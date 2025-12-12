Confcommercio, presentato il nuovo logo istituzionale

Confcommercio ha un nuovo logo istituzionale. La presentazione, che si è tenuta a Roma negli scorsi giorni alla presenza di rappresentanti del Governo, della politica, delle istituzioni e del mondo economico e sindacale, si inserisce nell'ambito delle iniziative legate all'80esimo anniversario della Confederazione.

Come si legge in una nota, la nuova identità visiva, che contempla anche una nuova denominazione, rispecchia la scelta di adottare un linguaggio più moderno, immediato e riconoscibile e più vicino alle nuove generazioni di imprenditori, senza rinunciare ai propri valori fondanti. Un cambiamento «che segna l'avvio di una fase di rinnovamento, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo e il percorso della Confederazione nell'economia e nella società italiana» lungo i suoi 80 anni di storia.

«Siamo stati concreti nella quotidianità, ma con lo sguardo presbite di chi sa che il futuro è sempre dietro l'angolo», ha sottolineato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che ha illustrato le motivazioni alla base del rebranding. «Il nuovo logo, lineare, essenziale e moderno - ha spiegato - non è solo un esercizio estetico. È il segno visibile di una grande organizzazione che traguarda il domani senza perdere le sue radici e cerca di essere ancora più riconoscibile, leggibile, innovativa».