Ecco i professionisti introvabili

Operai edili, manutentori ed elettricisti sono i lavoratori più "introvabili" in Italia nel 2026, mentre quasi un giovane su due continua a scartare i mestieri tecnico-pratici. È quanto emerge dall'Osservatorio del Centro nazionale orientamento di Elis (ente di formazione e consorzio di aziende), realizzato con Skuola.net, che fotografa le difficoltà delle imprese nel reperire personale specializzato. Secondo l'analisi, la carenza riguarda soprattutto figure legate a edilizia, manifattura, energia e trasporti. Nella classifica dei profili più difficili da trovare figurano anche saldatori, meccanici specializzati, idraulici, tecnici dell'automazione, programmatori Cnc, tecnici del controllo qualità e autisti di mezzi pubblici. Al primo posto della graduatoria si colloca l'operaio edile, seguito dal manutentore industriale e dall'impiantista elettrico. «Senza gli operatori del cantiere, i grandi progetti infrastrutturali rischiano di restare bloccati sulla carta», rileva il report. Rispetto al 2025, segnali di miglioramento arrivano invece per camerieri, addetti al retail e tecnici per impianti fotovoltaici e fibra ottica, usciti dalla top ten delle professioni più introvabili. L'Osservatorio evidenzia inoltre un crescente squilibrio tra domanda e offerta di lavoro: il 48,9% degli studenti delle scuole superiori dichiara infatti di escludere a priori un mestiere tecnico-pratico, dato in aumento di quasi il 20% rispetto allo scorso anno. L'analisi incrocia i fabbisogni occupazionali espressi da 103 imprese del Consorzio Elis con dati provenienti da agenzie per il lavoro, piattaforma Siisl del ministero del Lavoro, Unioncamere e Confcommercio. «Le proiezioni sull'impatto dell'intelligenza artificiale indicano effetti estremamente ridotti soprattutto sui mestieri tecnici, che restano molto richiesti dal mercato», spiega l'amministratore delegato di Elis Pietro Cum.

Assunzioni nelle aziende private

La holding Synergica, controllata dall’imprenditore Gian Marco Carenzi e già proprietaria di Gricar Chemical, ha acquisito il 100% di Farmaceutical Group, realtà attiva nel contract manufacturing nutraceutico. L’operazione punta a rafforzare l’integrazione industriale tra le due aziende, ampliando capacità produttiva, competenze tecnologiche e servizi dedicati allo sviluppo di nuovi prodotti per il mercato nutraceutico e medicale. Tra gli obiettivi del piano industriale figurano l’ampliamento degli spazi produttivi, l’apertura di un nuovo reparto dedicato ai prodotti liquidi e l’introduzione di nuove tecnologie oggi non presenti nel gruppo. L’integrazione consentirà inoltre una maggiore flessibilità produttiva, permettendo di destinare le lavorazioni alle diverse unità in funzione delle dimensioni dei lotti e delle esigenze industriali. È inoltre previsto un incremento di circa il 20% dell’attuale forza lavoro.

Angelini Technologies, società di Angelini Industries attiva, attraverso la controllata Fameccanica, nell’automazione industriale e nella robotica per la logistica, ha registrato nel 2025 ricavi per 390,6 milioni di euro (+59,6% rispetto al 2024), ottenuti per il 93% grazie all’export, con la previsione di un ulteriore incremento di oltre il 20% entro il 2027. Forte accelerazione anche per l’Ebitda, che si attesta a 50,1 milioni di euro, con un +108,5% rispetto al 2024, grazie all’incremento dimensionale. Per sostenere la traiettoria di crescita, l’azienda prevede di assumere circa 200 persone nel biennio 2026-27 tra l’Italia, dove è operativa nelle sedi abruzzesi di San Giovanni Teatino (Chieti) e Alanno (Pescara) e gli Stati Uniti. Nel 2026 è previsto che l’organico superi globalmente le 800 unità.

