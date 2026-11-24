Chi lavora in palestra lo sa, quando una donna decide di iniziare un percorso di allenamento, spesso non cerca soltanto un programma per rimettersi in forma, ma anche qualcuno che sappia ascoltare le sue esigenze e accompagnarla verso un maggiore benessere. Secondo l’Istat, infatti, il 55,2% delle sportive si allena seguita da un istruttore e una donna su sette pratica attività fisica con finalità terapeutiche, una quota quasi doppia rispetto a quella maschile.

Il rapporto con il movimento sta quindi cambiando e per molte donne allenarsi non significa più soltanto tonificare i muscoli, perdere peso o migliorare la propria performance, ma anche prendersi cura del corpo, affrontare piccoli disturbi quotidiani e rispondere a esigenze specifiche. Di conseguenza, accanto ai tradizionali programmi di allenamento cresce la richiesta di percorsi personalizzati e di professionisti capaci di accompagnare le persone in un percorso che metta al centro la salute, oltre al risultato estetico.

È qui che nasce il linfit specialist, una nuova figura professionale formata per accompagnare le persone in un percorso dedicato al benessere linfatico e circolatorio. Una specializzazione che riflette l’evoluzione del mondo del fitness, dove il movimento assume un ruolo sempre più ampio e diventa anche uno strumento di attenzione e cura del proprio corpo.

«Abbiamo compreso che il corpo femminile necessita di un ascolto profondo, in cui il movimento non deve essere vissuto solo come uno sforzo meccanico, ma come un alleato per ripristinare i delicati equilibri fisiologici. Il sistema linfatico ha bisogno di stimoli mirati e costanti, integrare la corretta respirazione e l'attivazione muscolare specifica significa fornire alle donne uno strumento concreto per prendersi cura della propria salute», spiega la dottoressa Claudia Viaggi, ideatrice di Linfit.

Dal trattamento passivo alla pratica quotidiana: chi è il linfit specialist

Tradizionalmente associato soprattutto ai massaggi e ai trattamenti eseguiti da un professionista, il linfodrenaggio può trovare una dimensione complementare anche nella pratica quotidiana. Il sistema linfatico, infatti, non dispone di una pompa centrale come il cuore e il movimento della linfa è favorito anche dalle contrazioni muscolari e dalle variazioni di pressione legate alla respirazione.

Il linfit specialist è formato proprio per guidare questo tipo di attività attraverso esercizi che combinano movimento muscolare mirato, respirazione e automassaggio. Il suo compito non è sostituirsi al medico o formulare diagnosi, ma conoscere le caratteristiche del sistema linfatico, adattare la pratica alle condizioni della persona, riconoscere eventuali problematiche e guidarla in un percorso di salute olistico. Si tratta di una specializzazione che possono acquisire personal trainer, istruttori, fisioterapisti e altri professionisti del movimento, ampliando così le proprie competenze nell’ambito del benessere linfatico e approfondendo una nuova categoria nel wellness praticata da oltre 35mila donne in Italia.

La figura prende il nome da linfit, la prima specialità di ginnastica riconosciuta da Asi/Coni interamente dedicata alla salute del sistema linfatico e circolatorio che a settembre ha formato i primi professionisti attraverso un percorso teorico e pratico sviluppato con il supporto di un comitato scientifico composto da medici dello sport, fisiatri, ricercatori e specialisti del settore.

L’obiettivo è costruire una rete di figure qualificate capaci di accompagnare le persone in un percorso continuativo, trasformando il benessere linfatico da intervento occasionale a pratica da coltivare nel tempo e inserendo accanto all’allenamento tradizionale, percorsi più specifici, in cui il movimento diventa uno strumento per rispondere a esigenze di benessere che vanno oltre l’estetica.

«L'esercizio fisico deve essere eseguito correttamente, perché è sempre meglio muoversi poco ma bene piuttosto che tanto e male. Questo è doppiamente vero nell'ambito linfologico, dove trattiamo equilibri della salute molto delicati. La Linfit Academy nasce esattamente per formare professionisti consapevoli, in grado di valutare il background di ogni individuo, riconoscere i limiti dell'attività e cogliere i segnali per un eventuale consulto specialistico. L'esercizio fisico non è solo sport, ma può e deve essere considerato una vera e propria terapia», conclude la fisiatra Giusy Masitto.