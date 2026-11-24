Era il 15 giugno 1987 quando il Consiglio delle Comunità europee adottò il programma Erasmus. Quel primo anno partirono 3.200 studenti da 11 Paesi, Italia compresa. Da allora oltre 16 milioni di persone hanno preso parte al programma (dati Commissione europea) e, solo negli ultimi dieci anni, più di un milione di italiani (dati dell’agenzia nazionale Indire). La “generazione Erasmus” ha imparato a vivere l’Europa da studente. Il passo successivo è capire come l’Europa decide.

È l’idea alla base di Model EU, la simulazione del Parlamento europeo promossa da Eastwest European Institute e giunta alla quindicesima edizione, che apre l’anno del quarantesimo anniversario dell’Erasmus. Dal 25 al 28 gennaio 2027 quaranta tra studenti e giovani professionisti dai 18 ai 30 anni saranno a Bruxelles nei panni di eurodeputati: dibatteranno, scriveranno emendamenti e voteranno un testo legislativo, rappresentando un Paese diverso dal proprio. Un italiano potrà trovarsi a negoziare per la Germania o per l’Estonia, e dovrà capire le ragioni degli altri prima di difendere le proprie.

Il testo su cui si confronteranno è l’Industrial Accelerator Act, la proposta della Commissione europea oggi all’esame del Parlamento europeo, che punta a riportare l’industria manifatturiera dall’attuale 14,3% ad almeno il 20% del Pil dell’Unione entro il 2035 (fonte: Servizio Ricerca del Parlamento europeo). Competitività, investimenti e autonomia strategica saranno il terreno della sfida.

Il programma prevede la visita guidata all’Emiciclo, due giornate di simulazione con una sessione all’interno del Parlamento europeo, l’intervento dell’eurodeputato Brando Benifei, un incontro con il team Public Affairs di Menarini sull’impatto delle politiche UE sulle imprese e la visita alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea. La partecipazione delle personalità indicate resta subordinata agli impegni istituzionali.

«Model EU nasce da una convinzione semplice: l’Europa si capisce davvero solo quando la si pratica - spiega Giuseppe Scognamiglio, fondatore e ceo di Eastwest -. Mettere un giovane nei panni di un eurodeputato di un altro Paese, chiamato a negoziare su un dossier concreto come l’Industrial Accelerator Act, significa allenarlo al compromesso, alla visione strategica e alla responsabilità. In una fase in cui competitività e autonomia industriale decidono il peso dell’Unione nel mondo, formare chi domani siederà a quei tavoli è il miglior investimento che possiamo fare».

I posti sono 40 ed è richiesto un inglese di livello B2. Tre le formule: Economy (550 euro), Basic (890 euro, con alloggio in centro città) ed Explore (1.190 euro, con due notti aggiuntive e visita alla Rappresentanza d’Italia presso la Nato). Prima della partenza sono previsti webinar preparatori on line; al termine viene rilasciato un certificato di partecipazione.

Borse di studio. Sono disponibili sette borse: quattro all’80% sul pacchetto Basic, due all’80% e una al 50% sul pacchetto Explore. Le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2026 e sono valutate in ordine di arrivo. Le iscrizioni ordinarie chiudono il 15 gennaio 2027.