Gruppo Clerici, punto di riferimento in Italia nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari, arredobagno, pavimenti/rivestimenti e fotovoltaico, è alla ricerca di oltre 40 nuove figure professionali da inserire nelle società e nelle insegne del Gruppo in una fase di forte crescita. Le posizioni aperte riguardano principalmente figure operative e tecniche, tra cui magazzinieri, banconisti, autisti/consegnatari, addetti vendita showroom e profili amministrativi/back office, con inserimenti previsti in diverse sedi del Gruppo nel Nord e Centro Italia. Tra i territori interessati figurano alcune aree strategiche della rete Clerici, come Brescia, Bergamo e Milano in Lombardia, Udine, Bussolengo, Verona, Limena, San Donà di Piave e Rovigo nel Triveneto, Genova e Savona in Liguria, Firenze in Toscana e Roma nel Lazio. La ricerca è rivolta in particolare a persone con competenze nel settore ITS, conoscenza dei materiali e attitudine al servizio, alla consulenza e alla relazione con professionisti, installatori e clienti. Le posizioni aperte, in costante aggiornamento, possono essere consultate al seguente link: , punto di riferimento in Italia nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari, arredobagno, pavimenti/rivestimenti e fotovoltaico, è alla ricerca di oltre 40 nuove figure professionali da inserire nelle società e nelle insegne del Gruppo in una fase di forte crescita. Le posizioni aperte riguardano principalmente figure operative e tecniche, tra cui magazzinieri, banconisti, autisti/consegnatari, addetti vendita showroom e profili amministrativi/back officecon inserimenti previsti in diverse sedi del Gruppo nel Nord e Centro Italia. Tra i territori interessati figurano alcune aree strategiche della rete Clerici, come Brescia, Bergamo e Milano in Lombardia, Udine, Bussolengo, Verona, Limena, San Donà di Piave e Rovigo nel Triveneto, Genova e Savona in Liguria, Firenze in Toscana e Roma nel LazioLa ricerca è rivolta in particolare a persone con competenze nel settore ITS, conoscenza dei materiali e attitudine al servizio, alla consulenza e alla relazione con professionisti, installatori e clienti. Le posizioni aperte, in costante aggiornamento, possono essere consultate al seguente link: https://www.clerici.eu/lavora-con-noi

Academy di Fnm Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede un'assunzione a tempo determinato part time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzato al conseguimento della patente D e CQC, con costi totalmente a carico dell'azienda, la successiva trasformazione a tempo indeterminato full time e un premio di ingresso di 3mila euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell'Academy - che vedrà il suo avvio entro settembre - saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Como e Varese. Il percorso formativo ideato da Fnma, che si svolgerà presso le sedi di Saronno e Tradate, prevede una iniziale assunzione a tempo determinato con contratto part time come Operatore di Esercizio con il parametro 140 del contratto Ccnl Autoferrotranvieri per conseguire la patente D e CQC con tutti i costi sostenuti dall'azienda. La retribuzione prevista è di circa 800 euro mensili. Al termine di questo periodo, a coloro che avranno superato positivamente gli esami e ottenuto l'idoneità verrà proposta l'assunzione a tempo indeterminato. Al nuovo assunto verrà richiesto di sottoscrivere l'impegno di restare in servizio presso Fnma per almeno tre anni e sarà riconosciuto inoltre un premio di ingresso di 3mila euro che sarà corrisposto in tre diverse tranche: 1.000 euro all'assunzione dopo il conseguimento della patente, 1.000 euro al 18esimo mese successivo all'assunzione, l'ultima tranche di 1.000 euro al 36esimomo mese dopo l'assunzione. Un significativo pacchetto welfare che comprende ticket restaurant, servizi per la salute, l'educazione dei figli, la formazione e il tempo libero affianca e completa la retribuzione per i nuovi autisti. La selezione aperta da Fnma è rivolta a tutte le persone con 21 anni compiuti, dotate di diploma di scuola secondaria di primo grado, patente B, idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione, casellario giudiziale senza provvedimenti e assenza di carichi pendenti. Si richiedono inoltre la disponibilità a lavorare su turni, passione per la guida e una buona predisposizione alle relazioni interpersonali. È possibile candidarsi alla selezione compilando il form dell'annuncio pubblicato on line: https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1954&ID=103927&LN=IT&FT=554& G=. Sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell', una proposta perrivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede un'assunzione a tempo determinato part time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzato al conseguimento della patente D e CQC, con costi totalmente a carico dell'azienda, la successiva trasformazione a tempo indeterminato full time e un premio di ingresso di 3mila euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell'Academy - che vedrà il suo avvio entro settembre - saranno inseriti in servizio sulle linee dinelle province di Como e Varese. Il percorso formativo ideato da Fnma, che si svolgerà presso le sedi di Saronno e Tradate, prevede una iniziale assunzione a tempo determinato con contratto part time come Operatore di Esercizio con il parametro 140 del contratto Ccnl Autoferrotranvieri per conseguire la patente D e CQC con tutti i costi sostenuti dall'azienda. La retribuzione prevista è di circa 800 euro mensili. Al termine di questo periodo, a coloro che avranno superato positivamente gli esami e ottenuto l'idoneità verrà proposta l'assunzione a tempo indeterminato. Al nuovo assunto verrà richiesto di sottoscrivere l'impegno di restare in servizio presso Fnma per almeno tre anni e sarà riconosciuto inoltre un premio di ingresso di 3mila euro che sarà corrisposto in tre diverse: 1.000 euro all'assunzione dopo il conseguimento della patente, 1.000 euro al 18esimo mese successivo all'assunzione, l'ultimadi 1.000 euro al 36esimomo mese dopo l'assunzione. Un significativo pacchetto welfare che comprende ticket restaurant, servizi per la salute, l'educazione dei figli, la formazione e il tempo libero affianca e completa la retribuzione per i nuovi autisti. La selezione aperta da Fnma è rivolta a tutte le persone con 21 anni compiuti, dotate di diploma di scuola secondaria di primo grado, patente B, idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione, casellario giudiziale senza provvedimenti e assenza di carichi pendenti. Si richiedono inoltre la disponibilità a lavorare su turni, passione per la guida e una buona predisposizione alle relazioni interpersonali. È possibile candidarsi alla selezione compilando ildell'annuncio pubblicato on line: https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1954&ID=103927&LN=IT&FT=554& G=

