Trecento borse di studio dal ministero dell'Università e della Ricerca

Mur-Ministero dell'Università e della Ricerca, su indicazione del ministro Anna Maria Bernini, ha pubblicato un Avviso per l'assegnazione di 300 borse di studio destinate a studentesse e studenti con protezione internazionale (rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria) o con protezione temporanea, iscritti nell'anno accademico 2025/2026 presso le istituzioni dell'Afam-Alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Ssml-Scuole superiori per mediatori linguistici. L'iniziativa rientra nel progetto Mur-Fami 1117 (Capacity building della formazione superiore italiana per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti nella formazione di III grado), promosso dal Mur e finanziato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 dell'Unione Europea, con l'obiettivo di rafforzare la capacità del sistema italiano della formazione superiore di accogliere e includere studenti provenienti da Paesi terzi. Le borse di studio hanno un valore di circa 7mila euro ciascuna, incrementabile fino al 15% per gli studenti con Isee pari o inferiore a 13.974,30 euro. Il finanziamento complessivo della misura è pari a circa 2,25 milioni di euro. L'Avviso è rivolto alle istituzioni Afam e alle Ssml, che gestiranno l'erogazione delle borse anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio. Le domande potranno essere presentate entro il 15 maggio 2026 . Successivamente, le singole istituzioni pubblicheranno i bandi rivolti agli studenti. L'iniziativa replica il modello già adottato con successo per le Università, sempre nell'ambito del Fondo Fami, che ha già consentito il finanziamento di 100 borse di studio, contribuendo a costruire percorsi concreti di inclusione attraverso l'istruzione. Modalità di partecipazione, termini e documentazione sono disponibili sul sito del Mur: Sostenere il diritto allo studio e rafforzare i percorsi di integrazione attraverso la formazione superiore. Con questo obiettivo ilsu indicazione del ministro, ha pubblicato un Avviso per l'assegnazione di(rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria) o con protezione temporanea, iscritti nell'anno accademico 2025/2026 presso le istituzioni dell'e leL'iniziativa rientra nel progetto Mur-Fami 1117 (), promosso dal Mur e finanziato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 dell'Unione Europea, con l'obiettivo di rafforzare la capacità del sistema italiano della formazione superiore di accogliere e includere studenti provenienti da Paesi terzi. Le borse di studio hanno un valore di circa 7mila euro ciascuna, incrementabile fino al 15% per gli studenti con Isee pari o inferiore a 13.974,30 euro. Il finanziamento complessivo della misura è pari a circa 2,25 milioni di euro. L'Avviso è rivolto alle istituzioni Afam e alle Ssml, che gestiranno l'erogazione delle borse anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio. Le domande potranno essere presentate entro il. Successivamente, le singole istituzioni pubblicheranno i bandi rivolti agli studenti. L'iniziativa replica il modello già adottato con successo per le Università, sempre nell'ambito del Fondo Fami, che ha già consentito il finanziamento di 100 borse di studio, contribuendo a costruire percorsi concreti di inclusione attraverso l'istruzione. Modalità di partecipazione, termini e documentazione sono disponibili sul sito del Mur: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa

La Regione Umbria ha approvato lo stanziamento di oltre 448mila euro per le borse di studio destinate alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per l'anno scolastico 2025-2026. Le borse di studio sono finanziate con risorse statali assegnate alle Regioni nell'ambito del Fondo per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. In Umbria potranno beneficiarne studentesse e studenti residenti nella regione e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. L'importo previsto è di 150 euro per ciascuno beneficiario. Possono fare richiesta le famiglie con un Isee non superiore a 10.140 euro. Le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 13 aprile 2026, utilizzando il modulo predisposto. Saranno poi i Comuni a verificare le richieste e a trasmettere i dati alla Regione, che predisporrà la graduatoria da inviare al ministero dell'Istruzione e del merito. Il ministero provvederà successivamente al pagamento delle borse di studio direttamente agli studenti beneficiari.

Nel mese che celebra a livello globale l'impatto positivo delle B Corp sulle comunità e i territori illycaffè, guidata dall’ad Cristina Scocchia, rinnova e rafforza il suo impegno con Seconda Chance, l'associazione non profit fondata nel 2022 da Flavia Filippi con la missione di creare un ponte concreto tra il mondo delle carceri e le imprese. La collaborazione, avviata lo scorso anno con attività di formazione nelle case circondariali di Trieste, Udine e Pordenone, compie ora un passo ulteriore. Attraverso l’Università del Caffè, illycaffè mette a disposizione 50 borse di studio dedicate alla formazione dei detenuti sui processi produttivi del caffè e sulla sua trasformazione. Un percorso pensato per fornire competenze utili a un possibile inserimento nel mondo del lavoro, in particolare come operatori nel settore del pubblico esercizio. Accanto a questo progetto, negli ultimi mesi è inoltre iniziato l’inserimento graduale in azienda di alcune persone coinvolte nell’iniziativa. Un’esperienza che sta dando risultati incoraggianti e che conferma il valore di programmi capaci di offrire una reale seconda opportunità professionale. L’obiettivo è arrivare a integrare progressivamente fino a dieci persone entro il 2026, contribuendo in modo concreto a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Il sostegno a Seconda Chance si inserisce nel più ampio impegno di illycaffè nel promuovere iniziative a forte impatto sociale, rivolte alle diverse forme di vulnerabilità che possono attraversare la vita delle persone. L’azienda è infatti al fianco, per il terzo anno, di Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori, con cui sostiene programmi di prevenzione e diagnosi precoce attraverso il progetto delle Visite Donate, e supporta la Fondazione Umberto Veronesi nella promozione della ricerca scientifica e della prevenzione dei tumori femminili. Parallelamente, collabora con la Comunità di San Patrignano, contribuendo a progetti dedicati al recupero e al reinserimento sociale delle persone ospiti della comunità, tra cui il programma Adotta un educatore.