Che auto acquistare sotto i 20mila euro? Ecco la scelta dell'Intelligenza Artificiale
Abbiamo chiesto a ChatGPT di indicare 10 modelli e di spiegare perchè andrebbero preferiti. La risposta? In linea con quella del mercato, ma con qualche sorpresa
3 min di lettura
November 15, 2025
Ebbene sì, lo abbiamo fatto. In un'epoca in cui la vera rivoluzione è applicare il proprio cervello e non affidarsi a un'entità astratta, ci siamo cascati anche noi. Affidandoci cioè all'Intelligenza Artificiale per rispondere a una domanda apparentemente semplice, ma in realtà mostruosamente complicata: quale automobile acquistare sotto i 20mila euro di listino? E soprattutto, perchè proprio quella? Si tratta di poco più di un gioco, ma la curiosità di sapere quale sarebbe stata la risposta è stata irresistibile. Anche per verificare se il responso fosse sorprendente.
In realtà non è stato affatto strampalato, anzi. Chiedendo un consiglio a ChatGPT sulle 10 vetture migliori tra le quali scegliere, abbiamo verificato che le prescelte sono effettivamente tra le più gettonate sul mercato, e anche le altre godono dei favori del pubblico. La più venduta (l'eterna Fiat Panda) però non è tra le prime tre indicate dall'Intelligenza Artificiale. E la Hyundai i10, terza in classifica per ChatGPT, è solo 27esima nella graduatorie delle vetture effettivamente preferite dal mercato. Sensati anche i criteri di valutazione, e i consigli che l'IA ci ha dispensato per affrontare l'argomento. Raccomandando questi punti chiave, alcuni francamente molto banali:
1) Valuta l'uso principale che faresti dell'auto che devi acquistare: città, extraurbano, autostrada. Le city-car risparmiano spazio e costi, ma se fai molti km o viaggi, potrebbe servire qualcosa di più grande.
2) Controlla i costi di gestione: consumi, assicurazione, bollo, manutenzione. Un'auto più economica in acquisto può costare di più se i consumi o i ricambi sono elevati.
3) Verifica allestimento e motore: il prezzo base è un buon riferimento, ma spesso per motore “sufficiente” + allestimento decente si sfora il budget che si ha in mente
4) Pensala a medio termine: valore residuo e affidabilità contano se prevedi di tenere l'auto diversi anni.
5) Verifica eventuali incentivi o promozioni (permuta, rottamazione, finanziamenti agevolati).
6) Non dimenticare le dimensioni: se hai un garage o posti stretti, una city-car compatta può essere un vantaggio; se hai famiglia e bagagli, valuta lo spazio.
Ecco dunque la classifica delle 10 vetture sotto i 20mila euro che secondo ChatGPT meritano di essere acquistate e le relative motivazioni.
1. Dacia Sandero
Perché sceglierla:
• Prezzo molto competitivo: la versione base della Sandero Streetway parte da 13.950 euro
• Costi di gestione tra i più bassi: motori semplici, disponibilità di versioni GPL, buon rapporto spazio/prezzo.
• Buona soluzione se vuoi qualcosa “nuovo” senza sforare troppo il budget.
Attenzione a: dotazioni base semplici, materiali interni meno premium rispetto a marche più costose; se cerchi finiture top, occorre salire di allestimento.
2. Renault Clio
Perché sceglierla:
• Una compatta ben riuscita, con gamma motori benzina, GPL e ibrida.
• Prezzo d’attacco competitivo (ad esempio 15.950 € per versioni base SCe 65)
• Buona qualità generale, finiture superiori rispetto ai “budget” puri, adatta anche per utilizzo misto città/extraurbano.
Attenzione a: per versioni più accessoriate o ibride, si può sforare 20.000 €, quindi conviene mirare alle versioni base/allestimento inferiore.
3. Hyundai i10
Perché sceglierla:
• Ottima city-car: dimensioni compatte, maneggevole in città, ma ben accessoriata.
• Offre buon pacchetto sicurezza e tecnologia nel segmento delle “piccole”.
• Prezzo sotto soglia: ad esempio promozione con motore 1.0 MPI da 14.750 €.
Attenzione a: essendo molto compatta, lo spazio posteriore e bagagliaio non sono al livello di segmento superiore; se viaggiate spesso in 4-5 persone o con bagagli grandi, valuta con attenzione.
4. Fiat Panda Hybrid
Perché sceglierla:
• Modello molto conosciuto in Italia per praticità e costi contenuti.
• Versione mild-hybrid che aiuta nei consumi e nelle emissioni, utile soprattutto in città.
• Prezzo di partenza interessante (15.950 €).
Attenzione a: nella guida extraurbana/autostrada, potrebbe risultare meno brillante rispetto a motorizzazioni più potenti; valuta bene l’utilizzo.
5. Kia Picanto
Perché sceglierla:
• Ottima city-car dal buon rapporto qualità/prezzo nella fascia bassa.
• Garanzia spesso superiore alla media e buona maneggevolezza urbana.
Attenzione a: come tutte le city-car, lo spazio bagagliaio e comfort per viaggi lunghi sono più limitati; se l’uso è misto e extraurbano, valuta dimensioni maggiori.
6. MG ZS
Perché sceglierla:
• Suv compatto con prezzo interessante sotto i 20.000 €, offrendo più spazio rispetto alle “piccole”.
• Dotazioni di serie relativamente elevate per la fascia prezzo.
Attenzione a: marca meno “tradizionale” in Italia rispetto ad alcune concorrenti europee; verifica assistenza, ricambi e valore residuo.
7. Dacia Duster
Perché sceglierla:
• Suv pratico, spazioso, anche per famiglie: un’opzione valida in fascia sotto 20.000 €.
• Ottimo rapporto qualità/prezzo, buona altezza da terra, adatta anche per percorsi extraurbani leggeri.
Attenzione a: nelle versioni base la dotazione può essere essenziale; motori più performanti e allestimenti superiori possono far salire il prezzo oltre soglia.
8. Citroën C3
Perché sceglierla:
• Utilitaria compatta, con prezzo accessibile (da 15.900 €).
• Design distintivo, buona dotazione di serie, adatta per la città con occasionali viaggi extraurbani.
Attenzione a: se vuoi più spazio o prestazioni maggiori, potrebbe essere necessario salire di segmento o motore.
9. Opel Corsa
Perché sceglierla:
• Una compatta molto bilanciata: buona qualità, gamma motori moderna, prezzo di listino d’attacco da 17.700 €.
• Adatta a chi vuole fare più strada o ha esigenze leggermente maggiori rispetto alla city-car pura.
Attenzione a: alcune motorizzazioni più “premium” o versioni ibride possono far sforare il budget; controlla bene prezzo e optional.
10. Toyota Aygo X
Perché sceglierla:
• Una city-car dallo stile crossover, molto comoda in città e con carattere.
• Prezzo d’attacco competitivo (da 15.950 €) per il segmento.
Attenzione a: motore piccolo, quindi per usi misti extraurbani/autostrada valutare bene la motorizzazione; spazio bagagliaio relativamente ridotto rispetto a modelli più grandi.
