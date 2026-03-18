Randstad alla ricerca di 3mila lavoratori

Oggi il Recruiting Day nazionale. Tra i profili più richiesti: addetti alla logistica, addetti alle linee di produzione in vari settori, addetti all'imballaggio, addetti al montaggio e assemblaggio meccanico, addetti macchine utensili, addetti alla gastronomia e alla cassa, addetti alla ristorazione commerciale

Sono 3mila i lavoratori cercati in tutta Italia da Randstad, in occasione del Recruiting Day in programma oggi, che coinvolge tutte le filiali dalle ore 9 alle 17. Il Recruiting Day nazionale è un appuntamento aperto a tutte le persone alla ricerca di un impiego - sia per chi è alla prima esperienza che per chi vuole iniziare un nuovo percorso di carriera - in cui i partecipanti avranno l’occasione di incontrare gli esperti della selezione nella filiale più vicina per raccontare loro le proprie competenze e i propri obiettivi professionali, raccogliere suggerimenti utili per prepararsi al meglio ad un colloquio con un potenziale datore di lavoro.

Tra i settori con più opportunità spicca quello logistico, in cui è molto forte la richiesta di magazzinieri, carrellisti, imballatori manuali, pickeristi e addetti alla movimentazione manuale dei carichi.

Anche la grande distribuzione offre numerose occasioni. Tra i profili più ambiti ci sono i banconisti, addetti banco gastronomia, pescheria e macelleria, operatori di cassa, scaffalisti e addetti alla ristorazione commerciale.

Nella zona di Ascoli Piceno e Teramo, invece, è molto forte la richiesta di figure per l'indotto moda e pelletteria di alta gamma.

«Partecipare a un Recruiting Day non significa solo consegnare un curriculum, ma vivere un’esperienza di confronto diretto che abbatte le barriere del formale invio on line – dichiara Arnaldo Carignano, Talent Director di Randstad -. Si tratta di un’occasione utile per trasformare un semplice colloquio in un momento di networking e crescita professionale, in cui è possibile mettersi alla prova entrando in contatto con aziende, altri candidati e recruiter esperti, che illustrano in modo pratico le diverse opportunità di lavoro presenti sul territorio».