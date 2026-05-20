Giovani talenti ed esperienza universitaria all'estero

In un contesto in cui l’occupazione dei laureati in Italia è ai massimi dell’ultimo decennio, individuare e valorizzare precocemente i talenti ad alto potenziale diventa sempre più strategico. Anche per le imprese. Se l’esperienza internazionale è ormai la norma - vedi il programma Erasmus - la formazione universitaria italiana continua a giocare un ruolo centrale. Anche confrontarsi con i sistemi universitari stranieri può diventare un'occasione per migliorare la formazione dei giovani e l'inserimento lavorativo. Oltre ad attrarre studenti dall'estero. Non si tratta quindi di fuga di cervelli, semmai di un ritorno.

Trasformare l’esperienza internazionale in innovazione strutturale per il sistema universitario italiano. Con questo obiettivo, infatti, una delegazione composta dai dieci tra vertici e funzionari di tre Atenei italiani (Firenze, Perugia e Milano-Bicocca) e dell’Anvur-Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è volata negli Stati Uniti per partecipare alla prima edizione di Leap. Questo programma di formazione esperienziale è stato ideato e organizzato da Talents Venture, una società di servizi professionali specializzata nel settore dell’istruzione e del mercato del lavoro, che ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone con il potere dell’istruzione. Alla base di Leap c’è una convinzione precisa: in un’epoca in cui le informazioni sono sovrabbondanti e immediatamente accessibili online, uno dei modi più efficaci per generare un vero impatto è l'esperienza diretta.

Il Grand Tour si è svolto nel cuore del North Carolina, tra Università come Duke e aziende come Sas, concludendosi con la creazione di veri e propri Actionable Plan. L’obiettivo della missione non era quello di copiare il modello statunitense, ma di studiarne le dinamiche per capire come potenziare ulteriormente un sistema, quello italiano, che già oggi riesce a ottenere risultati d’eccellenza pur operando su una scala significativamente diversa.

L'analisi condotta sul campo ha permesso di sfatare diversi luoghi comuni sui due modelli accademici. I dati evidenziano la straordinaria efficienza del sistema italiano: ci sono casi in cui Atenei italiani si ritrovano a gestire il doppio degli studenti rispetto alle Università americane, operando con un budget dimezzato e un numero inferiore di personale. Tuttavia, il divario competitivo degli Usa non risiede solo nei capitali: anche Atenei "privati" come Duke ottengono una quota elevata di fondi pubblici statali e le altissime rette sono spesso coperte da esenzioni totali per i redditi medi. Mentre il sistema italiano tende ancora a proteggere l'iter burocratico, gli Atenei americani sono strutturati per premiare l'innovazione e il risultato finale. Infine, gli Usa "normalizzano il fallimento", celebrando i tentativi imprenditoriali degli studenti come tappe fondamentali dell'apprendimento e costruiscono un fortissimo senso di appartenenza attraverso investimenti mirati in infrastrutture sociali e sportive.

Ecco tre esempi di Actionable Plan che potrebbero essere implementate nelle Università italiane.

1. Integrare i dati per decisioni migliori

Per semplificare la burocrazia, una prima azione concreta potrebbe essere quella di creare un'unica piattaforma che integri i dati di ricerca, didattica e amministrazione, che sia quindi accessibile a tutti gli uffici. Oggi queste informazioni esistono ma sono disperse tra sistemi diversi, ostacolando una visione d'insieme. Questo permetterebbe di mappare le relazioni internazionali già attive tra atenei a diversi livelli e attivarle rapidamente al bisogno.

2. L’applicazione del modello "Research Triangle"

Il Research Triangle Park è il distretto del North Carolina che genera 25 miliardi di dollari l'anno grazie alla sinergia tra oltre 375 aziende e tre pilastri accademici mondiali: la Duke University, la North Carolina State University e la University of North Carolina at Chapel Hill. Durante il tour, la delegazione ha studiato come replicare in Italia questo ecosistema, che si fonda su tre pilastri: costo della vita contenuto, un vincolo fondiario che impedisce la speculazione e l'abbattimento delle barriere d'ingresso per la comunità. L'obiettivo è creare degli spazi in cui la vicinanza fisica tra studenti, università e imprese diventi il motore di una nuova trasformazione economica del territorio.

