Forlì ospita il Festival dell'Economia Sociale

Dal 12 al 14 novembre al via la I edizione di un sistema con 400mila tra enti e imprese, oltre 1,5 milioni di occupati e 4,6 milioni di volontari

Giovedì 12 novembre, nell’ex chiesa di San Giacomo, si alza il sipario sulla I edizione del Festival dell’Economia Sociale: fino a sabato 14 novembre Forlì sarà il laboratorio nazionale ed europeo dell’economia sociale. Il Festival è promosso dalla Fondazione Economia Sociale Ets, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Il pay off indica già l’ambizione del progetto “Un piano che genera valore. Dalla complessità al sistema”. Il Festival, aperto a tutti, avrà la forma di un’agorà, con programma e accrediti su , nell’ex chiesa di San Giacomo, si alza il sipario sulla I edizione del: fino aForlì sarà il laboratorio nazionale ed europeo dell’economia sociale. Il Festival è promosso dalla, costituita da. Ilindica già l’ambizione del progetto “. Il Festival, aperto a tutti, avrà la forma di un’agorà, con programma e accrediti su www.festivaleconomiasociale.it . Non un appuntamento per soli addetti ai lavori, ma un confronto tra enti, imprese, cooperative, istituzioni, professionisti, banche, Università e cittadini sui temi che interessano l’economia del Paese: lavoro, investimenti, servizi e territori.

Un sistema di economia reale che vede protagonisti: cooperative, organizzazioni del Terzo settore, enti sportivi dilettantistici, enti religiosi, credito cooperativo, fondazioni di origine bancaria e filantropia. Un mondo che secondo i dati Istat 2022 richiamati nel Piano rappresentano 400mila organizzazioni, oltre 1,53 milioni di lavoratori e 4,6 milioni di volontari richiamati dal Piano.

«I protagonisti dell’economia sociale – spiega Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative – condividono una scelta di fondo: mettere l’attività economica al servizio di finalità collettive, in una logica in cui la persona viene prima del profitto. Il noi prima dell’io. L’interesse collettivo che precede quello individuale».

«L’economia dedicata alla persona è destinata a incidere sulla costruzione di nuove regole a partire da quelle legate alla distribuzione delle risorse pubbliche e alla fiscalità – osserva Gabriele Sepio, direttore scientifico del Festival –. Il tema non è introdurre un trattamento uniforme, ma costruire politiche capaci di riconoscere le specificità di questi modelli. In particolare, la fiscalità deve tener conto dei vincoli di destinazione degli utili e del patrimonio».

«È un percorso – aggiunge Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus – che ha radici nella riforma del Terzo settore. Oggi su quel cammino gli enti di Terzo settore incontrano nuovi compagni di strada con i quali condividono valori comuni. Il sociale non è solo risposta ai bisogni dei più deboli, ma è anche economia, opportunità di sviluppo per il futuro di tutti».