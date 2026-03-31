Aste online: sono le auto da collezione la passione più costosa

Le aste online continuano a crescere in Italia, che nel 2025 si è confermata ancora una volta il principale mercato europeo di Catawiki, con centinaia di migliaia di appassionati tra acquirenti e venditori. Tra le categorie più amate dagli italiani figurano vini, orologi, gioielli e arte moderna e contemporanea, mentre le auto da collezione, oltre a essere gli oggetti più costosi acquistati e venduti, restano una delle passioni senza tempo degli italiani.

Questi sono alcuni dei risultati emersi dall'indagine di Catawiki, il principale marketplace online europeo per oggetti speciali, che ha pubblicato un report dettagliato che analizza gusti, passioni e tendenze nel mercato delle aste online. In Italia nel corso del 2025 sono stati venduti quasi 750.000 lotti, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, generando oltre 100 milioni di euro di spesa totale. Continua a crescere anche il numero di utenti che partecipano alle aste su Catawiki. I nuovi partecipanti che hanno effettuato almeno un’offerta sono aumentati del 20%, confermando che il collezionismo online sta diventando sempre più diffuso tra diverse generazioni

In cima alla classifica degli oggetti più costosi acquistati dagli italiani lo scorso anno c’è un’auto: una Ferrari Testarossa del 1991, acquistata da un compratore italiano per 130.000 euro, simbolo di lusso degli anni ’90 e una delle vetture più iconiche mai disegnate da Pininfarina, dotata di un motore da 390 cavalli. Nella categoria orologi, gli italiani hanno acquistato anche un Rolex Daytona 116505 per 37.500 euro, mentre nella categoria arte uno dei pezzi più costosi è stato il dipinto “Asparagi” di Giovanni Segantini, aggiudicato per 31.000 euro. Tra i gioielli, invece, il pezzo più prezioso è stato un anello in oro bianco 18 kt con diamante naturale da 5,01 carati, venduto per 25.428 euro, mentre nella categoria interiors un Servizio da tavola Cartier composto da 84 pezzi in oro e argento ha raggiunto un’offerta finale di 10.000 euro.

“Dalle supercar alle opere d’arte, dagli orologi di lusso ai vini pregiati, il 2025 racconta la storia di un mercato in piena evoluzione. Il significativo aumento dei nuovi partecipanti attivi dimostra come il collezionismo online stia diventando una passione sempre più diffusa, capace di attrarre sia grandi investitori sia una nuova generazione di appassionati. Accanto ai grandi classici del lusso, vediamo crescere nuove categorie e un entusiasmo straordinario per il mondo dei motori, che quest’anno domina le classifiche”, commenta Stefania Filizola, responsabile dei beni di lusso di Catawiki.