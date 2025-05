COMMENTA E CONDIVIDI













Con la nuova Dolphin Surf questa volta BYD fa davvero sul serio. Non che con i modelli precedenti il costruttore cinese, leader mondiale nelle auto a propulsione elettrica, avesse scherzato. Ma progettare una vettura di dimensioni contenute, a cavallo dei segmenti A e B, e renderla convincente sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del design, non è cosa da poco. Ci sono riusciti? A noi, tutto sommato, pare proprio di sì.

Iniziamo dalla linea: compatta, ma non troppo, visto che è lunga quasi quattro metri a tutto vantaggio dell’abitabilità interna e dell’accessibilità, grazie anche alle quattro porte; sbarazzina a partire dalle colorazioni, tra cui un giallo/verde brillante, colore di lancio, che piacerà ai più giovani; con un design convincente e non banale sia nel frontale affilato sia nel posteriore caratterizzato da uno spoiler sul tetto che ne prolunga la linea, insieme a una barra luminosa a tutta larghezza , con una fiancata spiccatamente a cuneo. Insomma, il modello più accessibile di BYD unisce un aspetto sportivo a un abitacolo spazioso e pratico, ricco di caratteristiche high-tech che lo rendono una scelta azzeccata per rivoluzionare il segmento delle auto elettriche compatte.

La Blade Battery, elemento strutturale che contribuisce ad aumentare la sicurezza e la rigidità della vettura e caratteristica esclusiva di tutte le elettriche BYD, sarà offerta in tre versioni: Active da 30kWh con un motore da 65kW ed autonomia combinata di 220k; la Boost, con la batteria da 43,2kWh, con lo stesso motore ma un’autonomia maggiore di 322 km; e la Comfort la batteria più grande il motore più potente del segmento (115kW/220Nm), con autonomia di 310km. Gli interni, pur trattandosi di una vettura compatta e accessibile, sono tutt’altro che low cost: realizzati con materiali di gusto, ben assemblati e con qualche accento cromatico come gli inserti effetto metallo spazzolato che valorizzano la plancia. I sedili anteriori sportivi sono progettati sia per il comfort durante la guida rilassata sia per offrire supporto quando il conducente sfrutta l’agilità e la maneggevolezza della propulsore elettrico, particolarmente apprezzato per destreggiarsi nel traffico urbano. Tutte le versioni dispongono dello schermo touchscreen rotante da 10,1 pollici, marchio di fabbrica di BYD, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Non mancano alcune chicche inedite in questo segmento, come il controllo vocale intuitivo tramite il comando “Hi BYD”, la possibilità di sbloccare la vettura appoggiando lo smartphone o dispositivo indossabile a un sensore sullo specchietto laterale, o raffreddare o riscaldare l’abitacolo anche da remoto tramite l’app BYD. E se volete strafare, grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load, potete alimentare dispositivi fino a 3,3kW con la batteria dell’auto, come una macchina da caffè o un barbecue elettrico direttamente. Non mancano ovviamente gli ADAS, che comprendono cruise control intelligente, frenata automatica d’emergenza, assistente di mantenimento corsia e controllo automatico degli abbaglianti, oltre al monitoraggio della pressione degli pneumatici, funzione di chiamata d’emergenza e blocchi di sicurezza per bambini.

La Dolphin Surf è già ordinabile ed è offerta ad un prezzo che parte da 18.990 euro e che diventa 16.660 con finanziamento o leasing a privato CA Bank e una rata di 99 euro al mese, con sei anni di garanzia del costruttore e otto anni per batteria e motore elettrico. A parità di dotazioni, una proposta economica molto aggressiva rispetto a quanto offre il mercato per questo tipo di veicoli.