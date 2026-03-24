Editoria, il gruppo Gedi va ai greci di Antenna

«Con l’acquisizione di Gedi, Antenna rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale» afferma K Group, proprietaria di Antenna Group, gruppo internazionale leader nei media, nella nota in cui annuncia l’acquisizione del 100% di Gedi Gruppo Editoriale da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. Antenna prevede di investire «nuove e significative risorse per ampliare la diffusione de la Repubblica e valorizzare il lavoro, più volte premiato, dei suoi numerosi e talentuosi giornalisti» si legge nella nota diffusa dal gruppo greco. L’operazione, come già aveva annunciato Gedi, non include La Stampa, oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo Sae, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust (la media agency), che viene esclusa dal perimetro dell’operazione. Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato del gruppo Gedi. Mentre Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche.