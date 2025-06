La sede di Bosch Italia a Milano - .

L'instabilità è per tutti nemica del fatturato ma un'azienda solida e con una visione più ampia, porta a bilancio anche altri successi diversi dal business e non meno importanti. E' questo il senso dei risultati 2024 di Bosch Italia presentati oggi a Milano. La multinazionale leader nel campo di tecnologie e servizi ha conseguito in Italia un fatturato consolidato di 2,4 miliardi di euro, registrando il 9,6 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Nel nostro Paese il Gruppo Bosch è attivo con 20 società, di cui 3 centri di ricerca, con un organico di oltre 5.400 collaboratori, al 31 dicembre 2024.

“Affrontiamo il futuro con fiducia, nonostante il rallentamento del business. Perseguiamo con impegno i nostri obiettivi di diversificazione e sviluppo, ne è un chiaro esempio l'acquisizione del business delle attività di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria di Johnson Controls e Hitachi che sarà completata entro quest’anno” - ha dichiarato Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia. “Nel 2025 ci attendiamo una moderata inversione di tendenza nei nostri principali settori di business. La sostenibilità rimane per noi una priorità. Bosch dimostra che l'innovazione tecnologica e sostenibile può essere un motore di cambiamento positivo, capace di migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, una Tecnologia per la vita” - ha concluso Lastaria.

Nello specifico, per quanto riguarda i quattro settori di business in Italia, Bosch ha subito un rallentamento nel comparto Mobility. Adottando un approccio tecnologicamente neutrale, Bosch Mobility esplora diverse soluzioni, dai motori a idrogeno a quelli a combustione interna, dalle fuel cell ai veicoli elettrici. Con un forte focus su innovazione, qualità, efficienza e sostenibilità, l'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza di guida e contribuire alla definizione della mobilità del futuro, sempre più guidata dal software. Nel 2024 Bosch Engineering ha celebrato i dieci anni di presenza in Italia. La consociata del Gruppo Bosch sviluppa soluzioni flessibili e servizi personalizzati per ogni tipo di cliente. Per la divisione Mobility Aftermarket l’andamento nel settore ricambi per veicoli in Italia, nel 2024, è stato positivo. Il mercato italiano di riferimento ha registrato una leggera crescita, sostenuta dall’aumento dell’età media del parco auto.

Nel 2024 anche il settore di business Industrial Technology in Italia ha conseguito un fatturato in diminuzione rispetto all’anno precedente, riconducibile ad una riduzione degli ordini che ha coinvolto entrambe le business unit, industriale e applicazioni mobili. Sono attesi segnali di ripresa nella seconda metà del 2025, che si possono prevedere sia per il settore dell’automazione industriale sia per la divisione mobile. Considerando la saturazione del mercato riguardante il settore automotive, Bosch Rexroth Italia sta intraprendendo iniziative in ambiti di business innovativi nei settori del Fast Moving Consumer Goods (FMCG), dell’idrogeno e del recycling.

Il settore di business Consumer Goods nel 2024 ha invece sostanzialmente confermato il giro d’affari dell’esercizio precedente. La divisione Elettroutensili ha visto l’espansione della offerta di nuove categorie di utensili: la linea Professionale per il giardinaggio, nonché utensili manuali sia per linea Professionale sia per Fai da Te. Inoltre, sono stati sviluppati anche nuovi prodotti a batteria della gamma 18 Volt. Parallelamente è continuato l’ampliamento delle due importanti alleanze strategiche che si basano sulla tecnologia Bosch nelle batterie al Litio (POWER FOR ALL ALLIANCE per gli utenti domestici e AMPShare per gli utilizzatori professionali) con l’ingresso di nuovi partner. Lo sviluppo del business è stato caratterizzato da un mercato professionale rallentato a causa della riduzione di incentivi fiscali in edilizia.



