Ha preso il via la VI edizione della Scuola dei mestieri, l’Academy interna di Staff International – piattaforma produttiva e logistica del Gruppo Otb – ideata con l’obiettivo di trasferire alle nuove generazioni i saperi e le competenze artigianali che rendono il made in Italy un valore unico al mondo. L’avvio della nuova edizione segue la recente conclusione della V. Il percorso ha contribuito alla formazione di nuovi talenti attraverso un programma che ha integrato attività pratiche, lezioni teoriche e visite presso fornitori partner e gli atelier dei brand del Gruppo, offrendo una conoscenza diretta e approfondita del settore.

A conferma della crescente efficacia del progetto, il 90% dei partecipanti alla V edizione entrerà a far parte del Gruppo, proseguendo il proprio percorso professionale in aree quali Prototipia, Sviluppo Prodotto, Modelleria, Controllo Qualità e Industrializzazione. Un risultato che porta il tasso di inserimento complessivo del progetto a oltre l’80% dalla sua nascita nel 2021.

La V edizione ha inoltre confermato l’efficacia dell’evoluzione del percorso formativo introdotta quest’anno: dopo una prima fase dedicata all’acquisizione delle competenze sartoriali, nella seconda parte del tirocinio i partecipanti sono stati inseriti direttamente nei reparti aziendali, lavorando a stretto contatto con i professionisti dell’azienda.

Con la VI edizione, per la prima volta la Scuola dei mestieri si articola in due sessioni nel corso dello stesso anno, permettendo così di raddoppiare il numero di giovani talenti coinvolti nel percorso di formazione. Un ulteriore passo nell’impegno di Otb e Staff International nello sviluppo delle competenze delle nuove generazioni, nella trasmissione di un patrimonio di know-how distintivo e nella valorizzazione di professioni fondamentali per la sostenibilità e il futuro dell’intero settore.