Windtre premiata per il progetto "Insieme contro la violenza"

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della IX edizione di Herconomy, l’evento dedicato alla parità di genere e all’occupabilità femminile come leve di crescita e trasformazione delle imprese

Windtre ha ricevuto oggi a Palazzo Reale a Milano l’Herconomy Award 2026 per Insieme, contro la violenza, il percorso sviluppato dall’azienda per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della IX edizione dell’evento dedicato alla parità di genere e all’occupabilità femminile come leve di crescita e trasformazione delle imprese. L’iniziativa ha riunito aziende, istituzioni ed esperti per promuovere il confronto su leadership, cultura organizzativa e valorizzazione dei talenti, attraverso la condivisione di esperienze e progetti concreti.

Il premio valorizza l’impegno dell’azienda nel tradurre la sensibilizzazione in interventi concreti, attraverso il Centro Antiviolenza Sos Lei di Windtre, realizzato nel 2023 in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e l’Associazione Assolei. Inserito all’interno del Percorso Donna del Pronto Soccorso del Policlinico, il Centro offre accoglienza e supporto psicologico e legale alle donne che ne hanno bisogno. Al progetto si è aggiunto, dal 2025, il contributo delle persone di Windtre: grazie a una raccolta fondi interna, è stato possibile ampliare il servizio con un ulteriore giorno di apertura settimanale. L’azienda ha confermato questo impegno anche per tutto il 2026, garantendo continuità a un presidio essenziale per la comunità.

Dalla sua apertura nel marzo 2023, il Centro Antiviolenza Sos Lei ha accompagnato 244 donne in un percorso di fuoriuscita dalla violenza e gestito 1.642 contatti tra telefonate, sms e whatsapp. Un'attività che conferma il ruolo del Centro come presidio concreto di ascolto e supporto e che testimonia l'esistenza di un bisogno reale e continuo di assistenza e orientamento.

«Siamo orgogliose e orgogliosi di ricevere un riconoscimento che valorizza un percorso fondato sulla collaborazione, sulla continuità e sulla concretezza delle azioni. Il contrasto alla violenza di genere richiede un impegno condiviso tra aziende e istituzioni e un cambiamento culturale che si costruisce nel tempo, attraverso azioni educative. Significa anche riconoscere le forme di violenza meno visibili, come quella economica, e offrire alle donne strumenti e opportunità per rafforzare la propria autonomia. Continueremo a lavorare in questa direzione, per contribuire ad una società più inclusiva e rispettosa», ha dichiarato Cristina Tedeschi, Culture, People Inclusion & Communication Director di Windtre, che ha ritirato il premio.

Il riconoscimento si inserisce nel più ampio percorso di Windtre a favore di una cultura aziendale e sociale fondata sul rispetto, sulle pari opportunità e sulla valorizzazione delle persone. Un impegno confermato anche dal recente rinnovo della certificazione UNI/PdR 125:2022 e dall’attività del Comitato Guida per la parità di genere, che coinvolge le principali funzioni aziendali.