Il settore di business Energy and Building Technology ha registrato una contrazione. Il settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) ha registrato un calo dovuto da fattori di mercato e cambiamenti normativi, con una contrazione significativa delle pompe di calore, mentre le caldaie sono rimaste stabili nei volumi, ma con prezzi in calo. L’aria condizionata ha invece mostrato una crescita della domanda. La divisione Bosch Home Comfort, in questo contesto, si è mossa in linea con il mercato, rafforzando il focus sul cliente e avviando investimenti strategici per consolidare la propria posizione nel settore. La divisione Building Technologies, il cui portafoglio offre una gamma completa di prodotti e sistemi di sicurezza, protezione e comunicazione, ha confermato l’impegno verso l’innovazione tecnologica e la qualità dei propri prodotti.



In tema di Corporate social responsibility, “la responsabilità sociale per Bosch, che fa capo ad una Fondazione di pubblica utilità, si traduce in iniziative concrete che mirano a sostenere le comunità locali, promuovendo l'inclusione e la sostenibilità come pilastri fondamentali della propria strategia aziendale. Solo agendo in modo responsabile a livello economico, ambientale e sociale è possibile migliorare la qualità della vita delle persone e salvaguardare il benessere delle generazioni presenti e future”, ha sottolineato Renato Lastaria. Nel 2024 Bosch Italia, in collaborazione con Seconda Chance, un’associazione del Terzo Settore impegnata, con il supporto del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), ha avviato “Ricomincio da me”, un progetto che porta la formazione all’interno delle carceri italiane. L’obiettivo del progetto è quello di formare i detenuti su competenze tecniche e trasversali che ne facilitino l'inserimento lavorativo e sociale, con un percorso a loro dedicato che miri ad una crescita professionale e personale. Il progetto si è svolto presso il Carcere di Monza, per proseguire presso i penitenziari di Como e quest’anno Torino e Ancona. 82 ore di formazione complessive per acquisire nozioni tecniche, in qualità di manutentore eBike o installatore di impianti di climatizzazione residenziali, oltre che utili soft skill. Ricomincio da me è un impegno concreto per generare un volano e trasmettere il messaggio che c’è sempre spazio e tempo per ricominciare.

A dicembre 2024 l’azienda ha scelto di sostenere l’Associazione Un Sorriso in Più Onlus, aderendo al progetto Nipoti di Babbo Natale, che si propone di realizzare i desideri delle persone anziane che vivono nelle case di riposo di tutta Italia. Oltre alla donazione a supporto della Onlus, per Natale, Bosch ha lanciato una campagna di comunicazione dal titolo “Non basta il pensiero” che ha raccolto le storie di alcuni ospiti delle RSA ed esaudito i loro desideri speciali, raccontando le loro emozioni attraverso dei video. Nell’iniziativa sono stati coinvolti direttamente i collaboratori dell’azienda. La campagna ha voluto sensibilizzare il pubblico sul ruolo e sulla condizione degli anziani nella nostra società, offrendo così uno spunto di riflessione autentico sul tema della terza età.

Bosch inoltre è fortemente impegnata nella formazione e nello sviluppo professionale dei giovani, poiché da sempre riconosce l'importanza di investire nel futuro delle nuove generazioni e dei talenti. L'azienda offre e sostiene diversi programmi e iniziative, in collaborazione con enti, scuole e università, dedicate alla formazione e orientamento nel mondo del lavoro. Un esempio è NeetON, iniziativa avviata nel 2019, con l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet (Not in Education, Employment or Training). Inoltre, nel 2024 Bosch Italia ha raggiunto due traguardi importanti. Ha festeggiato i 10 anni di “Allenarsi per il Futuro”, il progetto che approfondisce i temi di diversità e inclusione attraverso la metafora dello sport e la testimonianza diretta di atleti di diverse discipline sportive e i 20 anni di “Progetto Prisma”, il corso, presso i Politecnici italiani, per imparare la lingua tedesca e creare opportunità di incontro per i giovani con esperti Bosch.