Mercedes CLA, arriva l'ibrida efficiente come un diesel

Abbiamo provato la versione a benzina supportata da un motore a 48 Volt che si affianca all'elettrica: consumi e prestazioni giustificano il titolo di Auto dell'Anno

Nuova Mercedes CLA hybrid: questa volta il motore è a benzina.

Mercedes amplia l’offerta della nuova famiglia CLA con l’arrivo della versione ibrida a 48 volt che si affianca a quella 100% elettrica, con quattro differenti versioni equipaggiate con un motore quattro cilindri da 1,5 litri, trasmissione a doppia frizione a otto rapporti con motore elettrico integrato e nuova batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh, sovrapponibile per consumi, prestazioni e costi di esercizio ai Diesel della Stella in questo segmento.

A un primo sguardo, questa CLA conferma l’impressione di essersi meritata la designazione di Auto dell’Anno anche grazie alla sua linea, quasi identica a quella della versione elettrica: misurata ed elegante, quasi appartenente ad un segmento superiore. Certamente riconoscibile nella vista anteriore come modello di Stoccarda, convince anche nella coda, armonica e sobria al tempo stesso, con la caratteristica riproposta della stella di giorno e di notte, contenuta nei fanali posteriori. Maggiore comfort, maggiore intelligenza, maggiore efficienza e una maggiore flessibilità del gruppo propulsore rispetto alla precedente generazione. Grazie al sistema operativo proprietario MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) e alla quarta generazione di MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con intelligenza artificiale (AI) di Microsoft e Google, CLA è ancora più intuitiva e personalizzabile, con tre livelli di potenza e quattro versioni, anche a trazione integrale.

Visivamente, la CLA ibrida presenta la classica griglia con stella centrale e motivo Mercedes-Benz in cromo, incorniciata da una guida a LED che si illumina a luci accese. Con un consumo di circa cinque litri di benzina per 100 chilometri, è il modello più efficiente della gamma Mercedes-Benz: alle velocità urbane e quando è richiesta una potenza inferiore a 22 kW, i modelli ibridi possono viaggiare utilizzando esclusivamente l’energia elettrica. Il nuovo motore a benzina turbo a quattro cilindri a ciclo Miller funziona in modo leggermente diverso rispetto a un motore tradizionale e consente un elevato rapporto di compressione di 12:1.

Il sistema di infotainment integra un navigatore che combina in tempo reale l’assistenza alla guida con una rappresentazione 3D dell’ambiente circostante e dell’itinerario. Lo schermo opzionale si estende per l’intera larghezza dell’abitacolo e contiene il display del guidatore, lo schermo centrale e il display anteriore del passeggero che include oltre 40 app, streaming video e accesso a Disney+. Non mancano poi per tutti i modelli CLA in Europa gli equipaggiamenti di sicurezza più completi, come l’Assistente al cambio di corsia, che facilita le manovre di sorpasso con un semplice tocco della leva dell’indicatore di direzione. Tutti i modelli CLA sono dotati di serie di un ampio tetto panoramico in vetro monoblocco fisso che si estende dal parabrezza fino al lunotto.

A seconda delle versioni, i prezzi variano da 46 a 54mila Euro, oltre agli optional.