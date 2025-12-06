Migliaia di assunzioni nel pubblico e nel privato

«Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi», ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma Lumsa. «Nel dettaglio – ha proseguito Gemme - negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2mila risorse, senza considerare il personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete. Una quota significativa pari a quasi la metà degli ingressi ha riguardato ruoli chiave come Direttori Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ed Ispettori di Opere d’arte. Gli ingressi hanno interessato tutto il territorio nazionale (32% Nord; 41% Centro; 27% Sud). Queste azioni consentono ad Anas di affrontare le sfide del settore infrastrutturale e dei trasporti e garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici». Tra i punti toccati dall’ad nel corso del suo intervento l’impegno economico dell’azienda: nel corso di quest’anno ha avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali. «Il nostro lavoro – ha sottolineato l’ad - non è una mera esecuzione di opere ma un’azione di impatto sul futuro economico e sociale dei territori. Ogni investimento in infrastrutture è un contributo diretto alla competitività e alla qualità della vita del nostro Paese. Questo settore, come affermano diversi studi internazionali, è il più potente moltiplicatore di ricchezza. Ricordo in particolare che dietro ogni cantiere Anas, dietro ogni opera vi è la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati, una maggiore sicurezza stradale e un miglioramento della connettività fra territori. In sintesi, un tangibile miglioramento della vita di tutti gli italiani».

Umana rinnova il proprio impegno per l’inserimento e la valorizzazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, con oltre 100 ricerche attualmente aperte gestite con la sua Area Specialistica Collocamento Mirato. L'Agenzia per il lavoro, che ogni mese impiega mediamente oltre 450 persone con disabilità in somministrazione, promuove attivamente politiche di diversità, pari opportunità e inclusione, definendo programmi di formazione e di inserimento lavorativo per persone con disabilità. Per rispondere al meglio alle esigenze espresse dai lavoratori con disabilità che si affacciano al mondo del lavoro, Umana ha costituito l’Area Specialistica Collocamento Mirato, dedicata alla cura dei processi di selezione, al matching, al monitoraggio delle persone inserite. L’impegno di Umana prende forma attraverso progetti attivi in diverse regioni italiane. In Lombardia, i programmi, confermati anche per il 2026, Inclusive Mindset e Inclusion Makes the Difference – sostenuti rispettivamente dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza – nel 2025, hanno coinvolto 14 aziende, formato circa 1.400 persone sui temi della diversity & inclusion e registrato oltre 200 partecipanti a momenti interaziendali di sensibilizzazione, come la visione del film Be Kind o il torneo di tennistavolo con atleti paralimpici e dipendenti a Saronno. Parallelamente, con il progetto Inclusive Insight, Umana realizza percorsi personalizzati dedicati in particolare ai giovani neodiplomati con disabilità che necessitano di formazione strutturata e accompagnamento all’ingresso nel mondo del lavoro. In particolare, vengono sviluppati percorsi di avviamento alle professionalità Ict, con l’obiettivo di valorizzare le competenze individuali e rispondere alla crescente richiesta di nuovi professionisti IT. Anche attraverso le sue società di formazione, Umana Forma e U.Form., il gruppo realizza Academy e corsi dedicati alle persone con disabilità, con l’obiettivo di erogare una formazione propedeutica a un inserimento nel lavoro.

Grazie alla collaborazione tra Avolta, l’Agenzia per il lavoro - Risorse Spa e l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia Romagna è nato l’impegno nel supportare attivamente le comunità locali offrendo percorsi di crescita stabili e opportunità concrete per i talenti in un territorio così strategico che vale il 10% del business Food&Beverage di Avolta in Italia. «Ogni anno assumiamo oltre 300 persone solo in Emilia Romagna e nei prossimi mesi prevediamo oltre 100 nuove assunzioni nei locali in provincia di Bologna, a conferma della centralità della regione per il business - ha commentato Alessandro Premoli, Head of People, Culture and Organization di Avolta -. L’accordo con un partner di rilievo come l'Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna conferma la nostra volontà di rafforzare il dialogo tra pubblico e privato per costruire insieme un futuro lavorativo stabile. Al contempo, la partnership con l’Agenzia per il lavoro - Risorse Spa, ormai in essere da tre anni, ci permette di selezionare e formare nuovi talenti sempre più qualificati e motivati, capaci di offrire un servizio di alta qualità nella nostra rete».

Arke (arke.so), la start up che sta rivoluzionando il modo in cui le imprese manifatturiere gestiscono le attività interne, apre un nuovo capitolo della propria crescita annunciando cinque nuove assunzioni strategiche: un Senior Software Engineer, un Senior Frontend Engineer, un Forward Deployment Engineer, un Head of Operations e un Founder's Associate. Fondata nel 2024 da Michela Andreolli, classe '98, ingegnere con esperienze in Google, Amazon e Sap, Arke nasce proprio dal rientro in Italia della sua fondatrice, dopo anni trascorsi nelle Big Tech tra Stati Uniti ed Europa. L'osservazione diretta del divario tecnologico tra i due mercati l'ha spinta a costruire nel suo Paese una piattaforma ERP capace di adattarsi ai flussi reali delle aziende – non il contrario –, trasformando complessità operative e attività frammentate in processi chiari, fluidi e misurabili. Nel 2024 Arke ha raccolto fondi da investitori internazionali Dig Ventures e nazionali Vento Ventures, 2100 Ventures e Ithaca, accelerando lo sviluppo della piattaforma all'interno del programma Vento Venture Builder, iniziativa sostenuta da Exor per la crescita di imprese ad alto potenziale. L'espansione del team, che oggi conta otto professionisti, arriva in un momento di forte accelerazione: sempre più pmi manifatturiere stanno adottando Arke per governare l'intero ciclo operativo – dal sales order alla spedizione – ottenendo indicazioni chiare su cosa fare, quando farlo e come ottimizzare processi, tempi e costi. Allo stesso tempo, nelle ultime settimane la startup ha registrato un crescente interesse da parte di giovani italiani che lavorano all'estero e che stanno valutando concretamente un rientro nel Paese per contribuire alla crescita di realtà tecnologiche. È possibile candidarsi sulla pagina LinkedIn di Arke oppure tramite l'apposita sezione "Lavora con noi" sul sito dell'azienda.

