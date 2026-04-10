Scenari Immobiliari lancia il programma di alta formazione

Scenari Immobiliari annuncia il lancio di Scenari Academy 2026, il programma di alta formazione dedicato ai professionisti del real estate, che prende avvio con i corsi di Valutazione Immobiliare di I e II livello e si arricchisce di un nuovo percorso dedicato all’Ia-Intelligenza artificiale generativa applicata al settore immobiliare. Un’offerta formativa strutturata e progressiva, pensata per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più complesso, in cui competenze tecniche, capacità analitiche e padronanza degli strumenti digitali rappresentano un fattore competitivo decisivo.

Il corso di Valutazione Immobiliare – Primo Livello, in programma dal 14 al 16 aprile a Milano e dal 21 al 23 aprile a Roma, è concepito per fornire un quadro solido e operativo dei principi che governano i mercati immobiliari e delle metodologie di valutazione più utilizzate nella prassi professionale. Il percorso affronta l’analisi dei mercati residenziali e non residenziali, la lettura dei cicli e degli indicatori fondamentali, fino all’applicazione dei principali criteri valutativi comparativi, reddituali e finanziari. Ampio spazio è dedicato alle esercitazioni pratiche, alla costruzione di perizie e relazioni di stima e alle attività di due diligence documentale e tecnica, con l’obiettivo di rendere immediatamente spendibili le competenze acquisite.

Il corso di Valutazione Immobiliare – Secondo Livello, in programma a Milano dal 6 all’8 maggio, rappresenta un naturale approfondimento del percorso e si concentra sui temi avanzati della valorizzazione immobiliare e della gestione dei patrimoni. Durante le lezioni verrà analizzato l’intero ciclo della valorizzazione, dalla conoscenza del territorio e del mercato al posizionamento del prodotto immobiliare, fino alle strategie di trasformazione, riqualificazione e rigenerazione urbana. Particolare attenzione è riservata all’analisi finanziaria avanzata, ai mercati dei capitali, alle strategie di investimento e agli impatti della sostenibilità, della digitalizzazione e dei criteri Esg sui valori immobiliari. Il programma integra teoria ed esercitazioni su casi reali, offrendo una visione concreta delle dinamiche che caratterizzano oggi il settore.

Accanto ai percorsi dedicati alla valutazione, Scenari Academy introduce il corso AI Generativa per il Real Estate, un programma di formazione professionale pensato per supportare i professionisti nell’utilizzo consapevole e operativo dell’intelligenza artificiale generativa nelle attività quotidiane. Le lezioni, che si terranno il 29 aprile e 13 maggio a Milano, e il 27 e 28 maggio a Roma, offriranno una comprensione chiara dei fondamenti dell’AI generativa e delle sue applicazioni concrete nel real estate, dalla gestione e commercializzazione degli immobili fino alle attività di investimento, consulenza e sviluppo. Il percorso combina momenti di approfondimento teorico sui modelli di linguaggio e sui principi di funzionamento dell’Ia con numerose esercitazioni pratiche, orientate all’analisi dei dati, alla scrittura e ricerca immobiliare, al supporto alle decisioni di investimento e alla gestione dei flussi professionali. L’obiettivo non è insegnare l’uso di un singolo software, ma fornire un metodo replicabile, applicabile ai principali strumenti oggi disponibili, e orientato a un utilizzo responsabile dell’Ia, con attenzione ai temi etici e alla protezione dei dati.

«Con Scenari Academy vogliamo offrire ai professionisti del real estate un percorso formativo strutturato e progressivo, capace di coniugare solidità metodologica, applicazione concreta e innovazione - spiega Francesca Zirnstein, direttrice generale di Scenari Immobiliari -. Dalla valutazione immobiliare all’intelligenza artificiale generativa, l’obiettivo è fornire strumenti realmente operativi per interpretare il mercato, supportare le decisioni di investimento e affrontare con competenza le trasformazioni che stanno interessando il settore, dalla sostenibilità alla digitalizzazione».

Tutti i corsi sono strutturati in moduli formativi intensivi e possono essere seguiti sia in presenza sia in diretta web. La didattica è affidata a un corpo docente composto da professionisti e analisti di Scenari Immobiliari, con il coordinamento scientifico di Franco Breglia e Francesca Zirnstein.

Con Scenari Academy 2026, Scenari Immobiliari consolida il proprio ruolo di riferimento nella formazione avanzata per il real estate, offrendo un programma pensato per accompagnare i professionisti nell’evoluzione del mercato, nell’adozione delle nuove tecnologie e nelle sfide legate alla valorizzazione immobiliare e alla sostenibilità di lungo periodo.