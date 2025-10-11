Economia della bellezza, un universo quasi tutto al femminile

Il mondo dell’estetica in Italia parla quasi esclusivamente al femminile. Secondo i dati raccolti da Guru Jobs, società specializzata in selezione del personale, il 99% dei curriculum inviati per ruoli nel settore beauty proviene da donne, confermando il ruolo centrale dell’estetista nel panorama nazionale. A fronte di 116.820 candidature ricevute da gennaio ad agosto 2025, emergono dati sorprendenti non solo sull’età, ma anche sul modo di lavorare di queste professioniste. Il settore si conferma giovanissimo: oltre una candidata su due (56%) appartiene alla Generazione Z, ragazze sotto i 29 anni pronte a portare velocità, spirito digitale e nuove idee. Seguono le Millennial (34%), professioniste che uniscono esperienza e voglia di stabilità. Più rare, ma preziose per la trasmissione di competenze, le Gen X (9%) e le Baby Boomer (1%).

Dall’analisi dei comportamenti delle candidate emerge un identikit chiaro e differenziante rispetto al candidato medio italiano. Le estetiste si distinguono per una organizzazione impeccabile: preparano il proprio lavoro con cura, seguono procedure con costanza e rispettano orari e appuntamenti con una puntualità quasi svizzera. Dove altri profili spesso improvvisano, loro arrivano già con il piano della giornata definito e lo portano a termine con rigore. La disciplina personale è un altro tratto che le contraddistingue. Non serve ricordare scadenze o regole: sono abituate a rispettarle autonomamente, che si tratti di sterilizzare gli strumenti, di preparare una cabina o di gestire un’agenda piena di clienti. Questa attitudine le rende affidabili e capaci di mantenere standard elevati anche nei momenti di maggiore pressione, un aspetto che le aziende segnalano come raro e prezioso.

Accanto a questi punti di forza, emergono aree di miglioramento che rappresentano opportunità di crescita. Molte candidate mostrano una bassa automotivazione: tendono a dare il meglio quando ricevono stimoli e riconoscimenti esterni, più che spinta interiore. Sul piano relazionale, pur essendo cordiali, hanno un approccio più tecnico che empatico: si concentrano sul risultato del trattamento più che sul dialogo con il cliente, rischiando talvolta di trascurare l’ascolto profondo. Mentre la gestione economica è spesso un punto debole: poche hanno dimestichezza con margini, costi o strategie di pricing, nonostante molte aspirino a diventare libere professioniste o titolari di un centro.

«Per il settore beauty – spiega Samantha Marzullo, socia e cofondatrice di Guru Jobs – il profilo delle estetiste rappresenta una grande opportunità. Organizzazione e disciplina sono asset preziosi in un mercato competitivo. Le aziende che sapranno valorizzare questi punti di forza affiancando percorsi di formazione manageriale e di sviluppo delle soft skills – dalla comunicazione empatica alla gestione economica – potranno contare su un vantaggio competitivo decisivo, in un comparto ormai maturo e che deve anche fronteggiare il lavoro sommerso.”