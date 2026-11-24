Solo il 12% dei nuovi occupati al Sud ha meno di 35 anni, contro il 25% del Centro-Nord. In questo scenario torna la X edizione: due giornate dedicate all’orientamento, alle scelte formative e alle professioni di domani. Attesi 15mila giovani

Domani e dopodomani (25 e 26 novembre) torna a Napoli, per la X edizione, il Salone dello studente e del prof di Campus, la piattaforma di orientamento post diploma più diffusa in Italia. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 13 alla Mostra d’Oltremare (viale Kennedy 54, Napoli). Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria tramite l’applicazione CampusHub, valido cinque ore al giorno per la Formazione Scuola-Lavoro. Info e programma completo al sito: la piattaforma di orientamento post diploma più diffusa in Italia. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 13 alla Mostra d’Oltremare (viale Kennedy 54, Napoli). Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria tramite l’applicazione CampusHub, valido cinque ore al giorno per la Formazione Scuola-Lavoro. Info e programma completo al sito: www.salonedellostudente.it . Saranno una sessantina le realtà presenti, tra Università, Scuole di alta formazione, Its Academy e Accademie, che offriranno ai 15mila studenti attesi tutto il ventaglio delle proposte formative e degli sbocchi professionali. In programma 32 incontri e attività per studenti e docenti.

Il Salone dello Studente e del Prof si rivolge ai giovani che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e in particolare agli oltre 70mila in tutta la regione che sosterranno l’esame di maturità. Al centro del Salone, una riflessione sul mondo del lavoro, sugli sbocchi professionali offerti dai corsi di laurea e di diploma e sulle opportunità che si aprono per le nuove generazioni. Al momento di scegliere l’Università, solo il 15% dei giovani campani si trasferisce fuori regione per studiare (in Calabria la cifra sale al 34%, in Puglia al 32%, in Sicilia al 22%, solo per citare regioni del Mezzogiorno). Problemi maggiori si avvertono al momento di trovare un’occupazione, con un dato che accomuna il Sud: secondo l’ultimo Rapporto Svimez, soltanto il 12% dei nuovi occupati è under 35, di contro al 25% del Centro-Nord. Una distanza che evidenzia le difficoltà di accesso al lavoro e la necessità di favorire il collegamento tra formazione e imprese. Focus sui quali sarà incentrato il Salone.

E se l’orientamento, anche al mondo delle professioni, funziona meglio quando parte precocemente, al salone c’è spazio anche per i giovani delle scuole secondarie di primo grado, che dovranno scegliere quale superiore è più vicina alla propria predisposizione. Nel workshop Talenti, scelte e futuro. Mettersi in gioco per connettere storie personali, scelte formative e future professioni (25 e 26 novembre, ore 12.) i docenti delle Équipe Formative Territoriali proporranno un'esperienza interattiva: i giovani rifletteranno su come le diverse intelligenze possano collegarsi alle nuove opportunità formative e alle trasformazioni lavorative nell’era dell’Ia, immaginando i mestieri di domani.

Alla cerimonia di inaugurazione (25 novembre, 10) interverrà Piero Salatino, delegato del rettore dell’Università Federico II di Napoli all'Orientamento, Tutorato e rapporti con il mondo della Scuola.

Nell’ambito del percorso EducAzioni dei Saloni 2026/27, a Napoli l’educazione musicale sarà in primo piano grazie alla presenza della Fondazione Uto Ughi che racconterà ai ragazzi quanto e come la musica possa diventare una professione, unendo talento e passione. Il convegno La musica è futuro (25 novembre, 9.30) porterà sul palco Maurizio Petrolo, direttore d'orchestra della Fondazione Uto Ughi e dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali. Con l'intervento di Francesco D'Aniello, del liceo don Lorenzo Milani, Dal liceo musicale alle professioni. L’incontro sarà accompagnato da momenti musicali a cura degli alunni del Liceo classico-musicale “D. Cirillo” di Aversa.

La Protezione Civile coinvolgerà gli studenti sui temi della sicurezza con il workshop: Proteggiamoci! Educazione alla prevenzione e gestione dei rischi (25 novembre, 11.40). E se si parla di sicurezza, non si può tralasciare l’ambito digitale. L’abuso da smartphone crea, soprattutto nei più giovani, danni importanti. Ne parlerà Andrea Cangini, direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Einaudi. Poste Italiane proporrà un incontro sui pagamenti digitali mentre Fondazione Golinelli insegnerà ai giovani come riconoscere le fake news e imparare il fact checking, verificare che le notizie lette corrispondano alla verità.

Tra le iniziative, da segnalare, i due appuntamenti con Luca Abete, lo storico inviato del tg satirico Striscia la Notizia, che al Salone incontrerà i giovani (25 novembre ore 9.45 e 26 novembre ore 10.45) nell’ambito della campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno: il focus è accorciare le distanze tra chi vive un disagio e chi invece è riuscito ad affrontarlo con successo. A cura di Indire.