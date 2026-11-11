Ha preso il via la XXV Settimana della cultura d’impresa, l’iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa che ogni anno celebra e valorizza il patrimonio culturale, sociale e creativo custodito nelle imprese italiane. Un appuntamento diffuso, volto a raccontare la storia, l’identità e l’intraprendenza del sistema produttivo italiano, mettendo in luce il legame profondo che unisce le imprese alle persone e ai territori in cui operano. Dal 9 al 23 novembre, grazie all’impegno delle realtà del sistema Confindustria e dei musei e archivi aziendali associati a Museimpresa un ricco calendario di eventi, mostre, incontri, visite guidate e testimonianze offrirà l’occasione di scoprire come le imprese italiane – grandi, medie e piccole – siano oggi luoghi di innovazione, di memoria e di visione per il futuro del Paese. Il tema scelto per questa edizione, Conoscere per competere, sottolinea il valore della conoscenza come leva strategica per la competitività, l'innovazione e la crescita. In uno scenario economico e sociale in continua trasformazione, il patrimonio di competenze, esperienze e saperi delle imprese rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità di sviluppo.

«La Settimana della cultura d’impresa è un’importante occasione per valorizzare il patrimonio di storia, competenze, innovazione e creatività che le imprese esprimono e custodiscono. Le iniziative promosse sul territorio nazionale consentono di raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, il contributo del mondo produttivo allo sviluppo economico e sociale del Paese e il suo legame con le comunità. Confindustria è impegnata a rendere questo patrimonio sempre più accessibile, favorendo occasioni di incontro e conoscenza diretta delle realtà imprenditoriali. È questo il senso di Conoscere per competere: diffondere la cultura d’impresa, trasmetterne i valori e far emergere il ruolo centrale delle imprese nella costruzione del futuro economico e sociale del Paese», spiega Francesco Somma, Vice Presidente di Confindustria per la Cultura d’impresa e la Certezza del diritto. .

«Conoscere per competere significa riconoscere nella cultura e nella conoscenza le risorse fondamentali per il futuro delle nostre imprese. La competitività si costruisce sulla capacità di innovare, ma anche sulla consapevolezza delle proprie radici, sulla qualità dei saperi umanistici e scientifici e sulla loro trasmissione. I musei e gli archivi d'impresa custodiscono un patrimonio straordinario di esperienze, idee e testimonianze che non appartiene soltanto al passato, ma continua ad alimentare la ricerca, la creatività e l'innovazione», conclude Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa.

Le informazioni e il programma completo delle iniziative sono disponibili sui siti ufficiali di Confindustria e Museimpresa. Tra queste le presentazioni del libro Il vocabolario della cultura d'impresa, pubblicato da Museimpresa in occasione dei suoi 25 anni, con Marsilio Arte: 17 novembre – Torino, Scuola Holden; 24 novembre – Parma, Oratorio Novo Biblioteca Civica, nell’ambito del Festival della Narrazione Industriale; 25 novembre – Milano, Auditorium Assolombarda, nell'ambito di BookCity Milano; 1 dicembre – Bari, Confindustria Bari – Bat, nell’ambito di Bari Capitale della Cultura di Impresa.