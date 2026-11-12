Stranieri e lavoro, giornata di studio a Verona

In Italia lavorano oltre 2,5 milioni di persone con cittadinanza straniera, più di un occupato su dieci, concentrate in settori come l’assistenza alle famiglie, l’agricoltura, l’edilizia, la ristorazione, la logistica, che senza questi lavoratori e lavoratrici si paralizzerebbero. Per le imprese la domanda non è più se ricorrere al lavoro straniero, ma come farlo bene perché l'inserimento regga nel tempo. Assumere una persona straniera, o continuare a farla lavorare, genera spesso dubbi. Il permesso è scaduto ma il lavoratore ha la ricevuta del rinnovo: può continuare? Chi ha chiesto asilo può essere assunto? Come si fa a far venire un lavoratore dall’estero? Cosa rischio se sbaglio?

Le norme ci sono, ma sono sparse in molti testi e cambiano spesso, quindi non è facile capire cosa fare e cosa no. Ecco allora Lavoro straniero. Guida pratica per datori di lavoro e consulenti del lavoro, a cura di Asgi-Associazione studi giuridici immigrazione, per chiarire in modo semplice le questioni più dibattute. Il vademecum verrà presentato venerdì 27 novembre ai Magazzini delle Professioni di Verona (via Santa Teresa 2, ore 9-16) durante la II edizione di Lavoro senza confini: strumenti per accelerare l'inserimento lavorativo di migranti e rifugiati, giornata di confronto e dialogo promossa da Flora Fund.

Quest’anno infatti Lavoro senza confini vuole affrontare le tematiche dell’inserimento dei cittadini stranieri dando ampio spazio al punto di vista delle imprese, che porteranno la loro esperienza. La giornata servirà a conoscere gli strumenti che il quadro normativo offre per l'ingresso e l'assunzione di cittadini extra-Ue, vedere i modelli che hanno già dato risultati sul campo e confrontarsi con istituzioni, Terzo settore e attori del territorio. I lavori saranno aperti alle 9.30 dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e da Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud.

Il lavoro che manca: numeri, settori, territori. Cosa ci raccontano i dati? sarà il primo tema della giornata, con Tommaso Frattini, Università degli Studi di Milano e Fondazione Rockwool, Berlino, e Chiara Tronchin, Fondazione Leone Moressa. Seguiranno le testimonianze di Gruppo Veronesi, Belleli Energy, Ariston Group, Orienta Agenzia per il lavoro, Ance Verona Costruttori Edili che spiegheranno Come fanno le nostre aziende?, moderate da Stefano Proverbio, ITA2030, e verrà presentata la guida Lavoro straniero, con Alberto Guariso, Asgi, e Salvatore D'Arrigo, responsabile Politiche Attive, Manpower Group.

Alle 12.30 Stefania Congia, direttrice generale per le Politiche migratorie, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dialogherà con Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera, su Le politiche per il lavoro dei cittadini stranieri: canali di ingresso, strumenti e prospettive. Chiuderà la mattinata Che Italia vogliamo? Sfide culturali e sociali da progettare e non subire, con Giulia Gori, rappresentante Campagna Ero Straniero, Stefania Grea, Fondazione Human Age Institute Ets, ManpowerGroup, Maurizio Ambrosini, Università degli Studi di Milano.

Il pomeriggio avrà un taglio più pratico, per approfondire i principali aspetti legati al corretto inserimento dei lavoratori stranieri in azienda. Dalle 14.30 alle 16, in tre sessioni parallele, ci si occuperà della lingua (Cestim), della casa (Croce Rossa Italiana) e dei canali e degli strumenti utili per l’ingresso nel mondo del lavoro (Orienta Agenzia per il lavoro).