La maggior parte delle donne non denuncia i ricatti subiti (87,7%): un terzo - dati Istat - perché non considera il fatto grave (33,5%); una simile percentuale (33,8%) ha invece paura di venire giudicata; mentre la vergogna e l’auto-colpevolizzazione rappresentano un altro motivo (23,5%) per non farsi avanti. «Per comprendere le radici della violenza contro le donne occorre distinguere il quadro generale del fenomeno dalle sue manifestazioni specifiche nei luoghi di lavoro. Sul piano generale, la terza indagine Istat sulla sicurezza delle donne (relativa all’anno 2025) fotografa un fenomeno radicato fin dall'infanzia: il 15,3% delle cittadine italiane tra i 16 e i 75 anni (circa 3 milioni) e l'11,4% delle straniere (circa 250mila) hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Oltre il 58% delle vittime di violenza sessuale in giovane età non ne ha parlato con nessuno. L'esposizione precoce ha inoltre un forte impatto intergenerazionale: la quota di donne che subiscono violenze fisiche o sessuali da adulte — pari al 31,9% tra le italiane e al 27,4% tra le straniere — quasi raddoppia tra chi ha subìto violenze sessuali da piccola, salendo al 57,2% per le italiane e al 56,8% per le straniere. Sempre secondo i dati Istat l'87,7% delle vittime non denuncia: il 33,8% teme di essere giudicata, il 33,5% non ritiene il fatto abbastanza grave e il 23,5% prova vergogna», spiega l'avvocato Mario Miceli, Senior Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati. Quasi due milioni di donne in Italia — il 13,5% delle lavoratrici o ex lavoratrici, secondo l'ultimo report Istat — hanno subìto molestie o ricatti sessuali sul luogo di lavoro nel corso della propria vita professionale. Il fenomeno, nella maggior parte dei casi, resta però sommerso: appena una quota residuale arriva a un esposto formale.: un terzo - dati Istat - perché non considera il fatto grave (33,5%); una simile percentuale (33,8%) ha invece paura di venire giudicata; mentre la vergogna e l’auto-colpevolizzazione rappresentano un altro motivo (23,5%) per non farsi avanti.Per comprendere le radici della violenza contro le donne occorre distinguere il quadro generale del fenomeno dalle sue manifestazioni specifiche nei luoghi di lavoro. Sul piano generale, la terza indagine Istat sulla sicurezza delle donne (relativa all’anno 2025) fotografa un fenomeno radicato fin dall'infanzia: il 15,3% delle cittadine italiane tra i 16 e i 75 anni (circa 3 milioni) e l'11,4% delle straniere (circa 250mila) hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Oltre il 58% delle vittime di violenza sessuale in giovane età non ne ha parlato con nessuno. L'esposizione precoce ha inoltre un forte impatto intergenerazionale: la quota di donne che subiscono violenze fisiche o sessuali da adulte — pari al 31,9% tra le italiane e al 27,4% tra le straniere — quasi raddoppia tra chi ha subìto violenze sessuali da piccola, salendo al 57,2% per le italiane e al 56,8% per le straniere. Sempre secondo i dati Istat l'87,7% delle vittime non denuncia: il 33,8% teme di essere giudicata, il 33,5% non ritiene il fatto abbastanza grave e il 23,5% prova vergogna», spiega l'

Un quadro distinto, ma caratterizzato da analoghe dinamiche di sommerso, riguarda specificamente il contesto lavorativo. Un dato esemplificativo: secondo una indagine della Fondazione Libellula di Milano, il 70% delle lavoratrici ha subìto o ascoltato battute sessiste sul lavoro, soprattutto nelle realtà sotto i 50 dipendenti. Sul piano sociale, la difficoltà a denunciare le molestie lavorative è legata a falsi convincimenti o falsi stereotipi sul ruolo della donna ed a un'elevata soglia di tolleranza culturale che porta spesso a ridimensionare gli abusi a episodi isolati e poco significativi. A ciò si aggiunge la struttura produttiva italiana, formata essenzialmente da microimprese e da piccole medie imprese: contesti tendenzialmente caratterizzati da coincidenza del titolare della azienda col manager responsabile e da rapporti più informali e non di rado privi di uffici del personale adeguati e comunque non dotati di strumenti di segnalazione degli abusi (come la modalità di segnalazione denominata “whistleblowing”).

«Sul piano giuridico ed economico, la mancata prevenzione espone il datore di lavoro a responsabilità civili e penali, con possibili significative condanne risarcitorie per danni biologici, morali, professionali e da perdita di chance di sviluppo di carriera, oltre a ulteriori gravi ricadute reputazionali e quindi anche economico-finanziarie di medio e lungo termine - aggiunge il legale -. Al contrario, investire sulla prevenzione di comportamenti abusivi contro le donne genera benefici verificabili e misurabili, inclusi eventuali minori oneri contributivi previdenziali legati al riconoscimento della certificazione della parità di genere da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto alle tutele giuridiche la attuale normativa italiana tutela già ampiamente le lavoratrici vittime di abusi di genere attraverso il Codice delle Pari Opportunità (decreto legislativo 198/2006), il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008) e, in via generale, l'art. 2087 del Codice Civile, obbligando ogni datore di lavoro, pubblico o privato e di qualsiasi dimensione, a proteggere l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti comunque esse siano minacciate o lese. Come anche ribadito dalla Convenzione Ilo-International labour organization n. 190 del 2019, recepita in Italia con apposita legge, l'obbligo copre anche le molestie verbali, ambientali, digitali (via chat, email o social) e quelle commesse da terzi come clienti o fornitori della azienda. Nei procedimenti civili e penali relativi a casi di violenza o molestie sulle donne vige, per chi denuncia, un onere della prova attenuato e infatti assumono pieno rilievo anche le prove digitali, come screenshot o file di ogni genere ed anche audio».

Quanto alle iniziative adottabili, le imprese possono prevenire il fenomeno anche sostenendo costi contenuti: diffondendo questionari anonimi sul clima aziendale; finanziando la formazione tramite Fondi Interprofessionali o Bilaterali (come San.Arti, Metasalute, Fondo Est, Cadiprof o Ebitemp); ed eventualmente anche consegnando una mappa scritta delle iniziative di tutela attivabili sul territorio di riferimento: dai centri antiviolenza e sportelli gestiti da Asl, enti pubblici e del Terzo settore (come la Fondazione Libellula o la rete nazionale di Dire – Donne in rete contro la violenza) fino alla consigliera di Parità istituita presso ogni Regione o al numero nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking.

Promuovere la parità di genere e in particolare prevenire la violenza e le molestie contro il genere femminile non risponde soltanto all'esigenza di proteggere le lavoratrici vittime o potenzialmente vittime di abusi ma favorisce il benessere organizzativo dell'intera comunità aziendale e, con esso, l'efficienza e l'efficacia dell'iniziativa imprenditoriale e la sua reputazione esterna con tutti i conseguenziali ovvi riflessi. Seguendo l'esempio delle pubbliche amministrazioni — dotate di Comitati Unici di Garanzia e Consigliere di Fiducia — anche le imprese private possono attivare, con investimenti contenuti (convenzioni con Asl, Università ed enti del Terzo settore), percorsi di formazione e prevenzione rivolti non solo alle donne, ma a tutti gli altri dipendenti.