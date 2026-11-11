Professionisti senza Albo, quasi raddoppiati in dieci anni

Secondo l'Ufficio Studi Confcom sono 572mila. Uno su due è donna. Oltre il 60% ha tra i 30 e i 54 anni. Nel 2027 oltre 142mila ingressi previsti per i lavoratori indipendenti

Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi Confcom, crescono del 77,1% tra il 2015 e il 2025. Le donne rappresentano il 47,6% della categoria, con un aumento del 101,4% in dieci anni. Oltre sei professionisti su dieci hanno tra i 30 e i 54 anni. Nel 2027 previsti 142.460 ingressi di lavoratori indipendenti, il 45,5% dei quali dovrà avere un diploma secondario con specializzazione tecnico-professionale, mentre al 28,4% è richiesta una formazione terziaria. È l’identikit dei professionisti non ordinistici in Italia, ovvero di coloro che svolgono la propria attività senza l’obbligo di iscrizione a un Ordine, Collegio o Albo professionale.

Tra il 2015 e il 2025 i professionisti non ordinistici passano da 323mila a 572mila. Di segno diverso l’andamento dei professionisti ordinistici, che diminuiscono da circa 1,06 milioni nel 2018 a 829mila nel 2025. La componente femminile è uno degli elementi più significativi dell’evoluzione della categoria. Tra il 2015 e il 2025 il numero delle professioniste non ordinistiche passa da circa 135mila a 272mila. Gli uomini crescono nello stesso periodo da circa 188mila a 299mila, con un aumento del 59,3%. Nel 2025 le donne rappresentano il 47,6% del totale, contro il 41,9% del 2015. La componente maschile resta maggioritaria, con il 52,4%, ma il divario si è sensibilmente ridotto nell’arco di dieci anni. Anche la distribuzione per età consente di delineare il profilo della categoria.

Il professionista non ordinistico è soprattutto un lavoratore nella fascia centrale della vita professionale: il 61,4% ha tra 30 e 54 anni, per un totale di circa 351mila persone. Gli over 54 sono 129mila e rappresentano il 22,6%, mentre gli under 30 sono circa 91mila, pari al 15,9%. Rispetto al 2015, l’incremento più consistente in termini assoluti riguarda la fascia tra 30 e 54 anni, che aumenta di circa 141mila unità. Gli over 54 crescono di circa 64mila, mentre gli under 30 aumentano di circa 44mila.

Le previsioni sui fabbisogni occupazionali per il 2027 confermano la rilevanza del lavoro indipendente e il peso delle competenze tecniche e professionali. Su un fabbisogno complessivo di 739.100 lavoratori, la quota relativa agli indipendenti è pari a 142.460 unità, il 19,3% del totale. La domanda si concentra soprattutto su persone con una formazione tecnico-professionale o un’istruzione terziaria. In particolare, 40.420 ingressi, pari al 28,4% del fabbisogno di lavoratori indipendenti, riguarderanno persone con una formazione terziaria, universitaria o acquisita attraverso gli Its Academy. Altri 64.820 ingressi, pari al 45,5%, richiederanno una formazione secondaria di secondo grado tecnico-professionale. Considerando anche i diplomi di secondo grado liceali, il fabbisogno di lavoratori indipendenti con un diploma secondario raggiunge il 53,5%.

«Le professioni non ordinistiche, o meglio associative, rappresentano oggi un pilastro fondamentale per la crescita economica e il benessere sociale del nostro Paese. Un universo variegato di competenze che va dalla consulenza alla formazione e alla comunicazione, dal design alla salute e benessere, fino al turismo. Tuttavia, per valorizzare appieno questo potenziale e colmare i divari esistenti – con particolare riferimento agli iscritti alla Gestione Separata Inps – è necessaria una riforma strutturale che metta al centro equità e tutele. Assistiamo a una crescente richiesta da parte delle imprese, soprattutto piccole e medie, di professionisti capaci di soddisfare le nuove esigenze di mercato grazie a competenze altamente specializzate. Serve per questo una visione di sistema che garantisca dignità e prospettive di crescita per i professionisti che devono poter operare in un contesto che ne riconosca il ruolo strategico, garantendo loro la possibilità di vivere del proprio lavoro attraverso una scelta consapevole di autonomia e libertà. Per questo, rivendichiamo un nuovo paradigma nelle politiche di welfare: è imprescindibile ripensare le tutele – dalla maternità alla malattia – e favorire con misure strutturali l’adesione alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa. Intanto bene le novità in Legge di bilancio che introducono il voucher per i servizi dell'infanzia e che portano a 100 euro il bonus mamme anche per le autonome rendendolo strutturale come da nostra richiesta. Riteniamo inoltre che investire sulla formazione continua rappresenti la leva decisiva per affrontare le sfide di un mercato che esige competenze sempre nuove anche manageriali. Infine, sollecitiamo un radicale cambio di passo nel sistema educativo. È necessario integrare il mondo delle professioni nei percorsi di formazione e istruzione per colmare il divario con il mondo del lavoro e valorizzare, fin dalle aule, le nuove figure professionali che oggi trainano l’innovazione del Paese», conclude Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni.