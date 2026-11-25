Nasce Invitalia-MatchUp, la piattaforma pubblica di matching di Invitalia aperta a tutto l’ecosistema dell’innovazione. In questo modo si favorisce l’incontro tra domanda e offerta di innovazione con l’obiettivo di trasformare il networking del Sistema Invitalia Startup in occasioni concrete di crescita, collaborazione industriale e investimento. Nell’ultimo triennio sono oltre 9.200 le nuove imprese finanziate da Invitalia, per più di 1,4 miliardi di euro di investimenti attivati e circa 1,2 miliardi di euro di agevolazioni concesse. Sono oltre 3.800 le imprese femminili (41% del totale) e più di 3.900 quelle guidate da under 36 (42%). Sono inoltre circa 1.000 le imprese innovative sostenute con incentivi dedicati.

Un focus sulle startup innovative

Dai dati emerge che le circa 1.000 imprese innovative finanziate hanno attivato investimenti per 315 milioni di euro beneficiando complessivamente di oltre 254 milioni di euro di agevolazioni.

In particolare, con Smart&Start Italia - l’incentivo promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia - nell'ultimo triennio sono state finanziate 391 iniziative, che hanno attivato circa 260 milioni di euro di investimenti e beneficiato di oltre 210 milioni di euro di agevolazioni. La misura si conferma leva essenziale per lo scale-up dei progetti ad alta intensità di conoscenza.

Gli ambiti su cui nel triennio si sono concentrati gli investimenti delle startup innovative finanziate con Smart&Start Italia sono: Web Technology, con Cloud computing, Iot, e-commerce, Social network (38%), Industria High Tech (20%) e Bio-scienze (17%). Seguono poi Ambiente ed energia (11%), Smart Cities (6%), It e infrastrutture (6%), Turismo e Beni culturali (2%).

In particolare, la Lombardia rappresenta il 26% del totale, seguita da Campania (14%), Lazio (9%), Puglia (8%) e Emilia-Romagna (7%).

Accanto a strumenti mirati per sostenere la crescita delle imprese innovative, come Smart&Start Italia, Invitalia sostiene le startup, anche quelle innovative nella fase pre-seed e seed, attraverso il Pia-Piano integrato autoimpiego - finanziato dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia. Grazie alla collaborazione con la rete del Sistema Invitalia Startup, nel 2026 sono stati realizzati oltre 2.000 incontri B2B di accompagnamento all’incentivo.

I risultati confermano il ruolo sempre più centrale di Invitalia nell'ecosistema nazionale dell'innovazione: l’Agenzia opera non solo attraverso gli incentivi dedicati alla creazione e sviluppo d'impresa, ma anche attraverso i servizi di accompagnamento e gli strumenti in grado di favorire l'incontro tra capitale, competenze, tecnologie e territori.

La nuova piattaforma Invitalia-MatchUp

La piattaforma pubblica di matching di Invitalia integra in un unico ambiente digitale l'intero ecosistema dell'innovazione: start up, pmi innovative, investitori, corporate, incubatori, acceleratori, università e centri di ricerca. Invitalia-MatchUp utilizza strumenti di intelligenza artificiale e la regia qualificata di Invitalia per favorire lo scale-up delle imprese innovative e individuare gli abbinamenti più promettenti con investitori, corporate e partner industriali, sulla base di tecnologie, fabbisogni, settori di attività, stadio di sviluppo e obiettivi strategici.

La piattaforma consente di trasformare il patrimonio di relazioni del network Sistema Invitalia Startup in incontri mirati ad alto potenziale, favorendo investimenti, collaborazioni industriali e nuove opportunità di business. Invitalia garantisce la qualità del processo attraverso la validazione dei profili, la tutela della riservatezza delle informazioni condivise e l'accompagnamento delle parti fino alla realizzazione degli incontri one-to-one.

Sistema Invitalia Startup è la rete nazionale nata nel 2018 e promossa da Invitalia, che oggi riunisce circa 140 tra i principali attori e investitori dell’ecosistema dell’innovazione, attivi su tutto il territorio nazionale, per accompagnare con capitali e tecnologie le imprese durante tutte le fasi del loro ciclo di vita, dal pre-seed fino allo scale-up.

Con oltre 12.500 incontri one to one e più di 9mila team imprenditoriali supportati, il network rappresenta un punto di riferimento per startup, pmi innovative, incubatori, acceleratori, università, centri di ricerca, investitori e corporate, che favorisce l'accesso a competenze specialistiche, partnership industriali, capitali pubblici e privati e opportunità di internazionalizzazione.

«La sfida per il nostro Paese non è soltanto sostenere la nascita di nuove imprese innovative, ma creare le condizioni affinché possano crescere, attrarre investimenti e competere sui mercati. In questo percorso, la capacità di connettere ricerca, competenze, imprese e capitali è determinante per trasformare l’innovazione in sviluppo economico e occupazione qualificata. Con il Sistema Invitalia Startup, che oggi conta oltre 140 partner e ha accompagnato più di 9.500 team imprenditoriali, lavoriamo per rafforzare queste connessioni. In questa direzione si inserisce il lancio di Invitalia-MatchUp, la nuova piattaforma digitale, aperta e gratuita, che mette in relazione startup, PMI innovative, investitori, grandi imprese e mondo della ricerca, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di innovazione e la nascita di collaborazioni industriali e opportunità di investimento. Uno strumento che rafforza il ruolo di Invitalia come facilitatore dell’ecosistema dell’innovazione, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale delle imprese innovative e contribuire alla competitività del sistema produttivo italiano», conclude l'ad di Invitalia Bernardo Mattarella.