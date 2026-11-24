Le crisi internazionali non incidono soltanto sulle catene di fornitura, sui costi energetici e sulle strategie di investimento. Entrano sempre più direttamente anche nell’organizzazione delle imprese, condizionando la possibilità di trasferire manager, tecnici e professionisti all’estero, garantire la loro sicurezza e assicurare la continuità delle attività sui mercati internazionali. Eppure, di fronte a un’esposizione crescente ai rischi geopolitici, la capacità delle aziende italiane di proteggere le proprie persone resta ancora limitata: soltanto una su cinque dispone di un modello strutturato di tutela. È quanto emerge dall’Atlante del rischio geopolitico, la ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia con il sostegno finanziario e il contributo tecnico di Eca Italia, che ha coinvolto oltre 170 Direzioni Risorse Umane di aziende italiane. Lo studio analizza la percezione dei rischi internazionali e il livello di preparazione delle organizzazioni nella gestione della mobilità globale del lavoro, un ambito sempre più strategico per le imprese con attività e personale distribuiti in diversi Paesi.

La fotografia che emerge evidenzia una geografia dei rischi articolata e differenziata

Le tensioni geopolitiche sono considerate elevate dall’80% dei rispondenti con riferimento all’area del Golfo e dal 76,5% per il Medio Oriente. In Nord America, invece, a preoccupare maggiormente sono le restrizioni alla mobilità, indicate come rischio elevato dal 78% delle imprese. Non esiste, dunque, un unico indicatore in grado di rappresentare le criticità: ogni area geografica presenta fattori di rischio specifici, che richiedono valutazioni e strategie di gestione differenti.

«Il dato più significativo che emerge dalla ricerca non riguarda soltanto l’intensità dei rischi geopolitici, ma soprattutto il modo in cui le imprese li interpretano e si organizzano per affrontarli. L’incertezza internazionale è ormai una componente strutturale delle decisioni aziendali, ma la capacità di tradurla in processi di valutazione, prevenzione e tutela delle persone resta molto disomogenea. Con l’Atlante abbiamo voluto superare una lettura episodica delle crisi, mettendo a disposizione delle imprese una base empirica per comprendere le vulnerabilità e orientare le scelte organizzative. La sfida è passare dalla gestione dell'emergenza a una cultura della prevenzione fondata sulla conoscenza», spiega Flavio Antonio Ceravolo, direttore scientifico della ricerca e professore ordinario di Sociologia generale e Metodi digitali per la Ricerca all’Università di Pavia.

Il divario tra esposizione internazionale e capacità di protezione delle persone trova la sua espressione più evidente nella cosiddetta duty of care, ovvero l'insieme delle responsabilità e delle misure con cui le organizzazioni tutelano i dipendenti impegnati all'estero. Soltanto il 21% delle aziende coinvolte dispone di un modello strutturato; il 52% si colloca in una fascia intermedia, mentre circa il 28% adotta un approccio prevalentemente reattivo, attivando gli strumenti di protezione soprattutto quando si manifesta una criticità.

A rendere ancora più evidente il problema è la dimensione del supporto alle persone e alle loro famiglie: per il 51% dei rispondenti il sostegno psicologico e familiare è insufficiente o del tutto assente. Un aspetto che non riguarda soltanto il benessere individuale, ma può avere conseguenze dirette sulle performance aziendali. Un incarico internazionale che si interrompe anticipatamente, un rientro non programmato o la difficoltà di trattenere un professionista in un contesto complesso possono generare costi di sostituzione e selezione, perdita di produttività, ritardi nei progetti e discontinuità nei rapporti con clienti e mercati strategici.

Anche la tipologia e la durata degli incarichi incidono sul livello di preparazione delle imprese

Tra quelle maggiormente orientate ai viaggi d'affari, soltanto il 10% adotta un modello strutturato di protezione, contro il 27% delle aziende che gestiscono prevalentemente espatri di lungo periodo. Un dato che suggerisce come la tutela del personale sia ancora troppo spesso associata alla durata della permanenza all'estero, anziché essere considerata una componente trasversale di ogni forma di mobilità internazionale.

«La ricerca evidenzia che la gestione della mobilità internazionale richiede oggi un approccio molto più integrato rispetto al passato. Il rischio geopolitico non può essere affrontato soltanto attraverso misure di sicurezza o interventi di emergenza, ma deve entrare nella progettazione stessa degli incarichi internazionali. In questo scenario la mobilità internazionale richiede una visione d’insieme: la tutela delle persone e delle loro famiglie, le scelte retributive e le implicazioni normative devono essere considerate congiuntamente, fin dalla progettazione degli incarichi. Una policy di mobilità diventa così non un documento statico, ma uno strumento da governare nel tempo, capace di tenere in equilibrio, anche in condizioni di incertezza, la protezione dei talenti, la sostenibilità dei costi e la continuità delle attività sui mercati esteri», sottolinea Rebecca Zanoni, Head of Consultancy di Eca Italia, che ha coordinato il team tecnico dell'azienda a supporto del progetto scientifico.

La necessità di strumenti più efficaci per affrontare queste sfide trova conferma anche in un altro risultato della ricerca: il 91% dei partecipanti considera utile disporre di un Atlante del rischio geopolitico. Una domanda che arriva direttamente dalle imprese e che segnala l'esigenza di integrare la lettura degli scenari internazionali nei processi decisionali, superando una gestione occasionale delle criticità.

L'iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra Eca Italia e il mondo universitario che prosegue da otto anni e ha coinvolto tre Atenei pubblici. Dopo la ricerca realizzata nel 2018 con l'Università degli Studi di Milano sul ritorno degli investimenti generato dai programmi aziendali di global mobility e quella del 2023 con il Politecnico di Milano sul remote working Internazionale, l'Atlante del rischio geopolitico affronta una nuova dimensione della mobilità globale: la capacità delle imprese di integrare la valutazione degli scenari internazionali nelle proprie strategie di gestione delle persone.

«Abbiamo scelto di investire nella ricerca scientifica perché crediamo che la conoscenza sia una leva fondamentale per accompagnare l'evoluzione delle imprese internazionali. Quella con l'Università di Pavia è la terza collaborazione con un'università pubblica in otto anni e rappresenta una nuova tappa di un percorso che abbiamo voluto sviluppare con continuità. Dopo aver approfondito il ritorno degli investimenti nella Global Mobility e le nuove dinamiche del lavoro da remoto internazionale, oggi affrontiamo una delle questioni più complesse per le aziende: integrare il rischio geopolitico nelle strategie di International HR. Proteggere le persone, garantire la continuità operativa e mantenere la competitività sui mercati globali non sono obiettivi separati, ma dimensioni della stessa strategia aziendale», conclude Andrea Benigni, amministratore delegato di Eca Italia.