Mazda CX-6e: l'arte del movimento sfida il tempo (e le tedesche)

Dopo l’anteprima al Salone dell’Auto di Bruxelles, Mazda ha scelto Roma e il MAXXI, progettato da Zaha Hadid, per presentare la nuova CX-6e, Suv elettrico atteso negli showroom italiani nell’estate 2026. Diciamo subito che non si tratta semplicemente dell'ennesiva vettura 100% a batteria che debutta sul mercato, ma la massima espressione di una filosofia costruttiva particolare ispirata al Kodo Design (Anima del Movimento), scelta stilistica e fiore all'occhiello di Mazda introdotta dal 2010 per infondere personalità alle sue auto. In un mercato dominato da linee spigolose e sovraccariche, il marchio giapponese sceglie la via della sottrazione: la carrozzeria della CX-6 gioca con i riflessi della luce, creando un senso di dinamismo anche da ferma. È l’arte del movimento trasposta su metallo, dove ogni curva è modellata per evocare la muscolatura flessa di un predatore pronto allo scatto.

L’eleganza non è però solo estetica, ma un’esperienza sensoriale che prosegue all’interno. L'abitacolo è un inno al minimalismo giapponese, dove materiali pregiati come legno d’acero e tessuti lavorati a mano si fondono in un ambiente che mette l’uomo al centro. Non si tratta di opulenza esibita, ma di un lusso tattile e visivo che trasforma ogni viaggio in un rituale di comfort. Con la CX-6, Mazda dimostra che il vero "premium" nasce dall'equilibrio perfetto tra forma e funzione, offrendo una guidabilità naturale che rende l’auto un’estensione stessa del conducente.

Sul piano tecnico, la CX-6e adotta una batteria da 78 kWh, motore elettrico da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia, con trazione posteriore. L’autonomia dichiarata raggiunge i 484 km nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 195 kW. Numeri abbastanza competitivi, ma non di rottura in un segmento – quello dei SUV elettrici di taglia media – sempre più affollato e presidiato da concorrenti europei e asiatici con autonomie superiori o architetture a 800 volt in grado di ridurre ulteriormente i tempi di rifornimento energetico. La sfida alle tedesche si gioca quindi su un altro piano.

Anche sul fronte dell’infotainment, il display centrale da 26 pollici e i sistemi avanzati di assistenza alla guida si collocano in linea con le migliori proposte del mercato, senza tuttavia introdurre elementi distintivi tali da ridefinire gli standard del segmento. Resta da valutare il posizionamento di prezzo, variabile chiave in un contesto in cui la domanda di elettrico in Italia cresce ma con ritmi inferiori rispetto ai principali mercati europei.

La CX-6e rappresenta comunque un passaggio strategico per Mazda, chiamata ad ampliare la propria offerta a zero emissioni mantenendo intatti i valori storici del marchio, dal “Joy of Driving” alla qualità costruttiva. La sfida sarà trasformare l’equilibrio tra design, piacere di guida e sostenibilità in un vantaggio competitivo concreto, in un’arena dove l’innovazione tecnologica e la leva prezzo restano determinanti.

A proposito di prezzi: per la nuova Mazda CX-6e saranno disponibili i due allestimenti Takumi e Takumi Plus con il listino che parte da 46.750 euro. Ai posteri (leggi agli italiani), l’ardua sentenza…