L’Ia-Intelligenza artificiale può contribuire a rendere il lavoro più accessibile, valorizzando capacità, talenti e modi diversi di pensare. Per le persone neurodivergenti, le nuove tecnologie aprono prospettive che riguardano l’apprendimento, la comunicazione e l’organizzazione delle attività quotidiane. Per le imprese, rappresentano l’occasione di ripensare ambienti, strumenti e processi, creando le condizioni perché ciascuno possa esprimere al meglio le proprie competenze. È in questo incontro tra innovazione tecnologica e valorizzazione delle differenze che prende forma una nuova idea di inclusione, capace di coinvolgere il mondo del lavoro, la scuola e la società e di coniugare progresso, responsabilità e attenzione alla persona.

I segnali di questa trasformazione emergono anche dai dati. L’Ia occupa ormai un posto centrale nelle strategie aziendali, insieme alle questioni legate alla sua regolamentazione e al suo utilizzo responsabile. Secondo l’ultima European Employer Survey 2025 di Littler, l’84% dei datori di lavoro prevede che i cambiamenti normativi e politici legati all’Ia influiranno sulla propria attività nei prossimi 12 mesi, rispetto al 42% del 2025. Il 54% delle aziende utilizza già l’Ia nelle funzioni Hr e il 68% ha introdotto politiche formali di governance, contro il 38% dell’anno precedente. La gestione di questa trasformazione richiede però processi di verifica adeguati: soltanto il 55% delle imprese dispone di una procedura formale di revisione degli strumenti adottati. Il 79% teme inoltre possibili contenziosi legati all’Ia, soprattutto in materia di privacy, discriminazione e conformità alle normative locali.

Accanto alla governance tecnologica, cresce l’attenzione per il benessere delle persone e per la capacità delle organizzazioni di rispondere a esigenze individuali sempre più articolate. «Il benessere delle persone sta diventando una parte sempre più concreta dell’organizzazione del lavoro – spiegano Carlo Majer e Edgardo Ratti, co-managing partner di Littler in Italia -. Nell’ultima survey annuale che il nostro studio ha condotto in Europa, intervistando oltre 400 Hr, il 67% dei datori di lavoro segnalava un aumento delle richieste legate alla salute mentale e il 35% un aumento delle richieste di adattamenti per persone a vario titolo neurodivergenti. Vedremo come tutto ciò evolverà in quella di fine anno, ma il trend è chiarissimo. Per le imprese la sfida è ormai tradurre l’ascolto in soluzioni praticabili: accordi individuali, formule di lavoro flessibili e strumenti tecnologici - che risultano essere di grandissimo aiuto in questi casi - che rispondano alle esigenze della persona e del ruolo. Il diritto del lavoro in questi anni si è orientato anche nell'aiutare a costruire queste soluzioni e ciò nell’ottica di creare le condizioni perché le aziende possano accogliere nel migliore modo le competenze degli individui».

Il benessere si traduce così in una questione organizzativa concreta: ascoltare le persone, individuare le loro necessità e trovare soluzioni compatibili con le caratteristiche dei ruoli e delle attività. Accordi individuali, flessibilità e strumenti tecnologici possono contribuire a costruire ambienti professionali più accessibili, nei quali le competenze trovino le condizioni migliori per esprimersi.

È proprio dalla dimensione quotidiana del lavoro che parte anche la riflessione di Giulietta Bergamaschi, managing partner di Lexellent, e Rossana Covelli del suo team: «La neurodiversità viene spesso raccontata attraverso i casi più vistosi: capacità straordinarie con i numeri, con la tecnologia o una particolare creatività. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro, però, le esigenze delle persone neurodivergenti sono molto più ordinarie: ricevere istruzioni chiare, poter lavorare in un ambiente meno rumoroso, organizzare meglio tempi e priorità o comunicare in modo diverso senza essere penalizzate. Il diritto offre già una risposta attraverso gli accomodamenti ragionevoli, che impongono al datore di lavoro, quando ne ricorrono i presupposti, di intervenire sulle condizioni che ostacolano il lavoratore con disabilità. Anche alcune forme di neurodivergenza possono rientrare in questa nozione. Nella pratica, però, il bisogno deve poter emergere ed essere conosciuto dall’azienda, mentre molti adulti non hanno una diagnosi o preferiscono non comunicare la propria condizione. L’Ia può ridurre almeno in parte questo problema. Strumenti che trascrivono una riunione, semplificano un testo o aiutano a organizzare le attività, se messi a disposizione di tutti, possono essere utili senza costringere chi ne ha bisogno a chiedere un trattamento speciale o a spiegare perché. Esiste però anche il rischio opposto. Sistemi che raccolgono dati su tempi, pause, performance o comportamenti possono trasformare uno strumento di supporto in uno strumento di controllo. Entrano allora in gioco lo Statuto dei lavoratori, il Gdpr, il decreto Trasparenza, la legge italiana sull’Ia e, per diversi sistemi usati nella selezione e nella gestione del personale, l’AI Act. Per le imprese, quindi, la sfida è usare la tecnologia per rendere il lavoro più accessibile senza rendere il lavoratore più osservabile. Significa offrire strumenti utili a tutti e tenere separati, per quanto possibile, i dati raccolti per aiutare una persona da quelli utilizzati per valutarne la prestazione. L’inclusione funziona meglio quando non obbliga qualcuno a dichiararsi diverso per poter lavorare bene».

