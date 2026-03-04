Idrogeno, aperte le iscrizioni alla Summer School

Fino al 20 marzo 2026 sarà possibile presentare la propria candidatura per partecipare alla V edizione, organizzata dall'Enea assieme all’Aidic e alla Sapienza Università di Roma

Fino al 20 marzo 2026 sarà possibile presentare la propria candidatura per partecipare alla V edizione della Hydrogen Summer School, organizzata dal Dipartimento Enea Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili assieme all’Aidic-Associazione Italiana di Ingegneria Chimica e al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente della Sapienza Università di Roma.

La Summer School 2026 sulle tecnologie dell’idrogeno si svolgerà dal 26 al 29 maggio 2026 presso il Centro Ricerche Enea di Casaccia (Roma) e avrà come titolo Hydrogen & e-Fuels: Innovation and Artificial Intelligence for the Energy of the Future. Sarà un’occasione per approfondire il ruolo sia dell’idrogeno e degli e-fuel liquidi e gassosi come soluzioni energetiche sostenibili sia dell’uso dell’intelligenza artificiale (digital twin e strumenti predittivi) per ottimizzare i processi e guidare l’innovazione soprattutto nei settori energivori hard-to-abate.

La V edizione dell’Hydrogen Summer School si svolgerà in lingua inglese e accoglierà fino a un massimo di 50 partecipanti, tra dottorandi, ricercatori e giovani professionisti impegnati nello sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno. Il percorso formativo alternerà lezioni specialistiche in aula con esperti, ricercatori e professionisti del settore e lavori di gruppo dedicati a tematiche, processi e tecnologie della filiera dell’idrogeno.