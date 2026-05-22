Alfa Romeo: Giulia e Stelvio senza futuro. Le incognite Cassino e Maserati

Un piano da 60 miliardi di euro, 60 nuovi modelli entro il 2030 e una scossa elettrica (ma flessibile) per dimenticare le secche di un mercato dell'auto sempre più indecifrabile. L'Investor Day di Stellantis ad Auburn Hills di ieri ha segnato l’esordio ufficiale del piano strategico "FastLane 2030" del nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa. Una presentazione che i mercati finanziari hanno accolto con un sospiro di sollievo e un timido rimbalzo in Borsa (+3,3%), premiando il pragmatismo di una leadership che sembra voler archiviare i dogmatismi del passato per rimettere al centro l'ascolto del cliente e la concretezza operativa.

Eppure, dietro i grandi numeri globali e le slide proiettate negli Stati Uniti, l’eco delle decisioni di Stellantis risuona con forza nelle fabbriche italiane, dove l'entusiasmo dei mercati si scontra con l'attesa e la prudenza della carne viva del lavoro. Se da un lato il presidente John Elkann ha benedetto il piano definendolo «ambizioso ma realistico», e Filosa ha rassicurato l'Europa garantendo che il taglio della capacità produttiva (comunque molto corposo e stimato in circa 800.000 unità) avverrà «senza la chiusura di impianti», i sindacati nostrani restano guardinghi. Per la Uilm, le parole del Ceo sono un passaggio importante ma non ancora sufficiente a dissipare le nubi che si addensano sull'indotto e sui livelli occupazionali.

Il vero banco di prova della "via italiana" di Stellantis si gioca su due tavoli storici e oggi particolarmente sofferenti: il marchio Maserati e lo stabilimento di Cassino. Considerati a tutti gli effetti i due grandi nodi irrisolti del gruppo nel nostro Paese, hanno ricevuto da Filosa una formale patente di garanzia: «Hanno un futuro», ha scandito il manager. Per capire quale sia, però, bisognerà armarsi di pazienza. I dettagli del piano strategico non arriveranno prima di dicembre, quando a Modena si terrà un tavolo cruciale per ridisegnare la strategia complessiva del Tridente, la creazione di valore e il destino dei lavoratori.

Nel frattempo, la mappa del futuro comincia a delinearsi tra le righe delle relazioni tecniche. Il destino di Maserati e quello di Cassino restano indissolubilmente legati a doppio filo, incrociando anche la strada dell'Alfa Romeo. Tra le pieghe di "FastLane 2030", una delle slide più significative per l'Italia è proprio quella dedicata al futuro del Biscione e alle novità di prodotto. Per Cassino, definito da Filosa «un elemento di successo industriale per entrambi i brand», si profila un ruolo centrale nella produzione di un nuovo C-SUV. Ma la vera novità potrebbe essere "Bottegafuoriserie", l'hub creativo e ingegneristico ospitato proprio a Modena, concepito come una culla di alta tecnologia dedicata a sviluppare l'eccellenza di Maserati e Alfa Romeo.

Per il Tridente, la strada della sopravvivenza passa da una scelta di campo netta: l'alto di gamma richiede una distinzione drastica rispetto al mercato di massa. Tradotto in strategia, significa un chiaro riposizionamento nella fascia del puro lusso, con un rafforzamento delle attività e l'ampliamento della gamma attraverso due nuovi modelli di segmento E (con ogni probabilità gli eredi di Quattroporte e Levante). Maserati assume così un ruolo distinto e separato all'interno della galassia Stellantis.

Una galassia che, nel frattempo, sta ridefinendo le sue gerarchie interne ed economiche. Il gruppo ha infatti deciso di blindare i suoi pilastri, affidando un ruolo prioritario a quattro marchi globali: Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, affiancati dalla divisione dei veicoli commerciali Pro One. Saranno loro a intercettare la parte leonina degli investimenti, ovvero il 70% dei 36 miliardi di euro stanziati esclusivamente su prodotti e brand, guidando il lancio dei nuovi asset globali. Agli altri marchi, compresi quelli "regionali" come Chrysler, Dodge e Citroën, spetterà il compito di difendere le rispettive quote di mercato.

