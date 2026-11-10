Commercio digitale, al via "Builders"

Talent Garden e TikTok Shop tornano a collaborare per il secondo anno con Builders, il nuovo progetto del programma Soar di TikTok Shop che mette in contatto creator e imprese del Centro-Sud Italia per trasformare competenze digitali e creatività in nuove opportunità di vendita. Fino al 26 novembre, 60 partecipanti selezionati seguiranno gratuitamente sei moduli on line dedicati al discovery e-commerce, alla creazione di contenuti e all'intelligenza artificiale. Da una parte, giovani Neet tra i 18 e i 35 anni con competenze nella creazione di contenuti e nella costruzione di community; dall’altra, artigiani, commercianti, ditte individuali e pmi che realizzano e vendono prodotti Made in Italy o prevalentemente locali. L’obiettivo è concreto: al termine del programma, i venditori avranno un negozio attivo su TikTok Shop e un piano di vendita, mentre i creator avranno avviato una collaborazione tramite il programma di affiliazione della piattaforma. «Il nostro modello di business per l'e-commerce basato sulla scoperta e la creator economy sta aprendo nuove opportunità per chi crea contenuti e per le aziende che vogliono raggiungere nuovi consumatori. A un anno dal lancio, oltre 21mila venditori sono già attivi su TikTok Shop e quasi un e-shopper italiano su cinque ha utilizzato la piattaforma. Con Builders vogliamo fare un passo ulteriore: mettere creator e venditori del Centro-Sud nelle condizioni di trasformare competenze e idee in progetti concreti, utilizzando anche l’intelligenza artificiale per creare contenuti, valorizzare i prodotti e sviluppare il proprio business», spiega Massimo Rocchelli, Industry Lead di TikTok Shop Italia.

Dalla formazione al mercato

Builders nasce con un approccio pratico: ogni modulo porterà alla realizzazione di attività direttamente utilizzabili, dai contenuti shoppable all’apertura dello shop, dai prompt per l’Ia-Intelligenza artificiale al primo pitch di vendita. I partecipanti lavoreranno direttamente su TikTok Shop, imparando a utilizzare gli strumenti della piattaforma, dal setup dello shop al programma di affiliazione, fino alla pubblicità, al LIVE shopping e alla logistica. Il percorso affronterà anche prompt engineering, sviluppo della proposta commerciale, creazione di contenuti capaci di sostenere le vendite e aspetti di business come contratti, acquisizione dei primi clienti e preparazione al lancio.

«La collaborazione con TikTok Shop rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro percorso per offrire una formazione concreta e orientata allo sviluppo delle piccole realtà locali che custodiscono il made in Italy - dichiara Giuseppe Mayer, ceo Italia di Talent Garden -. Builders nasce da una visione condivisa: rendere l'innovazione accessibile in tutto lo Stivale e creare sinergie reali tra chi crea contenuti e chi cerca nuovi canali di vendita, due mondi che oggi, grazie al digitale, sono sempre più interconnessi e destinati a crescere insieme».

Al termine del percorso, i partecipanti saranno pronti a partire con shop e cataloghi online, collaborazioni tra creator e venditori già attive e un piano di crescita per i successivi 30 giorni.