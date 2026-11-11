Essere necessari nell'era dell'intelligenza artificiale

Si è svolto a Napoli, nella cornice del Centro Congressi dell'Università Federico II, l'evento Tomorrow Education, la giornata di confronto organizzata da Talents Venture dal titolo Essere necessari: Il valore insostituibile di persone, Università e imprese. L'iniziativa ha riunito rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale per discutere le sfide della formazione, del lavoro e della leadership del futuro. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Valentino Valentini, vice ministro del Mimit-Ministero delle imprese e del Made in Italy, seguiti da Pier Giorgio Bianchi, ceo di Talents Venture.

«Chi, tra Università, imprese e politica, si prende la responsabilità di creare posti di lavoro qualificati? Formare persone senza creare posti di lavoro qualificati è come fare educazione alimentare durante una carestia. Gli occupati in Italia sono 24,4 milioni, ma per tasso di occupazione, siamo i penultimi nella media europea, a causa dei tantissimi inattivi, insieme a retribuzioni incredibilmente basse. Per allinearci alla media europea servirebbero 1,8 milioni di posti qualificati. Nel dibattito pubblico addossiamo la colpa alle Università che non formano abbastanza candidati, quando la vera soluzione è fare un piano industriale per il Paese per la creazione di posti di lavoro qualificati - ha spiegato Bianchi -. Nell’epoca dell’Ia-Intelligenza artificiale, il vero dilemma è tra essere umani e fare la differenza. La presenza umana non è di per sé un vantaggio garantito, bisogna imparare a essere necessari. Una macchina può calcolare, suggerire, persino decidere. Ma non risponde (ancora) delle conseguenze. A rispondere è una persona. Chi ha la competenza per scegliere e il coraggio di metterci la faccia, vincerà, perché questo è il complemento che manca in questa era di abbondanza».

Creatività e leadership: le conversazioni con Jago e Sara Gama

Tra i momenti più significativi della giornata si è distinta la conversazione con lo scultore e artista contemporaneo Jago, protagonista di un dialogo incentrato su talento, scelte individuali e sul significato profondo dell'essere necessari. Nel pomeriggio, il dibattito è proseguito con la testimonianza di Sara Gama, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che ha condiviso la propria esperienza in un confronto dedicato a leadership, talento e responsabilità. «Quando si ha un grande blocco di marmo davanti, ognuno di noi può immaginare infinite forme: chi si assume il compito di lavorarci per molto tempo si prende la responsabilità di che forma trarne. Nell’era dell’Ia abbiamo l’illusione di poter dare forma a qualsiasi cosa, in tempi velocissimi, senza pensare davvero alle conseguenze e alle responsabilità da prendersi. Il senso di responsabilità e di restituzione ci aiuta a fare le scelte giuste. Il colpo di scalpello sul marmo non ha ctrl+z, non si può tornare indietro: occorre imparare a darsi il giusto tempo e a fare scelte che non possono essere cancellate: l’errore crea quindi valore. Un tempo le cose non venivano fatte a tempo determinato, erano fatte per rimanere eterne: la cultura è un semino da coltivare perché ci rimanga per sempre, le cose a tempo determinato lasciamole fuori», ha raccontato Jago.

L'Università che cambia: la sfida formativa

La sessione mattutina ha visto lo svolgimento del panel di confronto Essere necessari all'Università che cambia. Ad aprire il confronto è stata Alice Sanna, responsabile Analisi e Ricerche Talents Venture. Alla tavola rotonda hanno poi preso parte Alessandra Petrucci (rettrice dell'Università di Firenze), Francesco Bonini (rettore della Lumsa), Giulia Cioffi (studentessa in Giurisprudenza e giornalista dell'Università Federico II), Matteo Lorito (componente del Consiglio direttivo e vicepresidente Anvur) e Vincenzo Tedesco (presidente Codau e dg del Politecnico di Torino).

Per Tedesco «a livello di struttura organizzativa bisogna osare per cercare di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Per farlo, bisogna superare schemi tradizionali. Per esempio, l’innovazione didattica deve tenere conto anche delle soft skill, in modo da superare la didattica tradizionale».

Cioffi poi ha aggiunto: «L’osservazione alimenta l’esperienza. L’Università in questo è un grande contenitore di esperienza. A volte però perde il suo valore di palestra, che è necessaria per la nostra generazione che ha tanta paura di sbagliare».

