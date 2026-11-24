A febbraio 2027, a San Francisco, due percorsi dedicati alle start up Life Science e alle pmi della longevità. Un’opportunità per sviluppare competenze, relazioni e prospettive di crescita internazionale.

Innovit lancia le call Start up Life Science e SMEs Longevity, rivolte rispettivamente alle startup del BioTech, MedTech, Digital Health e alle piccole e medie imprese attive nell’ambito della longevità. Per partecipare alla selezione è necessario presentare la candidatura on line entro il 10 dicembre 2026 sul sito ufficiale: Due nuovi percorsi per accompagnare l’innovazione italiana nelle scienze della vita verso l’ecosistema di San Francisco e della Silicon Valley.lancia le call, rivolte rispettivamente alle startup del BioTech, MedTech, Digital Health e alle piccole e medie imprese attive nell’ambito della longevità. Per partecipare alla selezione è necessario presentare la candidatura on linesul sito ufficiale: www.call4innovitsf.com

I programmi prevedono due settimane in presenza a San Francisco per le startup biotech, dall’1 al 12 febbraio 2027, e una settimana per le pmi della longevità, dall’8 al 12 febbraio 2027. Due percorsi distinti per destinatari e durata, accomunati dall’obiettivo di sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane e favorire il confronto con competenze, modelli di sviluppo e interlocutori dell’ecosistema statunitense.

La longevità è una sfida globale che sta assumendo un ruolo fondamentale nell’aprire sempre nuove prospettive per la ricerca e l’innovazione

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2030 una persona su sei nel mondo avrà almeno 60 anni, per un totale di 1,4 miliardi di persone. L’aumento della durata della vita non si accompagna però necessariamente a un analogo incremento degli anni vissuti in buona salute: diventa quindi centrale sviluppare soluzioni capaci di preservare autonomia e qualità della vita durante l’invecchiamento. In questo scenario, le biotecnologie possono contribuire alla comprensione dei processi biologici e allo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici. Il loro rilievo emerge anche dalle dimensioni economiche del settore: secondo Precedence Research, il mercato mondiale delle biotecnologie, che comprende le applicazioni sanitarie, agricole e industriali, è stimato in 1.770 miliardi di dollari nel 2025. È nel punto d’incontro tra queste prospettive scientifiche, demografiche ed economiche che si inseriscono le due call INNOVIT, dedicate ad accompagnare startup biotech e pmi della longevità nel confronto con l’ecosistema di San Francisco e della Silicon Valley.

Biotech e longevità: i due percorsi per la crescita internazionale

Startup Life Sciences si rivolge alle startup italiane dei settori BioTech, MedTech, Digital Health interessate a sviluppare la propria dimensione internazionale. Le due settimane a San Francisco saranno il momento centrale di un percorso che combina preparazione, confronto con l’ecosistema locale e lavoro sulle modalità con cui comunicare il valore del proprio progetto, anche nel dialogo con potenziali investitori e partner.

SMEs Longevity dedica invece un programma specifico alle pmi italiane che operano nell’ambito della longevità. Il percorso mette al centro le opportunità imprenditoriali legate a una vita più lunga e in salute, offrendo alle imprese uno spazio di confronto sulle proprie soluzioni e sulle prospettive di sviluppo internazionale.

La diversa articolazione dei due programmi risponde alle esigenze dei rispettivi destinatari, mantenendo un’attenzione comune alla preparazione delle imprese e alla definizione degli obiettivi da perseguire durante l’esperienza negli Stati Uniti. Il contatto con l’ecosistema della Bay Area rappresenta l’occasione per approfondire il posizionamento dei propri progetti, confrontarsi con interlocutori internazionali e costruire relazioni utili alla crescita.

Un percorso in tre fasi, da dicembre a febbraio

Il programma prenderà avvio il 14 dicembre 2026 con una prima fase online dedicata all’analisi dei fabbisogni e alla preparazione dei partecipanti. Sono previste interviste di approfondimento, momenti di confronto tra imprese e sessioni dedicate alla costruzione di relazioni a San Francisco, alla presentazione dei progetti agli investitori e alla conoscenza dell’ecosistema della Silicon Valley.

A gennaio il percorso proseguirà con attività preparatorie, sessioni di pitch coaching, lavoro in piccoli gruppi e incontri individuali di orientamento. L’obiettivo è consentire alle imprese di affrontare l’esperienza in California con una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, degli interlocutori da coinvolgere e delle opportunità da esplorare.

La seconda fase si svolgerà in presenza a San Francisco, dall’1 al 12 febbraio 2027 per le startup e dall’8 al 12 febbraio 2027 per le pmi. Al rientro, una fase conclusiva dal 15 al 19 febbraio sarà dedicata alla restituzione dell’esperienza e al consolidamento del lavoro svolto.

A guidare i programmi sarà Frank Eberlein, già Head of Program della precedente call Life Science e Biotech di Innovit. Con una formazione scientifica e un’esperienza internazionale nella consulenza strategica e in ruoli di leadership nei settori farmaceutico e delle scienze della vita, Eberlein affiancherà le imprese nel confronto con l’ecosistema della Bay Area.