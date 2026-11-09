La tecnologia non può fare a meno di fiducia e competenze

Fare di più e in meno tempo. Per la maggior parte dei lavoratori, il primo impatto con l'Ia-Intelligenza artificiale si riassume in una parola: efficienza. Secondo un’analisi di Hays, il 63% dei professionisti identifica produttività ed efficienza tra i principali benefici dell’Ia, mentre il 55% ne evidenzia il valore nel supporto all'analisi dei dati. Un contributo importante che, però, racconta soltanto una parte della trasformazione in corso. Cosa succederà quando l'Ia sarà accessibile a tutti e diventerà parte integrante del modo di lavorare? La risposta, secondo Hays, riguarda sempre meno la tecnologia in sé e sempre più il modo in cui essa viene applicata. In un contesto in cui strumenti e competenze di base tenderanno progressivamente a diffondersi, il vero elemento di differenziazione sarà la capacità delle organizzazioni di utilizzare l'AI per comprendere meglio clienti e consumatori, anticiparne i bisogni e costruire esperienze sempre personalizzate.

«La vera opportunità dell’Ia non è semplicemente fare più velocemente ciò che già facciamo, ma comprendere meglio clienti e consumatori e prendere decisioni più efficaci. Per questo il valore della tecnologia non dovrebbe essere misurato soltanto in termini di produttività e tempo risparmiato, ma anche nella qualità delle interazioni, nella soddisfazione e nella capacità di generare risultati concreti per il business», spiega Marika Modaffari, Marketing Manager di Hays Italia.

A oggi l'adozione della tecnologia viaggia a ritmi sostenuti: il 52% dei lavoratori usa ormai l'Ia regolarmente e il 77% si dice pronto a sviluppare nuove competenze sul tema. Un cambiamento intercettato chiaramente dal mercato: nei primi quattro mesi del 2026, Hays Italia ha registrato un boom del +40% nella domanda di esperti in intelligenza artificiale rispetto allo stesso periodo del 2025.

Tuttavia, la capacità della tecnologia di elaborare grandi moli di dati non basta da sola a generare valore: richiede senso critico e visione strategica. Per questo le aziende non sono alla ricerca esclusivamente di competenze tecniche, ma di figure ibride in grado di combinare tecnologia ed elemento umano, trasformando le informazioni generate dall'AI in decisioni efficaci e relazioni durature.

È proprio su questo equilibrio che si giocherà il futuro della customer experience nei prossimi anni: «Quando l'Ia Literacy diventerà un requisito di base per tutti, la tecnologia in sé non rappresenterà più un elemento di differenziazione. La vera sfida si sposterà sul modo in cui l'Ia viene utilizzata. Personalizzare un'interazione è un processo automatizzabile, ma costruire una vera relazione continua a richiedere ascolto, trasparenza, capacità di giudizio e fiducia. Il vantaggio competitivo sarà delle organizzazioni capaci di usare la tecnologia non per sostituire la relazione umana, ma per renderla più efficace e di maggiore valore», conclude Modaffari.