Domus Academy, nuovi master e borse di studio

Design Futures e Design per l'intelligenza artificiale. Questi programmi, erogati interamente in lingua inglese e con partenze previste a settembre e novembre 2026, sono stati concepiti per formare la prossima generazione di leader e innovatori. In un'epoca di rapidi cambiamenti e sfide complesse, la capacità di anticipare, interpretare e progettare il futuro diventa una competenza cruciale. Il comparto design, che solo nel 2025 ha ricercato 53mila professionisti del sistema Legno-Arredo-Design, sta vivendo una rapida evoluzione: dall’adozione sempre più capillare di strumenti digitali nei processi produttivi alla conseguente creazione di nuove figure professionali. In questo contesto, i nuovi master di Domus Academy intendono rispondere a questa domanda di talenti formati nell’ambito AI e dell’avanzamento tecnologico, attraverso percorsi formativi che combinano una base accademica a workshop in collaborazione con aziende, seminari, lezioni interattive, e attività sul campo, dove gli studenti saranno supportati da professionisti del settore, coaching individuale e mentorship. Domus Academy , scuola internazionale di design e moda, presenta due innovativi master accademici:. Questi programmi, erogati interamente in lingua inglese e con partenze previste a settembre e novembre 2026, sono stati concepiti per formare la prossima generazione di leader e innovatori. In un'epoca di rapidi cambiamenti e sfide complesse, la capacità di anticipare, interpretare e progettare il futuro diventa una competenza cruciale. Il comparto design, che solo nel 2025 ha ricercato 53mila professionisti del sistema Legno-Arredo-Design, sta vivendo una rapida evoluzione: dall’adozione sempre più capillare dinei processi produttivi alla conseguente creazione di nuove figure professionali. In questo contesto, i nuovi master di Domus Academy intendono rispondere a questa domanda diattraversopercorsi formativi che combinano una base accademica a workshop in collaborazione con aziende, seminari, lezioni interattive, e attività sul campo, dove gli studenti saranno supportati da professionisti del settore, coaching individuale e

Master in Design Futures: esplorare e definire i possibili domani

Il master in Design Futures si colloca all'avanguardia nell'esplorazione di approcci e metodologie orientate al futuro, stimolando gli studenti a visualizzarlo, progettarlo, migliorarne le potenzialità e muoversi verso di esso, creando possibilità che superino lo stato attuale. Il Master propone corsi in Design Speculativo, Critical Design, Design Fiction, Experiential Futures, dotando i designer di strumenti per creare futuri inclusivi, sostenibili e trasformativi. I diplomati emergeranno come figure chiave in ruoli quali Futures Researcher, Speculative Designer, Strategic Designer, Design Researcher, Service Designer e Innovation Lead, capaci di operare come consulenti autonomi o in studi di design, aziende, istituti di ricerca e start up. Il programma mira a sviluppare la capacità di analisi critica dei futuri possibili, applicando il pensiero speculativo per affrontare contesti complessi e comunicare narrazioni sul futuro attraverso artefatti e storytelling.

Master in Design per l'intelligenza artificiale: progettare interazioni intelligenti e consapevoli

Il master in Design per l'intelligenza artificiale forma professionisti in grado di progettare prodotti e servizi potenziati dall’Intelligenza Artificiale che siano tecnologicamente avanzati, etici e socialmente responsabili. Il programma sviluppa competenze per creare esperienze iper-personalizzate e innovative esplorando inoltre modalità di connessione oltre lo schermo e promuovendo interazioni significative e sostenibili tra esseri umani e macchine. I futuri esperti saranno pronti a guidare la progettazione di esperienze AI-potenziate in settori diversi, assumendo ruoli come Interaction Designer per l’AI, Design Strategist, AI Researcher, Innovation Designer e AI Product Expert in aziende tecnologiche di primo piano e organizzazioni innovative.

Informazioni e candidature

Entrambi i programmi hanno una durata di 11/12 mesi e conferiscono 60 crediti dal ministero dell'Università e della Ricerca. Per Domus Academy, la padronanza della lingua inglese è un requisito fondamentale per entrambi i corsi, dato il loro respiro internazionale e la natura globalmente interconnessa delle discipline trattate. Per accedere ai programmi, i requisiti generali includono il possesso di un diploma accademico di primo livello (Laurea Triennale o Diploma Accademico) in un campo attinente al programma di studi scelto. Tuttavia, i master sono aperti anche a studenti con lauree o diplomi non direttamente correlati, a condizione che dimostrino un forte interesse di ricerca verso le tematiche dei programmi. È possibile ottenere maggiori dettagli sui documenti necessari per la candidatura e procedere con la presentazione tramite il portale di iscrizione online ufficiale: Entrambi i programmi hanno una durata di 11/12 mesi e conferiscono 60 crediti dal ministero dell'Università e della Ricerca. Per Domus Academy, la padronanza della lingua inglese è un requisito fondamentale per entrambi i corsi, dato il loro respiro internazionale e la natura globalmente interconnessa delle discipline trattate. Per accedere ai programmi, i requisiti generali includono il possesso di un diploma accademico di primo livello (Laurea Triennale o Diploma Accademico) in un campo attinente al programma di studi scelto. Tuttavia, i master sono aperti anche a studenti con lauree o diplomi non direttamente correlati, a condizione che dimostrino un forte interesse di ricerca verso le tematiche dei programmi. È possibile ottenere maggiori dettagli sui documenti necessari per la candidatura e procedere con la presentazione tramite il portale di iscrizione online ufficiale: admissions.domusacademy.com/dadea/