. Il più prestigioso di tutti è il 'Trofeo BMW Group', assegnato dalla giuria al vincitore assoluto del Concorso d'Eleganza. "Quest'anno cadono i 70 anni di Bmw Isetta - ha detto ancora Di Silvestre - così come i 50 anni della collezione Bmw Art Car e a Villa d'Este avremo delle novità anche in questa direzione. Il prossimo dicembre organizzeremo anche un evento a Milano per celebrare al meglio cinque decenni di art car con l'esposizione di 8 automobili". In questa occasione il gruppo Bmw si prepara a celebrare anche i 30 anni della Serie 3, accanto ai 100 anni della Rolls-Royce Phantom.

Oltre al 'Trofeo BMW Group - Best of Show', i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie per aggiudicarsi la 'Coppa d'Oro' assegnata attraverso un referendum pubblico, e una serie di altri riconoscimenti, tra cui il 'Trofeo del Presidente', che verrà consegnato da Helmut Käs, Head of Bmw Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Il tenore e brand ambassador di Bmw Group Classic, Jonas Kaufmann, consegnerà poi il 'Trofeo Il Canto del Motore' per il miglior sound del motore, scelto dalla giuria. "Villa d'Este è anche l'occasione per presentare nuovi concept - ha concluso Di Silvestre - e anche quest'anno avremo novità a 4 e 2 ruote. Il Concorso d'Eleganza è un format vincente che fa parte del DNA del brand: il nostro resente e futuro, valorizzati da un passato straordinario".

A Villa d'Este, il marchio Bmw presenterà infatti l'anteprima di un'auto sportiva ed elegante, progettata per offrire piacere di guida per due, così come Bmw Motorrad presenterà una case study incentrata sull'adrenalina pura e sulla massima sportività su ruote. Non mancherà nemmeno Bmw M GmbH che porterà sul lago di Como diversi modelli ad alte prestazioni, tra cui un'anteprima mondiale.

Sabato la giornata per il pubblico. La sfilata del Concorso d'Eleganza con votazione sulla terrazza di Villa d'Este è prevista nella giornata di sabato 24 maggio, mentre domenica 25 maggio le vetture faranno il loro ingresso nei giardini di Villa Erba, a Cernobbio, per dare ai visitatori l’opportunità di assistere alla sfilata e di respirare l'atmosfera unica dell'evento in un mix di cultura automobilistica, musica, e attrazioni a quattro ruote per tutta la famiglia. Le auto protagoniste della sfilata di Villa d'Este faranno il loro ingresso alle prime ore dell'alba nei rigogliosi giardini di Villa Erba, a Cernobbio, dando l’opportunità unica di assistere alla sfilata e all'esposizione delle vetture dalle 9.30 alle 18.00. Costo del biglietto (acquistabile solo online): 35 euro per gli adulti, 7 euro per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, e ridotto di 25 euro per adulti oltre i 65 anni di età e studenti.