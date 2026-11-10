Oltre 100 aziende a caccia dei professionisti del futuro

Dalle bacheche dei social network allo spazio fisico delle grandi aree espositive. Un netto cambio di paradigma che sta ridefinendo il modo in cui il mondo industriale italiano racconta se stesso e costruisce relazioni con le nuove generazioni di tecnici e ingegneri. L’esempio più evidente di questa trasformazione è il percorso di Ingegneria Italia, realtà nata sul web con oltre quattro milioni di follower, che ha scelto di trasferire il proprio modello di racconto dell’industria direttamente sul campo attraverso il format Convivium di Talent Network. È in questo contesto che si inserisce la tappa milanese di Convivium. Il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere, il 26 novembre al Parco Esposizioni Novegro, una delle più ampie piattaforme di networking industriale dell’anno. L’iniziativa, che farà tappa anche a Bologna l’11 dicembre, punta a coinvolgere oltre 8mila iscritti e più di 100 aziende del panorama nazionale e internazionale. Tra le realtà presenti figurano gruppi di primo piano nei settori della tecnologia, dell’energia, delle infrastrutture e dei servizi, come Abb, Deloitte, Snam, Mapei, Danieli, Capgemini Italia, Atm, Sea Aeroporti, Henkel, Nidec, Beckhoff Automation e la holding Atlas Copco.

Oltre la fiera tradizionale: la narrazione senza filtri dei processi

«Le fabbriche italiane sono piene di storie che nessuno racconta mai. Convivium nasce per portarle allo scoperto: qui le aziende non si limitano a esporre, spiegano dal vivo come lavorano davvero, cosa progettano e quali competenze e percorsi professionali fanno vivere ogni giorno le loro realtà», spiega Mattia Alberti, ceo di Ingegneria Italia.

Per la prima volta, infatti, le grandi realtà manifatturiere e dell’ingegneria escono dai propri cancelli per raccontare, senza filtri, cosa c’è dietro impianti, automazioni, sistemi energetici e infrastrutture avanzate. Un’occasione per studenti, laureandi, tecnici e professionisti di confrontarsi direttamente con manager, direttori tecnici e ingegneri operativi, e di capire da vicino processi, competenze e progetti che raramente escono dalle fabbriche. Per le aziende è anche employer branding: un modo per far conoscere la propria identità, i propri team e i percorsi professionali che le caratterizzano.

Dove l’industria incontra chi la fa: lavoro, carriere e nuove opportunità

Convivium non è però solo racconto: è anche il luogo dove quei percorsi professionali diventano opportunità concrete. Tra gli stand, chi è in cerca di una nuova sfida può conoscere da vicino le aziende che assumono, scoprire le posizioni aperte, incontrare recruiter e responsabili tecnici e valutare dove portare le proprie competenze. A favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è proprio Talent Network, Agenzia per il lavoro del gruppo Ingegneria Italia.

«Convivium mette nello stesso spazio chi cerca talenti da assumere e chi cerca un nuovo percorso di crescita. Le aziende possono entrare in contatto diretto con profili tecnici qualificati per coprire le proprie posizioni aperte, mentre i candidati hanno l’occasione di confrontarsi con alcune delle migliori realtà del territorio e di capire, di persona, dove possono far crescere le proprie competenze - sottolinea Antonino Giacobbe, ceo di Talent Network -. Il nostro compito è rendere questo incontro semplice». Un modo per trasformare una giornata in un’infinita di opportunità per chi cerca lavoro.

Un hub di filiera tra Lombardia ed Emilia-Romagna

L’iniziativa gode a Milano del patrocinio di Confindustria e a Bologna dei patrocini di Confindustria, dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna e di Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna, inserendosi così in un contesto di filiera integrata. «Riunire in una sola giornata migliaia di persone che vivono l’ingegneria da prospettive diverse - conclude Marco Ruocco, co-fondatore di Ingegneria Italia - crea connessioni di valore che difficilmente nascerebbero altrove: è il vero motore di un evento come questo».

In un momento in cui la comunicazione aziendale tende spesso ad appiattirsi su narrazioni astratte, la presenza di migliaia di tecnici e ingegneri conferma un’esigenza concreta: quella di tornare a toccare con mano l’eccellenza industriale, trasformando la presenza digitale in relazioni professionali reali, in occasioni concrete di confronto tecnico e in incontri che possono aprire nuove strade di carriera.