La sfida di Stellantis è lanciata, tra sinergie internazionali – che guardano sempre più ai cinesi di Dongfeng per l'Europa e a Jaguar Land Rover per gli Stati Uniti – e la necessità di non recidere le proprie radici manifatturiere. Il mercato applaude alla flessibilità, ma per l'Italia dell'auto la partita resta aperta. La "FastLane" è stata imboccata, ma per capire se sarà una strada di sviluppo o una via di ridimensionamento per le nostre comunità industriali bisognerà attendere le nebbie di dicembre.

Fiat e la "Pandina" del futuro. Per il marchio torinese, pilastro degli investimenti globali, la parola d’ordine è accessibilità. Sono cinque i nuovi modelli in rampa di lancio. Accanto al Suv medio Grizzly e alla Fastback, spicca una suggestiva operazione nostalgia: la "Quattrolino", un quadriciclo leggero a quattro posti che richiama le forme mitiche della 600 Multipla del 1956. Ma la partita più calda si gioca a Pomigliano d’Arco: qui, sulla piattaforma low-cost E-Car, potrebbe nascere una nuova compatta. Il punto interrogativo è uno solo: sarà lei l’erede della gloriosa Pandina?

Alfa Romeo, l'incognita delle ammiraglie. Il piano Filosa per il Biscione si concentra nell'immediato su due sole, vere novità. La prima è un Suv compatto di segmento C (circa 4,5 metri), una sorta di "Giulietta a ruote alte" chiamata a fare volumi. La seconda è una fuoriserie esclusiva firmata dal programma di personalizzazione Bottega Fuoriserie. A colpire, tuttavia, sono soprattutto le assenze: il piano non fa menzione delle prossime generazioni di Giulia e Stelvio, lasciando aperto un vuoto interrogativo sul futuro del presidio Alfa nelle berline e nei grandi Suv di fascia alta.

Maserati e la svolta del lusso. Le decisioni sul Tridente erano le più attese e confermano una transizione delicata. Esclusa, al momento, ogni idea di cessione del marchio, per uscire da una crisi prolungata si riposizionerà stabilmente nel segmento E del puro lusso con due nuovi modelli di grandi dimensioni (oltre i 4,8 metri): una berlina e un grande Suv. Anche in questo caso, la prudenza è d’obbligo: i dettagli industriali e operativi rimangono congelati fino a quando verrà svelato il piano di sviluppo specifico.

Lancia, un destino "regionale". Per lo storico marchio italiano il piano riserva una razionalizzazione drastica. Lancia viene classificata come brand puramente "regionale" e la sua gestione passerà direttamente sotto la guida di Fiat, che lo svilupperà come marchio specializzato. Per ora il futuro resta sospeso: nessun nuovo modello è stato annunciato, e sul debutto della Lancia Gamma – la seconda vettura del nuovo corso dopo la Ypsilon – è calato il silenzio.

Citroën e la scommessa della "2 Cv" a Pomigliano. Il marchio francese punta sull'effetto memoria per scardinare il mercato elettrico di massa, pianificando il ritorno di un mito assoluto: la 2 Cv. La vettura nascerà sulla piattaforma E-Car – l'architettura per le elettriche sotto i 15 mila euro – e dovrebbe essere prodotta proprio in Italia, a Pomigliano d’Arco, accanto alla linea che oggi ospita la Tonale. Un'offensiva pesante, quella transalpina, che prevede ben sette novità tra Suv, crossover e berline entro la fine dell'anno.

Peugeot e l’asse con la Cina. Confermata come asse portante del mercato europeo, Peugeot metterà su strada sette nuovi modelli entro il 2030. La vera svolta strategica è però di natura industriale: a sorpresa, una delle nuove vetture sarà realizzata sfruttando una piattaforma del costruttore cinese Dongfeng, segno di come le alleanze globali stiano ridisegnando le geografie dell'auto. Parallelamente, il marchio del Leone continuerà a investire su piccole elettriche a basso costo per presidiare la base del mercato.

Jeep e Opel tra solidità e nuove rotte. Jeep consolida il suo ruolo di "cassaforte" del gruppo diversificando la gamma entro fine decennio con la Wrangler Scrambler, un pick-up compatto derivato direttamente dal celebre fuoristrada. Sul fronte tedesco, Opel sperimenta la via delle nuove alleanze: a Rüsselsheim toccherà la partnership con i cinesi di Leapmotor per la produzione congiunta di un Suv compatto. Nessuno stravolgimento, invece, per il cuore della gamma: entro il 2028 arriverà la nuova generazione di Opel Corsa, che continuerà a condividere l'architettura tecnica e tecnologica con le altre compatte del gruppo.