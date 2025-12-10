Le nuove auto più sicure del 2025: tra le prime quattro non c'è nemmeno un'europea

Tutti elettrici (e due sono cinesi) i modelli in testa alla classifica stilata da EuroNcap in base a crash-test indipendenti che considerano la protezione attiva e passiva delle vetture

Si chiama Euro NCAP ed è unanimemente riconosciuto come l’ente indipendente certificatore della sicurezza delle auto più autorevole. Valuta mensilmente da 1 a 5 stelle la capacità della vettura di proteggere l’incolumità di chi la guida, ma anche quella dei passeggeri (bambini compresi) e dei pedoni e ciclisti eventualmente investiti con una classifica specifica. Sui 88 nuovi modelli messi alla prova quest’anno dall’EuroNcap, ben 65 hanno ottenuto il massimo dei voti e nessuno è sceso sotto le 3 stelle: una buona notizia, perché vuol dire che la stragrande maggioranza delle auto in commercio è molto sicura.

L’ente certificatore conduce due crash test frontali, un crash test laterale e un crash test con palo utilizzando manichini di varie dimensioni per valutare la protezione fornita dalla struttura del veicolo e dai sistemi di contenzione. Un ultimo parametro valuta l'efficacia delle tecnologie di assistenza attiva alla guida.

Ma quali sono i nuovi modelli di auto risultati più sicuri nelle valutazioni dell’intero 2025? La classifica generale vede al primo posto la Tesla Model Y: c’è chi ha fatto meglio nei singoli valori, ma nel complesso è lei l’auto più sicura del 2025 secondo l'Euro NCAP. Al secondo posto, un’altra Tesla: si tratta della Model 3, che precede sul podio la smart#5, il Suv cinese erede del marchio che un tempo produceva le piccole city car. Un’altra elettrica, e ancora cinese, al quarto posto assoluto: è la Leapmotor B10, davanti a Volvo EX 90 e a Mercedes CLE.