Il tema si sposta così dalle potenzialità dei singoli strumenti al modo in cui vengono inseriti nella vita aziendale. L’accessibilità prende forma attraverso scelte organizzative, attenzione alle esigenze individuali e occasioni di confronto che coinvolgono l’intero gruppo di lavoro. È un percorso nel quale la tecnologia può fare la differenza, soprattutto quando accompagna pratiche di inclusione già radicate nell’organizzazione.

Un esempio arriva da Dual Italia, che svolge il ruolo di sottoscrittore in nome e per conto di assicuratori interessati a entrare in nuovi mercati. Il suo impegno nell’inclusione è iniziato nel 2017 con l’ingresso di Giulia, seguito nel 2020 da quello di Andrea, entrambi colleghi con la sindrome di Down, inseriti grazie al recruiting mirato dell’associazione Agpd. Nel 2024 è entrato in azienda anche Matteo, un ragazzo nello spettro autistico, inserito nel team Marketing come graphic designer attraverso il progetto Coloriamo l’invisibile di Fondazione Adecco e con il supporto dell’associazione Diesis. L’inserimento di Matteo è nato da un’esigenza concreta di business: contribuire alla realizzazione locale del rebranding globale del Gruppo Dual. A raccontare questa esperienza è Diana Pastarini, Head of Marketing & Communications e Csr di Dual Italia, che ha seguito il percorso in qualità di line manager. Il lavoro è partito dalla mappatura delle competenze, per valorizzare i punti di forza e individuare i bisogni formativi, e si è tradotto nella definizione di un orario, di mansioni e di una postazione di lavoro su misura. A questi interventi si sono aggiunti un piano di onboarding strutturato e un doppio affiancamento, con un tutor interno e uno esterno dell’associazione Diesis per i primi sei mesi. Il percorso ha coinvolto il team Marketing, le risorse umane e la direzione. Fin dall’inizio, istruzioni visive, checklist e attività suddivise in passaggi successivi hanno contribuito a rendere più chiari i processi di lavoro. Gli strumenti sono stati sviluppati insieme a Matteo e ai colleghi e vengono aggiornati costantemente sulla base dell’esperienza. Una modalità operativa che mostra come l’inclusione possa tradursi in pratiche condivise, capaci di rispondere alle esigenze individuali e, allo stesso tempo, di migliorare l’organizzazione delle attività.

«La tecnologia è davvero inclusiva quando amplia l'autonomia e le possibilità delle persone, quando aiuta a trasformare rapidamente l'esperienza sul campo "essenzialmente umana" in strumenti personalizzati, aggiornabili in tempo reale e anche adattabili a persone con esigenze diverse da quelle di Matteo», dichiara Pastarini, spiegando come l'Ia potrebbe diventare un'alleata nella capacità di adattamento a nuove esigenze personali e aziendali.

