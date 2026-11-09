Università Cattolica, tre nuovi master on line

Oltre 300 tra laureati e professionisti hanno scelto di iscriversi a uno dei 12 master di primo livello erogati interamente on line dall’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito di un progetto sviluppato con il supporto di FutureLearn. I percorsi formativi, che si svolgono da remoto e in modalità asincrona, sono partiti ufficialmente il 7 settembre e a oggi hanno raccolto 320 iscrizioni. Un risultato che potrà crescere ulteriormente grazie alle nuove edizioni previste nei prossimi mesi e nel corso del 2027. Un’offerta post graduate flessibile e interdisciplinare, quella ideata dalla Cattolica, che va a intercettare la reale domanda di lifelong learning tra professionisti e quanti siano interessati a investire nella propria formazione per aggiornare il bagaglio di competenze e ampliare le opportunità di carriera. Tutto questo è reso possibile da proposte didattiche conciliabili con gli impegni di lavoro e approfondimenti specifici su temi strategici che stanno ridefinendo lo scenario globale: dalla geopolitica alla comunicazione digitale, dal management al marketing, fino alle strategie di decisione globali e politica internazionale. A gennaio, inoltre, l’offerta si amplierà con tre nuovi master: Sostenibilità e Esg; Public Affairs e Leadership; Data Analytics per il Management.

«I risultati ottenuti in questa prima fase di avvio sono davvero soddisfacenti: oltre a superare ogni aspettativa, testimoniano l’esistenza di una domanda crescente di formazione avanzata, flessibile e di elevata qualità. È il segnale di un’esigenza sempre più diffusa tra professionisti e adulti: considerare l’aggiornamento e l’ampliamento delle competenze una dimensione strutturale che abbraccia l’intero arco della vita. Fornire una risposta a tale domanda, inserendoci in un network internazionale di altissimo profilo, è il nostro modo per assolvere a questa nuova responsabilità formativa», spiega la rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli.

La conferma arriva dal profilo degli iscritti: gli over 35 rappresentano il 24% del totale, una percentuale che indica la necessità tra chi è già inserito nel mondo del lavoro di rinnovare e rafforzare le competenze. Le donne rappresentano circa due terzi del totale (66,9%). La partecipazione si estende a 19 regioni italiane e dieci Paesi esteri. Quasi due iscritti su tre, il 63,8%, provengono da fuori Lombardia. Tra i Paesi esteri figurano Albania, Argentina, Belgio, Colombia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Lussemburgo, Romania, Svizzera e Turchia. L’offerta formativa è infatti rivolta a laureati e professionisti che vogliono investire nella propria crescita personale e professionale, secondo i migliori standard internazionali della didattica digitale.

Il portafoglio di master on line si inserisce nell’ambito del Piano strategico 2026-28 che, nel terzo pilastro “Offerta formativa di qualità, in presenza e in remoto”, individua nel rinnovamento di contenuti e metodologie didattiche e nello sviluppo dell’offerta digitale una leva strategica per rispondere alle trasformazioni in atto. L’evoluzione delle competenze richiesta dall’innovazione tecnologica, unita alle dinamiche demografiche in atto, sta ridefinendo la domanda di formazione universitaria, sempre più orientata verso modelli flessibili e percorsi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, anche su scala internazionale. Di qui l’obiettivo di realizzare programmi online completi, destinati sia all’offerta formativa istituzionale sia al lifelong learning, attraverso corsi professionalizzanti progettati in dialogo con le realtà del mondo del lavoro, in un’ottica di sviluppo del capitale umano, valorizzazione delle comunità e dei territori. In particolare, il Piano Strategico prevede l’attivazione di un totale di 30 master erogati a distanza. «Dobbiamo promuovere una cultura del lifelong learning, che aiuti le persone a rinnovare conoscenze e competenze. La formazione continua rappresenta una frontiera sempre più cruciale per la missione educativa dell’università, che vede ampliare il proprio orizzonte di riferimento a più fasi della vita, trasformando l’Università da una “tappa quinquennale” in una compagna permanente della crescita della persona», aggiunge Beccalli.

I corsi e la didattica