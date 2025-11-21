Passione ed eleganza: a Milano AutoClassica il motorismo che ha fatto epoca

Prende il via oggi e continuerà fino a domenica 23 novembre la quindicesima edizione di Milano AutoClassica, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva a Fiera Milano (Rho) con un'attenzione speciale dedicata al pubblico più giovane under 30. Almeno tre le regine della manifestazione: la Ferrari FXX (2005), capace di oltre 345 km/h grazie al V12 da 800 CV; la Ferrari 599X (2010), derivata dalla 599 GTB Fiorano, con motore V12 anteriore da 730 CV a 9.000 giri e la Ferrari FXX-K (2014), l’evoluzione ibrida: una fuoriclasse da 1050 CV. Ma chi entrerà al Padiglione 16 avrà anche la sorpresa di vedere altre tre straordinarie vetture: l’Alfa Romeo 8C 2300 Le Mans (1931) proveniente dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese; l’Osella-BMW PA8 (1980) che debuttò alla 6 Ore di Brands Hatch con Lella Lombardi e Marco Rocca nel marzo del 1980 e la Tiga 287 Gruppo C (1987), della categoria Sport Prototipo Gruppo C2.

L’area delle celebrazioni rende omaggio a Rolls Royce con dieci straordinari modelli; ai 70 anni ben portati per Lancia Aurelia B24 Spider, l'icona "Convertible" celebrata dal film “Il sorpasso” di Dino Risi del 1961; e alla Mercedes 190 SL, l’elegante roadster a due posti conquistò l'America. Non mancheranno poi le Scuderie e i Musei che arricchiscono l'esposizione come i Musei Ferrari, accanto alla partecipazione delle più importanti federazioni del settore come ASI al padiglione 16 e ACI Storico al padiglione 12. Qualche chicca? Per gli amanti dei film di spionaggio, un’Aston Martin DB5 (1964) di "007 Missione Goldfinger" e la Jaguar E-Type Coupé (1969), di “Diabolik”; o la Vespa verde 125 V31 T (1951) di "Vacanze Romane"; la Triumph 955 Speed Triple (2004), di "Mission Impossible 2" e la Kawasaki GPZ 900 R (1984) di "Top Gun".

Tra gli appuntamenti, sabato 22 novembre, presso lo Spazio ACI Storico verrà presentato il progetto “Black Cats & Chequered Flags”, un viaggio immersivo e interattivo ispirato alla vita di Alberto Ascari. E poi al padiglione 20, una vasta esposizione di ricambi, automobilia e modellismo, vero paradiso per collezionisti e appassionati; non mancherà uno spazio dedicato ai commercianti e privati che espongono le proprie vetture in vendita. I biglietti si possono acquistare sul sito www.milanoautoclassica.com con uno sconto (23 euro al posto di 28) ma ci sono anche pacchetti famiglia da 50 euro e i ragazzi tra i 13 e i 17 anni pagano sempre 15 euro; sotto i 13 si entra gratis. Si arriva in metropolitana con la M1 oppure con i treni regionali e suburbani (linee S5, S6, S11) che fermano direttamente alla stazione della Fiera. Per chi sceglie l’automobile, sono oltre 10.000 i posti a disposizione. Venite a lustravi gli occhi.