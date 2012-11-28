Trentaquattro tirocini al ministero dell'Economia
di Redazione
1 min di lettura
November 27, 2012
Laureati e laureandi delle Università italiane possono candidarsi entro il 7 dicembre (ore 13) al secondo bando 2012 promosso dal Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale e del Personale e dei Servizi e dalla Fondazione Crui, che offre 34 posti di tirocinio presso gli uffici di Roma del Dipartimento. Di questi: • 7 presso il Dipartimento del Tesoro• 7 presso il Dipartimento delle Finanze• 20 presso gli Uffici del Dipartimento dell’Amministrazione Generale e dei Servizi Il programma si rivolge a laureati di primo livello, laureandi e laureati di specialistica/magistrale, a ciclo unico e di vecchio ordinamento dei 36 atenei partecipanti. Questi ultimi si occuperanno della fase di preselezione dei candidati, alla quale seguirà una verifica da parte di Ministero e Fondazione Crui. Lo stage avrà una durata di 4 mesi (estendibili a 6), con avvio previsto per il 28 gennaio 2013. Le sedi di svolgimento del tirocinio sono tutte a Roma. Tutte le informazioni sul programma sono presenti all’indirizzo:http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MEF-DAG/default.aspx
