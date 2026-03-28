Remax lancia il "Talent Day"
di Redazione
Nuove opportunità per professionisti e imprenditori del real estate. Primo appuntamento il 31 marzo per un’esperienza immersiva nel quartier generale di Milano
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March 28, 2026
Nel quadro del piano di espansione annunciato per il 2026, Remax Italia promuove nuove occasioni di ingresso e crescita per professionisti e imprenditori del real estate. Tra le novità, il Talent Day segna l’introduzione di un nuovo format di reclutamento. Il primo appuntamento è in programma il 31 marzo a Milano ed è strutturato per favorire una conoscenza approfondita del modello Remax. Per l’occasione, il Gruppo apre le porte del proprio quartier generale, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare direttamente nel cuore dell’organizzazione e conoscerne da vicino dinamiche, strumenti e prospettive. L’evento si configura come un’esperienza immersiva, pensata per offrire un accesso diretto al mondo Remax. Durante la giornata sarà possibile approfondire i progetti di sviluppo e conoscere da vicino il funzionamento del network. Nel corso dell’incontro i partecipanti potranno dialogare direttamente con il top management, approfondendo la visione Remax che guida l’evoluzione della consulenza immobiliare, supportata da strumenti tecnologici innovativi e da un modello operativo basato sulla collaborazione tra professionisti. Il Talent Day si inserisce in un più ampio piano di crescita della rete Remax, che per il 2026 prevede l’ingresso di circa 1.900 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale.La ricerca è rivolta a tre figure: expansion manager, professionisti con spiccata attitudine allo sviluppo, pronti a guidare l’espansione del franchising in nuovi territori; broker che vogliono trasformare la propria agenzia in un business scalabile grazie a tecnologia d’avanguardia e marketing globale; agenti immobiliari senior, top producer pronti a evolvere verso l’autonomia imprenditoriale in un ecosistema meritocratico.
Il Talent Day si svolge a Milano in via Vittorio Locchi, 3 dalle 10 alle 13.
Iscrizioni al seguente link: Talent Day REMAX Italia.
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