Wibo, start up che potenzia le competenze interne delle aziende con percorsi formativi guidati da top executive di realtà come Nike, Spotify, Airbnb, Eataly, Uber e Google, e dedicati a leadership, comunicazione e people management, cerca tre nuove figure da inserire in organico. I due Senior Account Executive (Mid-market & Enterprise) si occuperanno di acquisire e gestire clienti corporate nel segmento mid-market ed enterprise. Il loro ruolo sarà quello di intercettare aziende con esigenze formative strutturate, costruire relazioni con decision maker HR e L&D, proporre percorsi formativi personalizzati e chiudere deal. L'Head of AI Adoption è una figura consulenziale supporterà le aziende partner nello sviluppo di programmi di formazione e trasformazione legati all'intelligenza artificiale. Lavorerà a cavallo tra Processi (IT) e Gestione del Cambiamento (Persone) e gestirà progetti di formazione legati all'adozione dell'AI in azienda, dall'analisi iniziale fino all'implementazione. Coordinerà inoltre sessioni strategiche con C-Level e vertici aziendali, e seguirà l'attivazione pratica delle soluzioni. Tradurrà infine le sfide di business in applicazioni concrete, faciliterà l'adozione di strumenti di automazione intelligente, e accompagnerà dirigenti e team nel comprendere come l'intelligenza artificiale può migliorare gestione e performance. Per candidarsi: hello@wibo.app

Credem, tra i principali gruppi bancari d'Italia e tra i più solidi in Europa, accelera sul piano assunzioni: nei primi nove mesi del 2025 sono stati realizzati oltre 280 inserimenti, segnando una crescita del 15% rispetto ai circa 250 ingressi dello stesso periodo del 2024. L'istituto proseguirà il piano con l'obiettivo di realizzare 100 nuove assunzioni entro la fine dell'anno, raggiungendo un totale stimato di oltre 380 inserimenti nel 2025 (neoassunti e professionisti esperti). I nuovi ingressi si concentreranno in particolare sulle filiali e sulle aree tecnologiche del Gruppo. Il piano di assunzioni si inserisce in una strategia di sviluppo a lungo termine: il Gruppo ha inserito oltre 1.200 persone nel quadriennio 2021-2024 (di cui 840 inseriti nel segmento Giovani) confermando la volontà di investire sulle persone. I profili ricercati per la rete commerciale e il virtual contact center di Credem sono diplomati e laureati, anche alla prima esperienza, senza vincoli specifici riguardo l'indirizzo di studi, ma con attitudine alla relazione e buona efficacia comunicativa, da inserire principalmente nelle filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. In questo ambito si inserisce il Progetto Giovani. Le assunzioni per l'ambito IT si indirizzano verso laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica (cosiddette lauree Stem), ed esperti come analisti, sviluppatori e project manager, per sostenere i progetti di digitalizzazione e innovazione del Gruppo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle posizioni aperte, è possibile visitare la sezione "Lavora con Noi" del sito Credem.it ( link ) e la pagina Linkedin di Credem Banca ( link ).

È nel segno del ricambio generazionale con una forte attenzione all'occupazione e alla tutela delle categorie più fragili il senso dell'accordo che Banco Bpm ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali. L'intesa definisce un piano di 120 uscite per pensionamento volontario anticipato a fronte delle quali è stata ottenuta una percentuale del 75% pari a 90 assunzioni, garantendo così un equilibrio tra nuove professionalità in ingresso e mantenimento dei livelli occupazionali. Le nuove assunzioni saranno allocate tra rete commerciale e sedi centrali in proporzione alle uscite, e saranno suddivise in tre scaglioni con ingressi programmati entro il 15 marzo, il 1° giugno e il 1° ottobre. Inoltre, l'accordo prevede un'ulteriore quota di nuovi ingressi, pari al 2%, a favore di donne vittime di violenza inserite nei ''percorsi di protezione'', così come contenuto nel protocollo sottoscritto il 24 novembre dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali e dall'Abi.

Ansaldo Energia nel 2026 assumerà 200 dipendenti, che porteranno la sede di Genova a superare quota 2.800 addetti, e investirà 81 milioni di euro per potenziare la produzione industriale. Lo comunica il gruppo ricordando che «l'aumento degli ordini ha consentito di avviare a inizio 2025 un importante piano di assunzioni, tuttora in corso, con l'obiettivo di inserire circa 200 nuove figure professionali nella sede di Genova, passando dai circa 2.400 dipendenti di fine 2024 a quasi 2.600 a fine 2025». Sempre nel 2025 il gruppo ha realizzato investimenti per circa 70 milioni di euro, volti a sostenere l'aumento dei volumi produttivi attraverso l'introduzione di nuovi macchinari, l'ammodernamento di quelli già operativi, lo sviluppo del prodotto e il miglioramento continuo dei processi. L'azienda sta registrando «nuovi ordini in arrivo per le New Units, mentre il Service evidenzia performance superiori alle previsioni per il 2025, in questo contesto di forte crescita, alcune lavorazioni specifiche vengono e verranno affidate a partner esterni al fine di garantire i tempi di consegna concordati con i clienti».