L’esperienza di Dual Italia mette in luce un aspetto fondamentale: l’efficacia degli strumenti dipende dal contesto in cui vengono utilizzati. Il coinvolgimento dei colleghi, anche attraverso incontri con gli esperti di Diesis e momenti dedicati alle domande e al confronto su situazioni concrete, contribuisce a costruire un ambiente nel quale l’inclusione diventa parte della cultura aziendale. La tecnologia, dunque, può ampliare le possibilità delle persone quando si integra con un’organizzazione capace di riconoscere le competenze e accompagnarne lo sviluppo. È una prospettiva condivisa anche da Lara Giardina, senior Hr Manager, Talent & People Partnering di Finom, che mette in relazione l’Ia con l’autonomia individuale e la crescita delle imprese: «In Finom interpretiamo l'Ia come uno strumento per ampliare le capacità delle persone, semplificare il lavoro e creare nuove opportunità di crescita. È la filosofia alla base delle nostre soluzioni per gli imprenditori, come Finom AI, pensata per aiutarli a leggere meglio i propri dati finanziari, prendere decisioni più consapevoli e dedicare più tempo allo sviluppo del loro business. Allo stesso tempo, siamo convinti che l’Ia abbia un enorme potenziale per le organizzazioni: incoraggiare le persone a sperimentare con queste tecnologie significa valorizzare le idee, le competenze e le prospettive di ciascuno, facendo dell'innovazione un'opportunità aperta a tutti, indipendentemente dal ruolo o dal background tecnico. Questa visione è particolarmente significativa quando parliamo di neurodivergenze e futuro del lavoro. Ogni persona ha un modo unico di pensare, apprendere e affrontare i problemi: riconoscere questa pluralità significa poter contare su prospettive diverse e ampliare il potenziale di un team. Se utilizzata in modo consapevole, l’Ia aiuta a velocizzare le attività quotidiane e ripetitive e a semplificare alcuni processi, permettendo alle persone di concentrarsi su ciò che ha più valore. La sfida, e al tempo stesso la grande opportunità per le aziende, è costruire ambienti di lavoro in cui la tecnologia e le persone lavorino in armonia per raggiungere obiettivi comuni in modo più efficiente».

Questa visione trova applicazione anche negli strumenti che facilitano la comunicazione e la gestione delle informazioni. Riunioni, conversazioni e scambi di idee costituiscono una parte essenziale della vita professionale; poterli registrare e organizzare consente di dedicare maggiore attenzione all’ascolto e al contributo personale, alleggerendo il carico legato alla necessità di prendere appunti in tempo reale. Come sottolinea Marta Bonzanini, Head of Italy di Plaud, «la neurodiversità ci ricorda che le persone pensano, ascoltano e ricordano in modi diversi, e che questa varietà è un valore per qualsiasi organizzazione. Parlando ogni giorno con aziende di tutto il mondo, vediamo che l'Ia crea valore quando si adatta alle persone, e non il contrario. In Plaud lavoriamo per rendere naturale catturare e organizzare una conversazione, così che ciascuno possa concentrarsi sull'ascolto e contribuire a proprio modo, senza la pressione di dover annotare tutto in tempo reale».

Il percorso verso un lavoro più inclusivo comincia, però, molto prima dell’ingresso in azienda. La scuola è il primo contesto nel quale i giovani possono sviluppare competenze, autonomia e consapevolezza nell’uso delle tecnologie. «La tecnologia può essere un ponte o un muro: molto dipende da come scegliamo di utilizzarla e da quanto siamo capaci di accompagnare le persone in questo percorso – commenta Arianna Timeto, Marketing & Communication Manager di Acer Italy, Greece and Malta -. È un tema particolarmente importante quando parliamo anche di giovani, neurodivergenze e futuro del lavoro. Se inseriti in contesti educativi adeguati, gli strumenti digitali e l’intelligenza artificiale possono rendere l’apprendimento più accessibile e personalizzato, aiutando ciascuno a esprimere le proprie potenzialità. Anche il gaming, spesso associato prevalentemente ai suoi rischi, può diventare una risorsa per la didattica: attraverso il gioco e la collaborazione, i ragazzi sviluppano capacità di problem solving, pensiero logico e lavoro di squadra, competenze trasversali preziose anche nella vita professionale. Per cogliere queste opportunità è però fondamentale investire nell’educazione e nella consapevolezza digitale, fornendo ai giovani gli strumenti per riconoscere i rischi, dal cyberbullismo all’uso acritico dell’intelligenza artificiale, e per diventare utilizzatori responsabili e autonomi della tecnologia. È proprio a partire dalla scuola che possiamo contribuire a preparare le nuove generazioni ad affrontare un mondo del lavoro in continua evoluzione, nel quale la capacità di collaborare, adattarsi e valorizzare prospettive diverse sarà sempre più importante. Con iniziative come CampBus in Italia e attraverso il nostro impegno internazionale per l’innovazione nella didattica, Acer vuole contribuire a promuovere una cultura digitale che metta le persone al centro. Perché la tecnologia esprime il suo potenziale più grande quando amplia le possibilità di partecipazione, abbatte le barriere e crea le condizioni affinché ciascuno possa trovare il proprio spazio, a scuola come nel mondo del lavoro».