Il mondo del lavoro in trasformazione

Il panel pomeridiano Essere necessari nel lavoro che cambia si è concentrato sull'evoluzione del mercato occupazionale e sulle competenze richieste dalle aziende. Ad aprire il confronto è stato Nicola Bianco, prorettore dell’Università Federico II. Al dibattito sono poi intervenuti Emanuele Esposito (direttore Risorse Umane e co-fondatore di Humans.Tech), Francesco Profumo (rettore dell'Opit-Open Institute of Technology), Khadija Taufiq (Intern presso le Nazioni Unite), Luca Foresti (ceo & fondatore di Niulinx), Katiuscha Gabriele (head of Development, Education & People Caring di FiberCop) e Marina Irace (chief Group People Management Officer di AlmavivA).

Bianco ha commentato: «In un’epoca in cui l’accesso alle informazioni è sempre più immediato, l’università è chiamata a ripensare il proprio ruolo e a interrogarsi sul futuro. Deve essere prima di tutto il luogo in cui si sviluppa il pensiero critico, si coltiva la capacità di porsi domande e si impara a interpretare la complessità. Altrettanto centrale è l’integrazione delle competenze, insieme alla capacità di generare un impatto concreto sulla società. L’Università del futuro, infatti, non può limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve creare le condizioni perché queste si traducano in valore e progresso per la collettività».

«Il mondo delle Università è molto cambiato: in passato erano completamente separate dal sistema delle aziende. Oggi, accanto alle tradizionali missioni della didattica e della ricerca, gli atenei ne hanno sviluppata una terza: il trasferimento delle conoscenze e la collaborazione con il mondo esterno, dalle aziende al territorio, fino allo sport. Il dialogo con le imprese, inoltre, non si limita alla fase successiva alla laurea, ma si costruisce già durante il percorso universitario attraverso tirocini, tesi e il coinvolgimento di docenti con esperienza aziendale», ha dichiarato Profumo.

Irace ha poi aggiunto: «Nell’epoca dell’incertezza che stiamo attraversando, il valore principale sta nella capacità di affrontare e decifrare il cambiamento, di sviluppare pensiero complesso e interdisciplinare, di individuare e scegliere ciò che è necessario nelle trasformazioni profonde che investono società, percorsi formativi e mondo del lavoro. La chiave è affrontare l’incertezza come stimolo costante alla conoscenza. Altrettanto essenziali, la responsabilità e la passione con le quali le persone interpretano il proprio ruolo, prima di ogni algoritmo, per alimentare motivazioni, coinvolgimento e orientamento agli obiettivi».

«Nelle attività di reskilling abbiamo coinvolto molte delle nostre persone. È un percorso che accompagna anche il passaggio da una logica role-based a una sempre più skill-based, mettendo al centro le competenze e la loro evoluzione. In questo, le Università sono per noi un partner fondamentale: collaboriamo con loro anche su progetti di ricerca per anticipare le competenze che serviranno domani», ha commentato Gabriele.

Foresti ha aggiunto: «In Italia dobbiamo imparare a combinare efficacemente diversi elementi per favorire la nascita di start up, anziché concentrarci sulle pmi, che spesso faticano ad accedere ai finanziamenti. Occorre innanzitutto individuare nelle Università gruppi di ricerca con un livello di maturità tecnologica elevato e la volontà di trasformare i risultati della ricerca in impresa. Servono poi fondi di venture capital capaci di sostenere gli spin-off universitari e imprenditori in grado di guidarne lo sviluppo, figure che difficilmente provengono dall’interno degli Atenei. La chiave è quindi mettere in relazione competenze scientifiche, capitali e capacità imprenditoriali: è dall’incontro di questi elementi che possono nascere spin-off di successo».

E poi Esposito: «Metterci la firma fa tutta la differenza del mondo. Il codice è una commodity, stare invece a pensare un’idea da realizzare e metterla poi in pratica è un’altra cosa. I talenti ci scelgono perché sanno di poter essere incidenti e responsabili nelle cose che fanno».

«Il mio lavoro è strettamente legato alle attività di gender mainstreaming nei programmi dell’Unodc e all’interno dell’ufficio stesso. Lavorando nel quartier generale, si rischia di perdere di vista l’impatto concreto che il nostro lavoro ha al di fuori di queste mura: per questo la rendicontazione dell’impatto è fondamentale. Per quanto riguarda il mio percorso di formazione, durante l’ultimo anno di università ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto di ricerca. L’aspetto che ha contato di più è stato lavorare in un team di giovani ricercatrici, assumendomi responsabilità dirette e sentendomi parte attiva del progetto. È stata proprio questa esperienza a farmi sentire utile e a dare un senso alla mia missione», ha concluso Taufiq.

Nella sessione intitolata 3 momenti conclusivi: una sfida, tante storie e mille idee sono stati forniti spunti operativi per rafforzare la collaborazione tra persone, Università e sistema produttivo.