3. Qualità dell’esperienza e impatto sociale

L’Italia è la prima destinazione al mondo per gli studenti americani, che tuttavia non studiano negli Atenei italiani (Fonte: Open Doors). Per attrarre studenti internazionali la "bellezza italiana" non basta più. Dalla UNC Chapel Hill, nonché l'Università pubblica più antica degli Stati Uniti, arriva una lezione chiara: serve un’offerta di servizi a 360 gradi, che includa alloggi di qualità, assistenza continua e vita sociale. Gli Atenei americani usano i grandi eventi sportivi (come match internazionali di football tra squadre di college) come pretesto per firmare accordi di ricerca e attrarre nuovi talenti globali. Inoltre, lo sport funziona anche come infrastruttura sociale per costruire senso di appartenenza. I nostri atenei possono quindi imparare a offrire servizi all'altezza del nostro patrimonio artistico, così da attrarre talenti provenienti da tutto il mondo.

«La nostra missione è migliorare la vita delle persone attraverso un’istruzione più efficace, moderna e vicina alle sfide del mondo reale. In un'epoca in cui le informazioni sono immediatamente accessibili a tutti, abbiamo sentito il bisogno di andare oltre gli schermi e toccare con mano ciò che accade realmente in altre parti del mondo - dichiara Pier Giorgio Bianchi, amministratore delegato e co-fondatore di Talents Venture -. Leap è stata un’esperienza immersiva disegnata per generare un cambiamento immediato. Torniamo in Italia con la consapevolezza che il sistema universitario italiano, pur con meno risorse, ottiene risultati considerevoli, ma che possiamo prendere spunti concreti dagli Usa, adattandoli e applicandoli alla nostra realtà, per migliorare ancora».

L'estero come prerequisito

Nova 111 Student List 2026, la selezione annuale che individua i 111 studenti italiani under 25 più promettenti del Paese (tra universitari, iscritti a master e dottorandi) realizzata da 77% degli studenti selezionati ha svolto un’esperienza accademica all’estero, mentre più del 73% ha scelto di proseguire con una specializzazione fuori dall’Italia. Non solo: quasi il 45% dei selezionati sta frequentando o ha già conseguito un master. Si tratta di un cambio di paradigma: l’internazionalità non distingue più i migliori, ma rappresenta il prerequisito per competere. Per entrare tra i migliori studenti universitari italiani, oggi l’esperienza internazionale non è più un elemento distintivo, ma un requisito di base. È ciò che emerge dalla, la selezione annuale che individua i(tra universitari, iscritti a master e dottorandi) realizzata da Nova , la piattaforma basata sul merito che riunisce profili ad alto potenziale a livello globale, sulla base di oltre 1.000 candidature e più di 200 parametri di valutazione. Secondo i dati della nuova edizione della classifica, oltre il, mentre più del. Non solo:. Si tratta di un cambio di paradigma: l’internazionalità non distingue più i migliori, ma rappresenta il prerequisito per competere.

Se l’esperienza internazionale è ormai la norma, la formazione universitaria italiana continua a giocare un ruolo centrale. Il 72,7% dei talenti selezionati ha conseguito la laurea in Italia, e il 32,8% proviene da Università pubbliche, a conferma della capacità del sistema accademico nazionale di formare profili altamente competitivi. Tra gli Atenei con il maggior numero di studenti in classifica spicca la Bocconi, seguita dal Politecnico di Milano, dalla Luiss e dalla Università di Padova.

La distribuzione geografica evidenzia, inoltre, una forte concentrazione al Nord: la Lombardia guida con il 27,2% dei profili, seguita da Veneto (10,9%), Lazio (7,6%) e Puglia (7,6%). Il dato complessivo mostra una prevalenza maschile (64% uomini, 36% donne), ma è l’analisi per aree di studio a rivelare una realtà molto più polarizzata: nelle Healthcare & Bio Sciences le donne rappresentano circa l’82% dei profili selezionati, mentre nei percorsi di Business e Ingegneria la presenza maschile arriva fino al 90%. Un divario che evidenzia come, anche tra gli studenti più talentuosi del Paese, le scelte accademiche e professionali restano fortemente segmentate per genere.