Nuovo Nissan e-Power, l'elettrico senza spina che arriva a 22 km con un litro

Consumare di meno, esaltando l'efficienza del motore: tutti ci provano, qualcuno ci riesce davvero. Ma l'alchimia perfetta per una mobilità più sostenibile e vantaggiosa per il portafoglio non si crea per caso. Per Nissan è il frutto di un sistema brevettato, che in Giappone esiste da 8 anni e sulle auto italiane da 3. Si chiama e-Power, e in pratica si tratta di una soluzione motoristica studiata per offrire l'esperienza della guida elettrica ma senza bisogno di ricarica esterna. Questo sistema ora è stato praticamente riprogettato, mantenendone le peculiarità: il propulsore 100% elettrico da 2,1 kWh muove le ruote, mentre il tre cilindri turbo benzina da 1.5 litri produce energia per alimentarlo. Un approccio particolare nel panorama ibrido che da un lato evita i problemi legati alla ricerca di una colonnina di ricarica, e dall'altro offre i vantaggi tipici di tutte le full hybrid (formidabili nel traffico grazie al recupero d'energia) con l'aggiunta di una grande fluidità di guida e prestazioni vicine a quelle di un Suv elettrico.

La nuova Nissan Qashqai equipaggiata con la terza generazione del sistema e-Power

Il primo modello ad accogliere sotto il cofano il nuovo e-Power è Qashqai, la Nissan più popolare sul mercato, già disponibile in questa veste con un listino che parte da 38.100 euro per la versione Acenta e da 43.100 per la N-Design. La potenza trasmessa dal motore elettrico alle ruote anteriori sale così a quota 205 cavalli per effetto delle novità introdotte nel sistema e-Power 2.0. Completamente rinnovato il motore termico, che conferma l'architettura a 3 cilindri e la cubatura di 1,5 litri, ma rinuncia al rapporto di compressione variabile in favore di un turbo maggiorato che fornisce più spinta in basso. Un beneficio da sommare all'aumento della potenza di ricarica, come alla soglia di intervento più rapida alle andature autostradali. Aspetto chiave, il tre cilindri turbo è più leggero di circa 11 kg rispetto al predecessore ed è integrato meglio con le componenti elettriche, in un insieme chiamato "five to one". Ciò prevede che motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore siano assemblati in un unico guscio più compatto e leggero, come certificano i 28 kg di peso risparmiato.

Il risultato è davvero interessante. Nel nostro test effettuato guidando nei dintorni di Milano, su tratti urbani, strade veloci e provinciali di campagna, abbiamo tranquillamente raggiunto i 22 km/l, un dato che conferma quanto promesso da Nissan nel ciclo Wltp e che conferma che la terza generazione di e-Power consente un salto di qualità. Il marchio giapponese dichiara consumi mediamente inferiori del 12% rispetto alla generazione precedente di e-Power, e un'autonomia nel ciclo misto che cresce da 1.000 a 1.220 km con un pieno di benzina. Ottimo anche il dato riferito alle emissioni di CO2,che scendono a 102 g/km (-12%) a dispetto delle prestazioni velocistiche più brillanti. Un altro vantaggio è rappresentato dall'aumento degli intervalli di manutenzione, che passano da 15.000 a 20.000 km.

Al di là della riduzione nei consumi, ci sono due aspetti convincenti della Qashqai con il nuovo e-Power. Uno è la silenziosità: nell'abitacolo risulta infatti quasi impercettibile l'attivazione del motore termico, quando, soprattutto in accelerazione, si tratta di fornire energia alle unità elettriche. L'altro è la fluidità di marcia: già apprezzata con la versione precedente, viene rilanciata dalla totale assenza di vibrazioni come dal brio regalato dalla manciata di cavalli in più. Non fanno la differenza a livello generale, ma rendono la guida ancora più piacevole. L'assetto si è rivelato morbido e confortevole, con la capacità di assorbire le disconnessioni della strada e uno sterzo leggero che restituisce un buon feedback soprattutto nel contesto cittadino. Sempre encomiabile l'e-Pedal che nel traffico urbano resta una comodità non indifferente.

Vantaggi questi che che già guida una Qashquai o una X-Trail dotata di e-Power (sono stati 32.500 i clienti italiani ad acquistarle in tre anni) conosce bene. A conti fatti, si tratta comunque della migliore soluzione disponibile sul mercato per chi vuole approfittare dei vantaggi dell'elettrico senza subirne il peso. La nuova Qashqai e-Power arriverà tra pochi giorni sul mercato, con un "porte aperte" nei concessionari il 15 e 16 novembre.