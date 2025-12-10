Premio Nobel per la pace non parteciperà alla premiazione a Oslo

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo e sarà la figlia a rappresentarla. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel. Lunedì Machado ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma. Il direttore dell'Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, ha dichiarato di non sapere dove si trovi attualmente la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel. «Non so esattamente dove si trovi», ha detto Harpviken alla radio Nrk dopo la notizia che Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna. Data la natura repressiva del regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro, poche persone sono a conoscenza di dove si trovi e come si muova Machado, ha spiegato ancora Harpviken.