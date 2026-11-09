International Care Company rafforza l'organico

È alla ricerca di operatori e operatrici di centrale operativa da inserire presso la sede di Agrate Brianza (provincia di Monza e della Brianza)

International Care Company, pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan e con sede ad Agrate Brianza (provincia di Monza e della Brianza), rafforza l’organico della propria centrale operativa, struttura multilingue attiva 24 ore su 24 e sette giorni su sette attraverso cui la società gestisce oltre 200mila dossier di assistenza all’anno.

Attiva nei servizi di assistenza alla persona, International Care Company opera in ambiti che comprendono assistenza sanitaria, teleassistenza digitale, viaggio, casa e auto. La centrale operativa rappresenta il cuore del modello: prende in carico le richieste degli assistiti, ne valuta la natura e coordina fornitori e servizi fino alla chiusura del dossier. Le attività comprendono il supporto alle persone fragili e ai caregiver, l’attivazione di servizi di assistenza e teleassistenza, l’apertura e la gestione di sinistri e i servizi di sorveglianza satellitare.

La società è attualmente alla ricerca di operatori e operatrici di centrale operativa da inserire presso la sede di Agrate Brianza con un contratto part time di 30 ore settimanali distribuite su quattro giorni, su turni H24, compresi notturni, weekend e festivi. Tra i requisiti richiesti figurano la conoscenza dell’italiano e dell’inglese, mentre una terza lingua costituisce un plus, oltre a capacità di ascolto, comunicazione, problem solving e lavoro in squadra. È prevista formazione iniziale e continua.

International Care Company programma inoltre per il 2027 un nuovo inserimento nell’area tecnologica. La ricerca riguarderà uno sviluppatore o una sviluppatrice It, con contratto full time, destinato al team che sviluppa internamente il software proprietario utilizzato dalla società. La figura lavorerà sulla progettazione e sullo sviluppo delle applicazioni, sul testing e troubleshooting e sull’evoluzione del frontend.