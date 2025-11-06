Emirates alla ricerca di ingegneri e tecnici aeronautici

I prossimi appuntamenti per la selezione di queste figure si terranno il 18 e 19 novembre a Roma e il 22 e 23 novembre a Milano

La compagnia aerea Emirates è alla ricerca dei migliori talenti nel campo dell’ingegneria e della manutenzione aeronautica a livello globale. La prossima tappa del suo tour di recruiting sarà l’Italia, dove sono stati organizzati due incontri informativi: il primo a Roma il 18 e 19 novembre e il secondo a Milano il 22 e 23 novembre. Le posizioni aperte riguardano ingegneri aeronautici in possesso di licenza, che andranno a far parte del team operativo presso l’hub della compagnia aerea a Dubai.

Questi roadshow fanno parte di una più ampia campagna di assunzioni del Gruppo Emirates che, nel corso dell’anno, mira a inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi (non solo ingegneri e tecnici aeronautici). Un’iniziativa strategica che conferma la volontà della compagnia di potenziare le proprie operazioni tecniche e di innalzare ulteriormente gli standard di manutenzione della sua flotta internazionale. Le tappe italiane puntano a valorizzare uno dei bacini di competenze aeronautiche in maggiore crescita al mondo.