Concorsi e tirocini in Polizia

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha pubblicato il bando per 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con domande di partecipazione aperte fino al 20 maggio 2026. È la principale apertura della carriera direttiva e dirigenziale per il 2026 e contiene una novità destinata a cambiare il profilo del commissario nel medio termine. Il 10% dei posti, pari a 22 unità, è riservato per la prima volta nella carriera dei funzionari di Polizia a candidati con lauree non giuridiche. Sono ammesse le classi di laurea magistrale in scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, economia, scienze economico-aziendali e finanza. Il bando è il primo a tradurre operativamente la nuova disposizione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, il cosiddetto decreto sicurezza. La norma ha esteso le qualifiche di accesso al ruolo direttivo della Polizia di Stato. Un bacino di laureati in discipline economico-politiche entra così per la prima volta nella selezione del Commissario. Il concorso si inserisce in un'operazione di reclutamento più ampia. Insieme al bando per i commissari, il ministero dell'Interno ha aperto la procedura per 4.400 allievi agenti, con scadenza il 29 maggio. Complessivamente la Polizia di Stato mette a bando 4.620 posti in poche settimane. Si tratta di una delle più ampie operazioni di reclutamento della Polizia di Stato degli ultimi anni e risponde a due esigenze convergenti: il ricambio generazionale legato all'ondata di pensionamenti dei prossimi cinque anni e il rafforzamento della presenza territoriale e della capacità direttiva.

Intanto è stato sottoscritto l’accordo quadro tra Crui-Conferenza dei rettori delle Università italiane e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’accordo si fonda su una visione condivisa della sicurezza come bene pubblico partecipato e sul riconoscimento del ruolo strategico delle Università quali luoghi privilegiati di crescita civile, formazione e ricerca. In questo quadro, la collaborazione si inserisce in una prospettiva di dialogo costante tra istituzioni, orientata alla promozione dei valori della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. Dal punto di vista delle finalità, l’accordo mira in particolare ad avvicinare gli studenti universitari al mondo della Polizia di Stato promuovendone la conoscenza e la comprensione delle funzioni e delle professionalità, nonché a sostenere percorsi di orientamento e formazione in raccordo con gli Atenei. Sul piano operativo, la collaborazione si tradurrà in un ampio spettro di iniziative congiunte: attività di informazione e comunicazione istituzionale, incontri ed eventi, programmi di alta formazione e moduli didattici integrativi con il coinvolgimento di esperti della Polizia di Stato, oltre allo sviluppo di progetti di ricerca su temi di interesse comune, anche in ambito scientifico e tecnologico. Particolare rilievo sarà attribuito alla promozione di percorsi di tirocinio, all’attivazione di collaborazioni con le Università e allo sviluppo di progetti nel campo della cooperazione internazionale e del rapporto tra sicurezza, società e giovani. L’attuazione delle iniziative sarà accompagnata da un comitato di indirizzo congiunto, chiamato a definire le linee strategiche e a garantire l’efficacia e della coerenza delle azioni intraprese. Con questa intesa, Crui e Polizia di Stato riaffermano il comune impegno nel rafforzare il legame tra istituzioni e giovani generazioni, contribuendo allo sviluppo di una cultura della sicurezza fondata sulla conoscenza e sulla fiducia reciproca.