Il 14 e 15 dicembre presso l’Università Europea di Roma si tiene la III edizione del Forum nazionale promosso da Assidema. Al centro competenze professionali, governo delle destinazioni e confronto tra ricerca, istituzioni e territori

Chi è il destination manager? Quali competenze deve possedere, quali responsabilità assume e come si misura il suo contributo allo sviluppo di un territorio? A queste domande è dedicato Next destination: governance, il Forum nazionale promosso da Assidema–Associazione italiana destination manager, in programma il 14 e 15 dicembre 2026 all’Uer-Università Europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi 190.

Giunto alla III edizione, il Forum riunirà istituzioni, Università, imprese e professionisti per approfondire i modelli di governo delle destinazioni e fare chiarezza su questa figura: dal profilo professionale alle competenze, dal rapporto con le amministrazioni e gli operatori alla capacità di produrre risultati misurabili e dare continuità allo sviluppo sostenibile dei territori.

«Il destination manager è il professionista che accompagna lo sviluppo di una destinazione, coordina soggetti pubblici e privati e traduce una visione condivisa in progetti e risultati. Il suo lavoro richiede conoscenza del territorio, capacità strategiche e relazionali, competenze sui dati, sulla sostenibilità e sulla gestione delle risorse. Con Next destination: governance vogliamo rendere più chiaro e riconoscibile questo profilo, affinché istituzioni e imprese sappiano quali competenze cercare, quali responsabilità affidare e quali risultati chiedere», spiega Claudio Dell’Accio, presidente di Assidema.

«Il comitato tecnico-scientifico di Assidema riunisce docenti universitari di diverse discipline. Ringrazio ciascuno di loro per l’impegno e lo spirito di collaborazione con cui abbiamo preparato il primo Rapporto di Assidema, che presenteremo ai partecipanti. Il Rapporto fa il punto sulle competenze oggi richieste ai destination manager, analizza i modelli di gestione delle destinazioni adottati in Italia e mette a confronto esperienze internazionali di successo. Il nostro obiettivo è offrire una base scientifica per definire con maggiore chiarezza il ruolo del destination manager e rafforzare la governance turistica dei territori», afferma Carmen Bizzarri, docente di Geografia economica all'Uer.

Per informazioni, aggiornamenti del programma e iscrizioni:

https://nextdestination.assidema.it/.